Дом в Нижневартовске, где из-за взрыва газа погибли десять человек, решили снести

Пятиэтажный дом в Нижневартовске (ХМАО-Югра), где в начале декабря взорвался газ и погибли десять человек, решили снести. Об этом в субботу сообщил глава города Дмитрий Кощенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Кощенко / Telegram-канал Фото: Дмитрий Кощенко / Telegram-канал

«Прямо сейчас проходит встреча с жильцами дома, где 4 декабря произошло частичное обрушение межпанельных перекрытий. Главная тема — экспертиза. Согласно предварительной справке о состоянии конструктивов дома №6-А на ул. Мира, выданной специалистами Всероссийского научно-исследовательского института ГО и ЧС, здание подлежит сносу», — заявил господин Кощенко, добавив, что окончательное заключение эксперты выдадут до конца декабря.

Он также добавил, что заявления на получение жилых помещений маневренного фонда поступило от 34 семей. Из них ключи от квартир для временного проживания выданы 28 семьям (66 человек). «Как уже говорил ранее, с каждой семьей вопрос прорабатывается в индивидуальном порядке. Администрацией города дополнительно приобретены и отнесены к маневренному жилищному фонду еще 20 квартир», — заявил Дмитрий Кощенко.

Взрыв в пятиэтажном доме в Нижневартовске произошел 4 декабря. По предварительной информации, причиной взрыва стала разгерметизация баллона. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Подробнее о ЧП — в материале «Ъ-Урал» «Баллон разнес подъезд».

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