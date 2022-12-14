В Перу ввели режим ЧП на 30 дней из-за протестов

Власти Перу вводят режим чрезвычайного положения (ЧП) на территории всей страны. Решение приняли из-за случаев насилия и вандализма во время протестов. Об этом сообщил глава Минобороны Перу Альберто Отарола.

«Принято решение ввести чрезвычайное положение для всей страны в связи с актами вандализма и насилия, захватом автомагистралей и дорог, которые, безусловно, уже контролируются силами Национальной полиции и вооруженными силами»,— сказал господин Отарола, его обращение транслировал телеканал TV Peru.

Альберто Отарола дополнил, что соответствующее постановление будет опубликовано 14 декабря в официальной газете Перу. По его словам, полиция Перу будет помогать армии страны с поддержанием правопорядка.

7 декабря парламент Перу объявил импичмент президенту Педро Кастильо. Его задержали по обвинению в мятеже и злоупотреблении полномочиями. Пост президента получила Дина Болуарте. На фоне смены власти в стране начались протесты. Сегодня утром, 14 декабря, власти объявили о планах ввести ЧП на дорогах страны для их разблокировки.

О ситуации в стране — в материале «Ъ» «Взлет и падение по-перуански».

Олеся Павленко