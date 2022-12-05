Баллон разнес подъезд

СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») по факту взрыва газа в одной из квартир пятиэтажного дома в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра). По предварительным данным, в ходе происшествия пострадали 15 человек, из которых шестеро скончались. На место ЧП прибыли глава МЧС Александр Куренков и губернатор ХМАО Наталья Комарова. По предварительным данным, причиной взрыва стал монтаж горелки к газовому баллону в одной из квартир негазифицированного дома.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС, департамент общественных коммуникаций и молодежной политики мэрии Нижневартовска Фото: МЧС, департамент общественных коммуникаций и молодежной политики мэрии Нижневартовска

Взрыв в Нижневартовске произошел вечером в воскресенье, 4 декабря, в пятиэтажном негазифицированном доме по улице Мира, 6а. В результате произошло частичное обрушение в третьем подъезде на уровне второго и третьего этажей. Из дома были эвакуированы 52 человека.

По предварительным данным, пострадали 15 жильцов, шестеро из них скончались, пятеро — доставлены в больницу с различными травмами. Крайне тяжелым оценивалось состояние пациентов 62 и 67 лет — их оперативно направили в ожоговый центр Сургута. Еще двое остались в Нижневартовске: женщина 45 лет в состоянии средней тяжести оказалась в реанимации окружной клинической больницы, а 19-летняя девушка в удовлетворительном состоянии размещена для лечения в нейрохирургическом отделении. Одной жительнице госпитализация не потребовалась.

По данным МЧС, под завалами могут находиться еще два человека. Всего для проведения спасательных работ на месте частичного обрушения жилого дома задействована группировка в количестве 200 человек и 56 единиц техники.

На место происшествия немедленно прибыл мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко. Он заявил, что завалы будут разобраны в максимально кроткие сроки. «На базе восьмой школы города развернули пункт временного размещения на 56 мест, позже для расселения жильцов будут предоставлены квартиры из маневренного фонда»,— пообещал мэр.

В ночь на понедельник в Нижневартовск прибыли министр по чрезвычайным ситуациям РФ Александр Куренков и губернатор ХМАО Наталья Комарова. В ходе брифинга после оперативного совещания на месте глава МЧС РФ озвучил предполагаемую причину взрыва: разгерметизация газового баллона. Его заместитель Анатолий Супруновский (был назначен координатором работы оперативных служб города на месте ЧП) предложил провести внеплановые проверки газонаполнительных станций по всей России.

Следственное управление СКР по ХМАО — Югра возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Следователи подтвердили версию главы МЧС: взрыв произошел во время монтажа газовой горелки к газовому баллону в квартире одного из жильцов третьего подъезда на втором этаже. В рамках расследования проводятся следственные действия с участием руководства и персонала станции заправки газового оборудования ООО «Топливная компания “АртСевер”», где накануне мужчина из взорвавшейся квартиры заправлял газовый баллон.

Наталья Комарова объявила, что родственникам погибших выплатят по 1 млн руб., а пострадавшие и получившие травмы легкой степени получат по 100 тыс. руб., средней — 300 тыс. руб., тяжелой — 500 тыс. руб. Кроме того, всем жителям этого дома было предложено эвакуироваться. «Сейчас в доме никто не проживает. Пока все работы по разбору завалов не будут выполнены, не выполнены все исследования, в соответствии с которыми мы установим, можно ли использовать для жизни какие-то помещения, и что нужно сделать, чтобы привести весь дом в соответствующее стандартам состояние»,— завила госпожа Комарова. Она разрешила главе города Дмитрию Кощенко использовать весь жилфонд Нижневартовска для временного проживания пострадавших. В результате им было предоставлено жилье в трех домах, расположенных в разных районах города.

Артем Рябов