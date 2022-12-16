Конгресс Перу отказался проводить досрочные выборы президента

Конгресс Перу не одобрил перенос президентских выборов на 2023 год, несмотря на требования протестующих, которые выступают на акциях почти десять дней. Ранее президент Перу Дина Болуарте, занявшая этот пост после импичмента бывшего лидера страны Педро Костильо, предложила провести досрочные выборы в апреле 2024 года.

Фотогалерея Протесты в Перу Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Члены общин коренных народов и фермеры на марше протеста в Куско Фото: Reuters / Paul Gambin Полицейские идут рядом с протестующими в Арекипе Фото: Reuters / Oswald Charca Акция протеста в Куско Фото: Reuters / Paul Gambin Военные стоят на страже у здания прокуратуры в Арекипе во время протестов Фото: Reuters / Oswald Charca Акция протеста в Арекипе Фото: Reuters / Oswald Charca Члены общин коренных народов и фермеры во время марша в Куско Фото: Reuters / Paul Gambin Полицейские стоят возле тюрьмы в Лиме, где находится Педро Кастильо Фото: Reuters / Sebastian Castaneda В Лиме сторонники Педро Кастильо держат плакат с надписью: «Свободу нашему президенту Педро Кастильо», собравшись возле тюрьмы, где он содержится Фото: Reuters / Sebastian Castaneda Люди у барьеров около тюрьмы Педро Кастильо в Лиме Фото: Reuters / Sebastian Castaneda Следующая фотография 1 / 9 Члены общин коренных народов и фермеры на марше протеста в Куско Фото: Reuters / Paul Gambin Полицейские идут рядом с протестующими в Арекипе Фото: Reuters / Oswald Charca Акция протеста в Куско Фото: Reuters / Paul Gambin Военные стоят на страже у здания прокуратуры в Арекипе во время протестов Фото: Reuters / Oswald Charca Акция протеста в Арекипе Фото: Reuters / Oswald Charca Члены общин коренных народов и фермеры во время марша в Куско Фото: Reuters / Paul Gambin Полицейские стоят возле тюрьмы в Лиме, где находится Педро Кастильо Фото: Reuters / Sebastian Castaneda В Лиме сторонники Педро Кастильо держат плакат с надписью: «Свободу нашему президенту Педро Кастильо», собравшись возле тюрьмы, где он содержится Фото: Reuters / Sebastian Castaneda Люди у барьеров около тюрьмы Педро Кастильо в Лиме Фото: Reuters / Sebastian Castaneda Смотреть

«С 49 голосами за, 33 против и при 25 воздержавшихся пленарное заседание конгресса не одобрило конституционную реформу, которая предусматривает проведение выборов президента в 2023 году»,— говорится в сообщении конгресса в Twitter.

7 декабря парламент Перу объявил импичмент Педро Кастильо в связи с обвинениями в мятеже и злоупотреблением полномочиями. Президентский пост передали его заместителю Дине Болуарте. В Перу начались протесты, требующие проведения досрочных выборов и прекращения деятельности конгресса.14 декабря в стране ввели режим ЧП из-за случаев вандализма и насилия со стороны протестующих. Согласно законодательству, следующие выборы должны пройти в 2026 году.

О развитии ситуации в стране — в материале «Ъ» «Взлет и падение по-перуански».

Лусине Баласян