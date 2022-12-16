Отдых в Египте остался на бумаге

2 тыс. туристов так и не смогли вылететь из аэропорта Внуково в Египет. После более чем 12-часового ожидания рейсы авиакомпании iFly отменили из-за отсутствия альтернативных маршрутов. Проблема возникла после того, как Иордания запретила трем российским перевозчикам полеты через ее воздушное пространство без иностранной страховки. Компании просили Росавиацию разрешить им облет через Сирию, но агентство отказало в этом, рекомендовав iFly отправить путешественников в Египет рейсами других перевозчиков. Тему продолжит Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

О том, что у трех российских авиаперевозчиков возникли проблемы с пролетом над Иорданией, стало известно еще в начале недели. Поэтому у некоторых туристов возник резонный вопрос: почему несмотря на это туроператор даже не предупредил, что возможна задержка рейса? Первый самолет должен был оторваться от полосы еще в 3:00 ночи 15 декабря, но в итоге вылет перенесли более чем на 12 часов.

Когда туристка Анастасия Волкова приехала в аэропорт, то у нее сложилось впечатление, будто рейс и не планировали отправлять: «Для пассажиров были обозначены три стойки регистрации, но они пустовали. Кроме того, перед ними собралась очередь из тех, кто должен был улететь более ранними рейсами. Люди сидели на чемоданах, кто-то спал. Но не было ни одного представителя авиакомпании, так что мы полчаса подождали и поехали домой, благо не далеко живем».

В итоге часть пассажиров разместили в гостинице и обеспечили питанием, но ситуация с вылетом никак не прояснялась. Все путешественники были клиентами туроператора Tez Tour, однако добиться внятных ответов от компании ни у кого не получилось, рассказала туристка Марина. По ее словам, время вылета менялось как минимум три раза: «Нас кормили "завтраками", обещали, что скоро самолет получит право на вылет, якобы Росавиация уже подписывает необходимые документы. Рейс перенесли сначала на 14:30, потом на 20:10. Из Tez Tour в аэропорт никто не приезжал».

Вечером 15 декабря туроператор Tez Tour сообщил “Ъ FM”, что все пассажиры до конца дня должны вылететь в Египет. Предполагалось, что к этому сроку Росавиация согласует iFly новый маршрут через Сирию. Но в федеральном агентстве заявили, что на это потребуется время, а потому перевозчику лучше отправить клиентов бортами других компаний. Между тем в Египет на данный момент без проблем могут летать «Аэрофлот» и Azur Air.

Тем не менее от идеи с пролетом через территорию Сирии Росавиация отказалась не сразу, и туристы реагировали на это неоднозначно: «Скорее всего если и полетим этим маршрутом, то нам никто об этом не скажет. Звучала версия, что маршрут могут проложить даже через Саудовскую Аравию, и тогда время в полете составит 11 часов. Я очень хочу на море, у меня короткий отпуск, отдых и так планировался всего на семь дней».

О том, что рейсы в Египет окончательно отменены, стало известно только в 21:00 15 декабря. И теперь пассажиры могут требовать возврата средств за сорвавшийся отпуск, даже если билеты были невозвратными, подчеркивают юристы и специалисты Роспотребнадзора. Однако, по словам адвоката Клуба защиты прав туристов Маргариты Еремеевой, в этой ситуации все может быть не так просто:

«Я бы не сказала, что задержка и отмена рейсов произошли по вине перевозчика. Здесь речь идет о действии обстоятельств, независящих от воли сторон. Поэтому, полагаю, скорее всего, туроператор станет отстаивать эту позицию. Дальше туристы могут обращаться в суд. Но есть еще вариант дождаться альтернативы, которую, вероятно, предложит туроператор, и все-таки лететь, как только это будет возможно. По возвращении можно поговорить о какой-то компенсации из-за того, чтобы были сдвинуты сроки поездки».

Вместе с тем из-за того, что самолеты из Москвы не вылетели, туристы, которые сейчас находятся на египетских курортах, не могут вернуться домой. В Tez Tour сообщили, что они также размещены в гостиницах и могут продолжать свой отдых до последующих уведомлений.

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