В Нижневартовске число жертв от взрыва газа в многоквартирном доме выросло до десяти

Число погибших в результате взрыва газового баллона в пятиэтажном доме в Нижневартовске выросло до десяти. Один из пострадавших скончался в Сургутском ожоговом центре, сообщили «Интерфаксу» в следственном управлении СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал мэра Нижневартовска Дмитрия Кощенко Фото: Telegram-канал мэра Нижневартовска Дмитрия Кощенко

Взрыв в пятиэтажном доме в Нижневартовске произошел 4 декабря. Глава МЧС Александр Куренков сообщал, что спасательные работы были осложнены — для них специалистам пришлось начинать разбор с крыши. По предварительной информации, причиной взрыва стала разгерметизация баллона. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Глава города Дмитрий Кощенко рассказал, что эксперты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России проводят комплексную диагностику частично обрушенного дома и прилегающих к нему зданий. По ее итогам будет принято решение о возможности дальнейшей эксплуатации дома.

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Катерина Якушева