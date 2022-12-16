Конгресс Перу отказался проводить досрочные выборы президента

Конгресс Перу не одобрил перенос президентских выборов на 2023 год, несмотря на требования протестующих, которые выступают на акциях почти десять дней. Ранее президент Перу Дина Болуарте, занявшая этот пост после импичмента бывшего лидера страны Педро Костильо, предложила провести досрочные выборы в апреле 2024 года.
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Протесты в Перу
«С 49 голосами за, 33 против и при 25 воздержавшихся пленарное заседание конгресса не одобрило конституционную реформу, которая предусматривает проведение выборов президента в 2023 году»,— говорится в сообщении конгресса в Twitter.
7 декабря парламент Перу объявил импичмент Педро Кастильо в связи с обвинениями в мятеже и злоупотреблением полномочиями. Президентский пост передали его заместителю Дине Болуарте. В Перу начались протесты, требующие проведения досрочных выборов и прекращения деятельности конгресса.14 декабря в стране ввели режим ЧП из-за случаев вандализма и насилия со стороны протестующих. Согласно законодательству, следующие выборы должны пройти в 2026 году.
О развитии ситуации в стране — в материале «Ъ» «Взлет и падение по-перуански».