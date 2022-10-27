Кандидаты демобилизационных наук

Комитет Госдумы по науке и высшему образованию просит освободить от мобилизации ученых и преподавателей, имеющих ученые степени,— такой законопроект депутаты направили в правительство. Важное условие — основным местом работы такого льготника должен быть государственный вуз или НИИ. Минобрнауки ранее заверяло, что университеты и научные организации «в рабочем порядке отрабатывают с военкоматами вопросы по предоставлению отсрочки для своих сотрудников».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Комитет Госдумы по науке и высшему образованию направил правительству поправки к федеральному закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Депутатский законопроект (есть у “Ъ”) освобождает от мобилизации граждан, имеющих ученые степени и трудящихся при этом в научных или образовательных организациях. «Пока мы говорим только о кандидатах и докторах наук, которые работают в вузах и НИИ на полную ставку по основному месту работы. И это государственные организации прежде всего»,— пояснил “Ъ” первый зампред комитета Александр Мажуга. На вопрос “Ъ”, поддерживает ли профильное Минобрнауки инициативу депутатов, господин Мажуга ответил так: «Все ведомства, которые занимаются регулированием в сфере образования и науки, заинтересованы в том, чтобы сотрудники организаций, имеющие степень, занимались наукой».

Напомним, частичная мобилизация объявлена в России с 21 сентября. Через несколько дней президент подписал указ об отсрочке для студентов очной и очно-заочной формы. 5 октября аналогичную отсрочку получили учащиеся негосударственных вузов и аспиранты. С конца сентября многие чиновники и общественники выступают с инициативами о предоставлении отсрочек и для других категорий граждан, связанных с образованием. Так, Министерство просвещения направило в правительство ходатайство о предоставлении отсрочки от мобилизации для школьных учителей (см. “Ъ” от 16 октября). В ведомстве теперь ожидают ответа Минобороны и Генштаба. С инициативой дать отсрочку для преподавателей вузов выступал профсоюз «Университетская солидарность». В свою очередь, члены академического «Клуба 1 июля» настаивают на необходимости отсрочки для докторов и кандидатов наук; с аналогичным предложением выступал и недавно избранный президент РАН Геннадий Красников.

Ректор МГУ Виктор Садовничий уже заявлял, что «педагоги-кандидаты, доктора наук не подлежат мобилизации», однако известны случаи мобилизации технического персонала университета. Ректоры двух других столичных вузов на правах анонимности заявили “Ъ”, что их педагоги не попадают под мобилизацию — и «военкоматы с этим соглашаются». Однако на каком именно основании преподаватели получают преференции, ректоры сказать затруднились. На сайте парламента говорится, что депутаты докладывали заместителю главы Минобрнауки Дмитрию Афанасьеву о случаях призыва граждан, имеющих ученые степени и работающих в научных и образовательных организациях: «Депутаты оперативно обращаются в Министерство обороны и призывные комиссии в регионах, решения которых отменяются, но правовая неопределенность в этом вопросе остается».

Минобрнауки ранее уже высказывало “Ъ” свою позицию по поводу того, попадают ли преподаватели вузов под критерии частичной мобилизации. Ведомство утверждало, что вузы и научные организации «в рабочем порядке отрабатывают с военкоматами вопросы по предоставлению отсрочки от мобилизации для своих сотрудников». «Регламентирующие документы по порядку оформления отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации имеют пометку "для служебного пользования", поэтому в открытых источниках они не могут быть представлены,— говорили “Ъ” в ведомстве.— Этих документов достаточно для того, чтобы забронировать абсолютное большинство своих сотрудников, включая профессорско-преподавательский состав».

Профессор Петербургского государственного университета путей сообщения Алексей Шашкин указывает, что многие ученые сейчас занимаются научными исследованиями и разработками в частных компаниях. «Они тоже задействованы в реальном секторе экономики и составляют интеллектуальный потенциал страны,— говорит он.— Всего таких людей (подпадающих под критерии мобилизации обладателей степеней.— “Ъ”) несколько десятков тысяч на всю страну. Но если мы потеряем такой потенциал, то можем получить невосполнимые проблемы». Добавим, сегодня в правительство, Совет федерации, Госдуму, Минобороны, Минобрнауки и другие ведомства было направлено открытое письмо с требованием дать отсрочку людям с учеными степенями вне зависимости от места их трудоустройства. Обращение подписало более 700 ученых и преподавателей.

Анна Васильева