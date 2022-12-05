Глава МЧС назвал разгерметизацию баллона причиной взрыва в пятиэтажке в Нижневартовске

Разгерметизация газового баллона стала причиной взрыва в пятиэтажном доме в Нижневартовске, сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков. Он назвал непростой ситуацию на месте происшествия из-за «достаточно серьезного» завала. В связи с трагедией МЧС намерено добиваться внеплановых проверок газонаполнительных станций.

«Баллон, а оказался не одним, был разгерметизирован, и произошел взрыв»,— сказал господин Куренков журналистам (цитата по ТАСС). По его словам, одна из жительниц накануне трагедии обратилась к соседу из-за запаха газа. Дом не был газифицирован. Министр отметил, что информация о причине взрыва является предварительной.

Для разбора завала спасателям придется разбирать крышу и после это «постепенно спускаться поэтажно вниз к основному завалу». «И после этого будем извлекать тех, кто там может быть»,— добавил господин Куренков.

Взрыв произошел накануне, 4 декабря, в одной из квартир пятиэтажного дома. Это привело к обрушению двух этажей. По предварительным данным, погибли шесть человек, 15 пострадали. Судьба еще семи человек остается неизвестной. Семьям погибших выплатят по 1 млн руб.

Подробнее о происшествии — в материале «Ъ» «Газ ударил по жильцам».

Леонид Уварчев