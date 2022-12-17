Что происходит после ввода войск России на Украину. День 297-й

Владимир Путин заслушал предложения о военной операции в объединенном штабе родов войск. Генсек НАТО считает, что Россия готовится к затяжному конфликту с Украиной, а глава ЦРУ — что Россия не настроена серьезно к переговорам с Украиной. Постпред РФ в Вене заявил, что рано говорить о приближении к договоренностям по защитной зоне ЗАЭС. В Киеве заработало метро. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

11:54. Метро в Киеве сегодня, 17 декабря, возобновит работу, сообщил мэр города Виталий Кличко. Работа городского метрополитена была приостановлена накануне, он использовался только как укрытие.

11:19. Правительство России продлило до конца 2023 года меры поддержки рынка труда и предупреждения безработицы в условиях санкций. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

11:11. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Россия готовится к затяжному конфликту с Украиной. По его мнению, переговоры между странами ускорят поставки оружия Киеву — пока Путин «не поймет, что он не может победить на поле боя».

11:04. Премьер Великобритании Риши Сунак попросил провести оценку влияния военной помощи Киеву на вооруженный конфликт с Россией, сообщили источники BBC.

10:57. Постоянное представительство РФ при Евросоюзе девятый пакет антироссийских санкций нелегитимным. Дипломаты отмечают, что девятый пакет санкций затрагивает не только россиян, но и «простых европейцев». Кроме того, в ЕС создан механизм наказания своих граждан и граждан третьих стран за обход санкций.

10:48. Прямые трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и МАГАТЭ о защитной зоне вокруг Запорожской АЭС невозможны, считает постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его мнению, говорить о приближении договоренностей рано, но «процесс идет».

10:41. Директор ЦРУ Уильям Бернс считает, что для переговоров по российско-украинскому конфликту требуется «серьезность» со стороны Москвы. По мнению американской разведки, Россия не настроена на диалог.

10:27. Австрия направит Украине €5 млн на проведение срочного ремонта энергетической инфраструктуры. Об этом объявила глава австрийского министерство по делам защиты климата Леоноре Гевесслер.

10:24. Владимир Путин 16 декабря весь день работал в объединенном штабе родов войск, которые задействованы в военной операции на Украине, говорится в сообщении Кремля. Он заслушал предложения командующих по ближайшим и среднесрочным действиям.

10:24. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему предлагают провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. По мнению Зеленского, им нечего обсуждать, учитывая разное «видение вещей».

10:23. В Харьковской области полностью восстановлено энергоснабжение, сообщили местные власти.

10:23. «Газпром» подает газ через Украину на ГИС «Суджа» в размере 41,7 млн кубометров на 17 декабря.