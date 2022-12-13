ТАСС: вице-губернатор Херсонской области Губарева находится под домашним арестом

Вице-губернатор Херсонской области Екатерина Губарева не отстранена от должности. Она находится под домашним арестом, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Ранее СМИ сообщали, что против нее возбуждено уголовное дело по экономической статье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Екатерина Губарева

Фото: Официальная страница Екатерины Губаревой в Telegram Екатерина Губарева

Фото: Официальная страница Екатерины Губаревой в Telegram

«Пока числится, от должности не отстранена, под домашним (арестом.— "Ъ") находится»,— сказал собеседник агентства.

16 ноября муж чиновницы Павел Губарев сообщил о ее пропаже. Позже СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Екатерина Губарева задержана по делу об экономическом преступлении, по какому именно — не уточнялось. 18 ноября господин Губарев сообщил, что его жена вышла на свободу «по договоренности со следствием».

В администрации Херсонской области Екатерина Губарева курировала вопросы социальной политики и цифровизации. Она заняла должность летом. До этого госпожа Губарева была депутатом парламента ДНР и замглавы МИДа республики.

О том, что происходит на 293-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».