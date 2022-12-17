Замглавы Херсонской области Губарева перейдет на работу в другой регион

Заместитель председателя правительства Херсонской области Екатерина Губарева покидает пост и будет работать в другом регионе РФ. Об этом сообщила администрация области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Екатерина Губарева

Фото: Официальная страница Екатерины Губаревой в Telegram Екатерина Губарева

Фото: Официальная страница Екатерины Губаревой в Telegram

«Работа Е. Ю. Губаревой в составе правительства Херсонской области завершена. Ее полномочия временно переданы другим членам правительства»,— говорится в сообщении администрации в Telegram. Подробности о новой должности не приводятся.

Источник ТАСС на этой неделе сообщал, что госпожа Губарева находится под домашним арестом. СМИ писали, что против нее возбуждено уголовное дело по экономической статье. Ее муж Павел Губарев это не подтвердил, утверждая, что «сфабрикованное против нее дело развалилось».

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер