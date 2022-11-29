Минобороны не демобилизовало ученых

Минобороны не поддержало законопроект об отсрочке от мобилизации для кандидатов и докторов наук. Такую инициативу предложил комитет Госдумы по науке и высшему образованию, однако военное ведомство посчитало ее «нецелесообразной» в условиях «гарантированного обеспечения мобилизационного развертывания ВС РФ». Глава комитета Сергей Кабышев признает, что при отрицательной позиции Минобороны отзыв правительства будет таким же. Но на следующей неделе комитет все же обсудит, что делать с законопроектом дальше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Как ранее сообщал “Ъ”, депутаты предложили освободить от мобилизации кандидатов и докторов наук, которые работают в вузах или НИИ (см. “Ъ” от 27 октября). Однако Минобороны дало отрицательный отзыв на законопроект, рассказала “Ъ” зампред комитета Ксения Горячева. «Конечно, мы бы хотели сразу включить в него всех докторов и кандидатов, не разделять на категории,— признает она.— Но решили двигаться постепенно — казалось, что в таком случае вероятность принятия больше. Но, как мы видим, даже такая купированная версия пока не воспринята Министерством обороны».

По словам госпожи Горячевой, ведомство посчитало, что расширять указ президента об отсрочке «нецелесообразно в целях гарантированного обеспечения мобилизационного развертывания ВС РФ».

Никаких дополнительных разъяснений там не дали, говорит депутат.

Напомним, частичная мобилизация была объявлена президентом Путиным 21 сентября. Через несколько дней он подписал указ об отсрочке для студентов очной и очно-заочной форм; позднее аналогичную отсрочку получили учащиеся негосударственных вузов и аспиранты. С конца сентября многие чиновники и общественники выступают с инициативами о предоставлении «брони» для других категорий граждан, связанных с образованием. Так, Минпросвещения направило в правительство ходатайство о предоставлении отсрочки для школьных учителей (см. “Ъ” от 16 октября), но пока не получило ответа. С инициативой дать отсрочку для преподавателей вузов выступал профсоюз «Университетская солидарность». Члены академического «Клуба 1 июля» настаивали на отсрочке для докторов и кандидатов наук; с аналогичным предложением выступил недавно избранный президент РАН Геннадий Красников. 31 октября Владимир Путин объявил об окончании мобилизации.

Случаев мобилизации ученых известно не так много — несколько десятков, говорит Ксения Горячева. «Но "отбить" человека у военкомата часто не так просто: инструмент "бронирования" работает не везде, а других инструментов для защиты сейчас нет,— поясняет депутат.— Именно поэтому нужно законодательное обеспечение. Это даст спокойствие людям, и тогда они в полную силу смогут работать на развитие страны, а не переживать, что завтра могут оказаться в окопе». Глава комитета Сергей Кабышев полагает, что при отрицательной позиции Минобороны отзыв правительства РФ будет таким же. Впрочем, по его словам, на следующей неделе комитет будет собираться и обсуждать, что делать с законопроектом дальше.

“Ъ” отправил запрос в Минобороны, однако ответа не получил. Минобрнауки повторило “Ъ” свою позицию, которую высказывало ранее: вузы и научные организации «в рабочем порядке отрабатывают с военкоматами вопросы по предоставлению отсрочки от мобилизации для своих сотрудников». «Регламентирующие документы по порядку оформления отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации имеют пометку "для служебного пользования". Поэтому в открытых источниках они не могут быть представлены,— говорили “Ъ” в ведомстве.— Этих документов достаточно для того, чтобы "забронировать" абсолютное большинство своих сотрудников, включая профессорско-преподавательский состав».

Сопредседатель независимого профсоюза «Университетская солидарность» Павел Кудюкин называет «безобразием» отрицательный отзыв Минобороны.

По его мнению, отсрочку от мобилизации необходимо дать не только обладателям ученых степеней, но и всем преподавателям без исключения: «В школах мужчин мало, если их будут мобилизовывать, то вообще не останется. В вузах это приведет к резкому падению качества образования. И нелогично, что студентам дали отсрочку, а тем, кто их учит,— нет». Впрочем, по словам господина Кудюкина, многие вузы успели «выбить» бронь для своих преподавателей, также много «броней» у некоторых НИИ, связанных с ОПК.

Анна Васильева