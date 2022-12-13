Муж замглавы Херсонской области Губаревой опроверг ее домашний арест

Муж вице-губернатора Херсонской области Екатерины Губаревой опроверг информацию о том, что она находится под домашним арестом. Ранее об этом сообщал ТАСС со ссылкой на источник, по данным СМИ, против Екатерины Губаревой было возбуждено уголовное дело по экономической статье.

«Вранье. Сфабрикованное против нее дело развалилось»,— прокомментировал эту информацию Павел Губарев в своем Telegram-канале. По словам господина Губарева, работать далее в правительстве Херсонской области его жена отказалась. Павел Губарев также пообещал представить полную историю с уголовным делом против своей жены с указанием имен и должностных лиц.

16 ноября господин Губарев сообщил о пропаже жены. 18 ноября он сообщил, что она вышла на свободу «по договоренности со следствием».

В администрации Херсонской области Екатерина Губарева курирует вопросы социальной политики и цифровизации. Она заняла должность летом.

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Мария Федотова