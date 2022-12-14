Авиакомпании ищут путь в Египет

Российским авиаперевозчикам Nordwind и iFly перекрыли воздушный коридор на курорты Египта. Теперь оставшиеся рейсы могут сильно подорожать, не исключают собеседники “Ъ FM”. Проблема возникла из-за того, что Иордания потребовала у авиакомпаний предоставить страховочный сертификат, выданный в Великобритании. Но из-за санкций получить его невозможно, поэтому небо над королевством для них теперь закрыто. Облет через Иорданию использовали компании, которые не успели перерегистрировать свои самолеты в России и для которых других маршрутов в Египет больше не осталось. Ранее Европа, Турция и несколько ближневосточных стран закрыли свое воздушное пространство. Могут ли теперь россияне рассчитывать на отдых в Египте? Выяснял Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Египет оказался буквально закрыт для авиаперевозчиков, которые не прошли «дебермудезацию» — так называют на рынке процесс перевода самолетов из юрисдикции на Бермудских островах в Россию. До сих пор перевозчики могли лететь через Иран, затем в Ирак, оттуда в Иорданию и сразу на египетские курорты. Теперь без необходимой страховки даже такой большой крюк совершить невозможно: с одной стороны Сирия, через которую никому нельзя летать, а с другой — несговорчивая Саудовская Аравия. Так что выбор у авиакомпаний совсем не большой, подчеркнул вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин:

«Ряд авиакомпаний, у которых есть двойная регистрация, не могут летать через территории Турции в Египет и вынуждены корректировать свои программы. Вариантов есть несколько. В первую очередь, это облет, но он довольно-таки продолжительный. Во-вторых, можно с помощью западных компаний организовывать стыковочные рейсы через Турцию.

Перелет через нее — это действительно удобный маршрут. И если облет будет длинным, то в долгосрочной перспективе это скажется на стоимости билетов и целесообразности таких программ».

Рейсы через Турцию сейчас совершают «Аэрофлот» и Azur Air. У этих авиакомпаний самолеты перерегистрированы в России, есть отечественная страховка, и турецких регуляторов это устраивает. Между тем iFly надеется договориться с Иорданией в ближайшее время, а параллельно ищет другие маршруты.

Что касается туроператоров, то, например, Pegas Touristik вместо Nordwind теперь пользуется услугами турецкого перевозчика Southwind Airlines. Так что улететь из России туристы могут, другой вопрос, есть ли в этом смысл. Ведь отдых в Египте сейчас стал сильно дороже по сравнению с тем, что было до 2014 года. Теперь один только перелет на курорты сопоставим с рейсом в Эмираты.

Так что гендиректор компании Art Tour Дмитрий Арутюнов советует путешественникам хорошо взвесить все «за» и «против»: «В этом случае получается крюкообразный перелет, поэтому он уже сейчас на час-полтора дольше, чем было до известных событий. Это действительно отражается на цене билета. Даже сейчас Египет не сильно дешевле, например, чем ОАЭ. Если не брать новогодний период, то тур в Эмираты с перелетом туда и обратно можно найти от 35 тыс. руб. Хургада и Шарм-эш-Шейх примерно в таком же диапазоне находятся, а теперь, возможно, будут еще и дороже».

Вместе с тем Египет — это прежде всего массовое направление, туры на которое обычно оформляют организованно через операторов. Те пока могут предлагать относительно низкие цены на путевки. Но в любом случае на период новогодних праздников стоимость таких предложений значительно выросла, рассказала руководитель пресс-службы компании «Интурист» Дарья Домостроева: «Изменения в полете у авиаперевозчиков обычно на конечной стоимости турпродукта не отражается. Египет действительно на Новый год является самым популярным массовым направлением. Стоимость тура в декабре, когда шел традиционный провал по спросу, была очень приятной. Так, недельный тур в четырехзвездный отель в Хургаде на двоих стоил 32 540 руб.

В праздничные дни аналогичное путешествие обойдется уже в 107 тыс. руб.».

Аналогичная ситуация с закрытием неба возникла и на маршрутах в Таиланд из Сибири и Дальнего Востока. На этом направлении Лаос перестал на днях пропускать самолеты «Аэрофлота», из-за чего продолжительность рейсов выросла более чем на четыре часа. Но у других перевозчиков проблем нет. Словом, участники туристического рынка рассчитывают, что на новогодние праздники россияне все же смогут выбраться из страны.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".