Олимпийское золото ждет деталей

Сразу два спортивных функционера высшего ранга — президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах и глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька — выразили недовольство в связи с засекречиванием информации об итогах расследования по громкому и сложному с процедурной точки зрения допинговому инциденту с участием лидера мирового женского фигурного катания Камилы Валиевой, проведенного Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Из-за него до сих пор не состоялось официальное распределение медалей командного турнира пекинской Олимпиады, выигранного сборной России: вскоре после окончания состязаний стало известно о положительной пробе Валиевой, входящей в силу юного возраста в особую категорию «защищенных» спортсменов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран От того, будут ли применены к Камиле Валиевой антидопинговые санкции, зависит судьба золота олимпийского командного турнира

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ От того, будут ли применены к Камиле Валиевой антидопинговые санкции, зависит судьба золота олимпийского командного турнира

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В четверг свое мнение по поводу ситуации вокруг расследования допингового инцидента с участием Камилы Валиевой высказали главы Международного олимпийского комитета и Всемирного антидопингового агентства Томас Бах и Витольд Банька. Господин Бах сделал это в интервью испанскому изданию Marca.

Отвечая на вопрос по поводу позиции Российского антидопингового агентства в «деле Валиевой», Бах сказал, что хочет, чтобы в нем было «больше прозрачности», и поэтому просит РУСАДА обнародовать полученные им данные. По словам Томаса Баха, в таком случае «будет больше доверия к процедуре».

Вскоре после публикации интервью тему поднял записью в своем аккаунте в Twitter Витольд Банька. В ней говорится о том, что WADA «обеспокоено продолжающейся задержкой в деле Камилы Валиевой», а также о том, что оно «официально уведомило РУСАДА, что, если вопрос не будет решен в кратчайшие сроки», «воспользуется своим правом передать его непосредственно в Спортивный арбитражный суд». Это право агентство в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом может реализовать, если полагает, что имеет место намеренное затягивание вынесения вердикта национальным антидопинговым органом. Оба функционера таким довольно жестким образом отреагировали на свежие заявления РУСАДА, касающиеся итогов расследования допингового дела, которое можно считать одним из самых громких и самых сложных с процедурной точки зрения в мировом спорте за последние годы.

О том, что в пробе Камилы Валиевой, безусловного лидера в мировом женском одиночном катании предыдущего сезона, от 25 декабря 2021 года был обнаружен запрещенный препарат триметазидин, стало известно уже по ходу февральской Олимпиады в Пекине, вскоре после завершения командного турнира. Российская сборная выиграла его во многом благодаря Валиевой. Она принесла ей 20 очков из 74, первенствовав как в короткой, так и в произвольной программе.

Выяснилось, что РУСАДА, узнав о пробе, временно отстранило спортсменку от соревнований, но отстранение было успешно оспорено в независимом дисциплинарном комитете. МОК, WADA, а также Международный союз конькобежцев (ISU) не согласились с его позицией и подали апелляции в CAS. Протесты были отклонены. В CAS напомнили, что временное отстранение на Камилу Валиеву не может быть наложено из-за исключительных обстоятельств. Дело в том, что, как несовершеннолетняя фигуристка (16 ей исполнилось в апреле), Валиева в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом являлась так называемым защищенным лицом. Такой статус предполагает возможность особого отношения к спортсмену в тех ситуациях, когда он совершает или подозревается в нарушении регламента, например, в виде существенного, вплоть до предупреждения, смягчения наказания. Камила Валиева, никогда вину не признававшая, была допущена к выступлению в личном олимпийском турнире, но заняла в нем только четвертое место.

РУСАДА, которое международные спортивные власти обязали провести расследование инцидента с фигуристкой, отчиталось о его завершении еще в середине сентября, сославшись при этом на все тот же исключительный статус Камилы Валиевой и пункт 4.1 Международного стандарта по обработке результатов. «В целях защиты интересов» юных спортсменов он позволяет сделать «конфиденциальными» «все процессы и процедуру, связанные с обработкой результатов, включая обвинение и окончательное решение». Организация уточнила, что «не намерена озвучивать дату слушаний, решение или другие детали по делу фигуристки».

Слушания, о которых идет речь, должны пройти в дисциплинарном антидопинговом комитете, который не подчиняется РУСАДА и формально абсолютно независим. При этом их может быть несколько.

Источник “Ъ” в отечественном спортивном менеджменте, знакомый с ходом разбирательства по «делу Валиевой», назвал засекречивание информации о нем «плохой историей в плане зрения пиара», учитывая, «насколько важен исход процесса».

На карьеру самой Камилы Валиевой значительное влияние он вряд ли окажет. Российские фигуристы, как и представители подавляющего большинства других видов спорта, отстранены в нынешнем сезоне от участия в международных соревнованиях из-за санкций, наложенных после начала военной операции на Украине. Однако в турнирах отечественных, не под эгидой ISU, Камила Валиева в любом случае соревноваться может. Более того, она уже выиграла первый этап запущенной на фоне санкций домашней серии Гран-при, состоявшийся в минувшие выходные в Москве.

Но от того, будут ли применены к Камиле Валиевой антидопинговые санкции, вполне вероятно, зависит судьба золота олимпийского командного турнира. МОК до сих пор не провел официальную церемонию награждения призеров этих состязаний, дожидаясь, пока будет поставлена точка в непростом скандале с фигуристкой.

Алексей Доспехов