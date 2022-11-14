WADA самых строгих правил

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) намерено добиться чрезвычайно жесткого наказания для лучшей российской фигуристки Камилы Валиевой, которая оказалась в центре очень громкого и сложного с процедурной точки зрения допингового скандала во время февральской Олимпиады в Пекине. WADA настаивает на четырехлетней дисквалификации госпожи Валиевой, а также аннулировании всех ее свежих результатов. Это означает, что сборная России может лишиться олимпийского золота, завоеванного в командном турнире фигуристов, а карьера талантливой одиночницы оборвется на взлете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В ноябре Камила Валиева выступила на соревнованиях третьего этапа Гран-при в Казани

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ В ноябре Камила Валиева выступила на соревнованиях третьего этапа Гран-при в Казани

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщил о том, что зарегистрировал обращение Всемирного антидопингового агентства, связанное с «делом Камилы Валиевой» (.pdf). WADA проинформировало о нем в начале ноября.

Отчет CAS подтверждает, что дело было передано в высшую в спортивной отрасли арбитражную инстанцию, поскольку головная структура посчитала, что отвечавшие за расследование инцидента и определение санкций отечественные органы — Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и формально не подчиняющийся ему дисциплинарный антидопинговый комитет — затягивали процесс. WADA, объясняя свое решение, пояснило, что они «не уложились в разумный дедлайн».

Из заявления CAS стало ясно, на каком именно наказании для Камилы Валиевой настаивает организация, подавшая обращение. Оно выглядит чрезвычайно суровым.

WADA требует дисквалифицировать фигуристку на максимальный срок для впервые совершивших допинговое нарушение, но не имеющих смягчающих обстоятельств спортсменов — четыре года, а также аннулировать все ее официальные результаты с 25 декабря 2021 года.

Это, по большому счету, будет означать конец недавно начавшейся взрослой карьеры Валиевой. А выполнение второго условия приведет к потере сборной России золотой медали, завоеванной ею в командном турнире февральской Олимпиады в Пекине. Международный олимпийский комитет (МОК) до сих пор не провел официальную церемонию награждения его призеров.

Позиция WADA выглядит неожиданной, учитывая, что речь идет об одном из самых сложных с процедурной точки зрения в мировом спорте допинговых процессов за последние годы. О том, что в пробе от 25 декабря 2021 года Камилы Валиевой, безусловного лидера в мировом женском одиночном катании предыдущего сезона, был обнаружен запрещенный препарат триметазидин, стало известно по ходу февральской Олимпиады в Пекине, вскоре после завершения командного турнира. Российская сборная выиграла его во многом благодаря Валиевой. Она принесла ей 20 очков из 74, первенствовав как в короткой, так и в произвольной программе.

Выяснилось, что РУСАДА, узнав о пробе, временно отстранило спортсменку от соревнований, но отстранение было успешно оспорено в независимом дисциплинарном комитете. МОК, WADA, а также Международный союз конькобежцев не согласились с его позицией и подали апелляции в CAS. Протесты были отклонены.

Тогда в CAS заявили, что временное отстранение на Камилу Валиеву не может быть наложено из-за исключительных обстоятельств. Дело в том, что, как несовершеннолетняя фигуристка (16 ей исполнилось в апреле), Валиева в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом являлась так называемым защищенным лицом. Такой статус предполагает возможность особого отношения к спортсмену в тех ситуациях, когда он совершает или подозревается в нарушении регламента, например, в виде существенного, вплоть до предупреждения, смягчения наказания. Камила Валиева, никогда вину не признававшая, была допущена к выступлению в личном олимпийском турнире, но заняла в нем только четвертое место.

РУСАДА, которое международные спортивные власти обязали провести расследование инцидента с фигуристкой, отчиталось о его завершении еще в середине сентября, сославшись при этом на все тот же исключительный статус Камилы Валиевой. Пункт 4.1 Международного стандарта по обработке результатов позволяет в целях защиты интересов юных спортсменов сделать конфиденциальными «все процессы и процедуру, связанные с обработкой результатов, включая обвинение и окончательное решение».

Российское агентство уточнило, что «не намерено озвучивать дату слушаний, решение или другие детали по делу фигуристки», которая, как и подавляющее большинство других отечественных спортсменов, из-за санкций, примененных международными федерациями на фоне военной операции России на Украине, в текущем сезоне выступает лишь во внутренних турнирах.

Когда станет известна судьба Камилы Валиевой и российской олимпийской медали, неизвестно. CAS предупредил, что в настоящий момент не может обозначить «временные рамки» для рассмотрения «дела Валиевой».

Алексей Доспехов