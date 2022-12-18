Санкции закончились, наказание осталось

В субботу, 17 декабря, истек срок действия санкций, наложенных по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) на Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). В нормальной ситуации это означало бы, что все ограничения в отношении российских спортсменов снимаются. На деле же во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) заранее заявили, что автоматического восстановления РУСАДА в правах не будет. Но учитывая, что российский спорт все равно остается под куда более жесткими, политически мотивированными санкциями, на данный момент позиция WADA особого значения не имеет. Пока единственным реальным последствием истечения срока действия наказания станет возможность госслужащим, вынужденным по требованию CAS покинуть посты в спортивных федерациях, возобновить работу. Первым из них стал заместитель главы Федеральной антимонопольной службы Петр Иванов, вернувшийся к руководству Всероссийской федерацией легкой атлетики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В субботу истек срок действия санкций, наложенных CAS на РУСАДА 17 декабря 2020 года. В декабре 2019 года исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу. Это стало следствием скандала, разразившегося после того, как выяснилось, что база данных Московской антидопинговой лаборатории, передача которой в распоряжение WADA была одним из условий восстановления РУСАДА в правах (в первый раз РУСАДА было признано не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу еще в конце 2015 года), подвергалась манипуляциям. Так посчитали эксперты WADA. Российская сторона эти утверждения отвергает.

Спор дошел до CAS, который постановил, что до 17 декабря 2022 года российским спортсменам запрещается выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира (на Играх-2020 в Токио и в 2022 году в Пекине выступала не сборная России, а команда Олимпийского комитета России) под национальным флагом. Также Россия не могла проводить у себя крупные международные турниры (кроме тех, которые уже нецелесообразно было переносить), а российским чиновникам было запрещено занимать посты в спортивных федерациях. Отметим, что WADA настаивало на четырехлетнем сроке дисквалификации.

В иной ситуации истечение срока действия наказания означало бы, что российский спорт может вернуться к нормальному режиму функционирования. Но это не тот случай.

Президент WADA Витольд Банька заранее заявил, что автоматического восстановления РУСАДА в правах не случится. Ситуация странная, учитывая, что в заявлении WADA говорится, что «последствия решения CAS автоматически истекают 17 декабря», а «в правилах нет ничего, что позволяло бы WADA продлевать эти последствия после этой даты».

Однако в том же заявлении отмечается, что «РУСАДА по-прежнему не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу». «17 декабря WADA инициирует всестороннюю проверку, чтобы тщательно оценить, выполнило ли РУСАДА все условия восстановления, изложенные в решении CAS. Как только руководство WADA сочтет, что все условия были выполнены, оно передаст вопрос на рассмотрение Комитета по соответствию (CRC). Если CRC согласится c выводами, он вынесет рекомендацию исполнительному комитету WADA. Невыполнение условий восстановления в полном объеме приведет к сохранению статуса несоответствия РУСАДА до тех пор, пока они не будут выполнены»,— говорится в заявлении агентства.

Витольд Банька отмечал, что истечение срока наказания не означает, что за нарушения, совершенные во время его действия, не могут последовать новые санкции. По его словам, камнем преткновения стало допинговое дело фигуристки Камилы Валиевой.

По ходу пекинской Олимпиады выяснилось, что в пробе спортсменки найдены следы запрещенного препарата. Дело было передано на рассмотрение РУСАДА, которое до ноября не вынесло какого-либо решения. В результате в CAS обратилось уже WADA. Агентство требует дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года.

Кроме того, господин Банька отмечал, что российское законодательство не полностью соответствует требованиям Всемирного антидопингового кодекса в редакции от 1 января 2021 года. Процесс внесения соответствующих поправок в статью 26 федерального закона «О физической культуре и спорте в РФ» («Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним») уже инициирован Госдумой. Но пока все идет к тому, что WADA после проведения вышеупомянутого аудита пойдет на новый раунд санкций, российская сторона с ними не согласится, и в итоге спор снова будет вынесен на рассмотрение CAS.

