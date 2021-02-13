В легкой атлетике президенты быстры на уход

В самой проблемной из отечественных спортивных структур — лишенной международного признания Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) — состоялась очередная смена первого лица. Избранный президентом ВФЛА лишь в конце прошлого года Петр Иванов «временно» покинул свой пост, уступив его знаменитой в прошлом бегунье Ирине Приваловой. Его новая государственная должность заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) оказалась несовместима с санкциями, наложенными на российский спорт Всемирным антидопинговым агентством.

На состоявшемся в субботу заседании президиума Всероссийской федерации легкой атлетики о «временном» сложении с себя президентских полномочий объявил Петр Иванов, который был избран главой структуры лишь в конце ноября прошлого года. Говоря о причинах, побудивших его принять такое решение, он указал на санкции в отношении российского спорта со стороны Всемирного антидопингового агентства. Они в том числе запрещают лицам, занимающим высокие государственные должности, участвовать в управлении спортивными федерациями. Срок действия санкций — два года. Петр Иванов, на момент прихода во ВФЛА возглавлявший АО «Скоростные магистрали», в январе был назначен заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы.

Уход Петра Иванова — очередное звено глубочайшего кризиса, который давно переживает федерация.

С 2015 года из-за нарушений допингового и коррупционного характера она находится в статусе структуры, лишенной признания. В связи с этим российские легкоатлеты были вынуждены выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе, а Олимпиаду в Рио-де-Жанейро вообще пропустили. В начале прошлого года их положение еще ухудшилось. Вердикт Международной федерации легкой атлетики (World Athletics), обнаружившей фальсификации в допинговом деле прыгуна в высоту Данила Лысенко, предусматривал возможность полного исключения ВФЛА, а значит и полного запрета российским легкоатлетам участвовать в международных состязаниях в случае невыполнения протокола восстановления.

Одним из его пунктов было требование выплаты федерацией до 1 июля штрафа в размере $5 млн, выписанного ей World Athletics, общая сумма которого увеличилась до $6,31 млн из-за «дополнительных расходов».

В срок ВФЛА, ссылавшаяся на сложности экономического характера, так и не уложилась.

Получивший должность ее президента в феврале 2020 года Евгений Юрченко попал под шквал критики со стороны ведущих спортсменов, рискующих остаться без работы и пропустить Олимпиаду в Токио, и вскоре подал в отставку.

Благодаря Министерству спорта штраф, в конце концов, был выплачен, World Athletics согласилась простить задержку с переводом транша, а новым президентом ВФЛА стал Петр Иванов, охарактеризовавший как приоритетную задачу «возвращения доверия» к структуре и ее восстановление в правах. В январе федерация сообщила, что уже идет согласование разработанного «стратегического плана по восстановлению в World Athletics».

Теперь контролировать его реализацию придется в первую очередь ранее знаменитой бегунье Ирине Приваловой. Именно в пользу госпожи Приваловой, первого вице-президента ВФЛА, «временно» сложил полномочия Петр Иванов.

Алексей Доспехов