Как бы то ни было, даже если бы WADA 17 декабря сняло все претензии к РУСАДА и подтвердило его соответствие антидопинговому кодексу, российские спортсмены в подавляющем большинстве все равно не смогли бы вернуться к участию в международных соревнованиях. Дело в том, что после начала событий на Украине Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить россиян от участия в турнирах. Абсолютное большинство из них эту рекомендацию выполнило.

Есть, правда, надежда на то, что МОК найдет некий компромиссный выход. На состоявшемся в начале декабря олимпийском саммите президент МОК Томас Бах отметил, что еще не время отменять санкции, являющиеся, по его мнению, не наказанием, а некой «защитной мерой», которая позволяет оградить олимпийское движение от политики. В понятие «защитные меры» МОК вкладывает также заботу о безопасности россиян и белорусов, тоже попавших под ограничения, в Европе и Северной Америке.

Однако на том же саммите прозвучало предложение Олимпийского совета Азии (OCA), поддержанное единогласно, согласно которому российские и белорусские спортсмены могли бы выступать в азиатских соревнованиях и через них же квалифицироваться для участия в летних Играх-2024 в Париже.

Исполняющий обязанности президента OCA Рандхир Сингх заявил, что российским и белорусским спортсменам дорога в Азию открыта.

«На Азиатском континенте причин для защитных мер больше не существует,— говорится в заявлении МОК по итогам саммита.— ОСА предложил содействовать участию спортсменов из России и Белоруссии в соревнованиях в Азии под своей эгидой, соблюдая действующие санкции. Представители международных федераций поприветствовали эту инициативу. При этом каждая федерация должна тщательно оценить для своего вида спорта, нужно ли использовать защитные меры». Пока, правда, неясно, как на практике может быть реализована инициатива OCA.

На данный момент единственным ощутимым следствием истечения срока наказания РУСАДА станет возможность российским чиновникам вновь занимать посты в российских спортивных федерациях. В частности, из-за решения CAS полномочия президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в феврале 2021 года был вынужден сложить Петр Иванов. Случилось это после его назначения заместителем главы Федеральной антимонопольной службы. В воскресенье господин Иванов вернулся на пост президента ВФЛА. Во время его вынужденного отсутствия федерацией в статусе исполняющей обязанности президента руководила Ирина Привалова. Теперь она занимает пост первого вице-президента ВФЛА.

«Официально действие санкций CAS, которые были наложены на российский спорт, на государственных служащих, завершилось,— заявил журналистам в воскресенье министр спорта РФ Олег Матыцин.— Мы очень рады, что Петр Валерьевич Иванов вернулся к руководству ВФЛА, также все наши коллеги в Российской Федерации могут продолжить работу в общественных организациях. Министерство спорта с оптимизмом смотрит на продолжение работы коллег, это громадный потенциал, я вижу необходимость использования знаний и опыта людей, которые сегодня работают в государственных структурах и активно участвуют в деятельности общественных организаций».

Впрочем, легкоатлетическая федерация в том, что касается действующих в отношении нее санкций, уже давно стоит особняком.

Членство ВФЛА в Международной федерации легкой атлетики (World Athletics, WA) было приостановлено еще в 2015 году на фоне серии допинговых скандалов. С тех пор отстранение ВФЛА продлевалось уже 15 раз. Есть, однако, вероятность, что уже в марте WA восстановит ВФЛА в правах. В конце ноября президент WA Себастьян Коу сообщил, что соответствующая рекомендация поступила от рабочей группы по восстановлению статуса российской ВФЛА. «Рабочая группа доложила, что есть прогресс по восстановлению, окончательная рекомендация будет дана в марте 2023 года. И она будет заключаться в рекомендации восстановить статус ВФЛА»,— отметил господин Коу.

Арнольд Кабанов