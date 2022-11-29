Китай один — ему видней

Китай стал яблоком раздора между США и Великобританией с одной стороны и Евросоюзом — с другой. Китайский вопрос будет одним из главных в ходе намеченных на 1 декабря в Вашингтоне переговоров президента США Джо Байдена с его французским коллегой Эмманюэлем Макроном. В тот же день глава Евросовета Шарль Мишель прибудет с визитом в Пекин. Вопреки предостережениям Вашингтона, его целью станет развитие сотрудничества с КНР, призванное поддержать европейскую экономику в условиях войны санкций с Россией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andy Wong / AP Фото: Andy Wong / AP

В понедельник вечером на банкете, устроенном лорд-мэром лондонского Сити, британский премьер Риши Сунак выступил с программной речью по внешней политике. Разъясняя, чем должны отличаться друг от друга линии поведения Лондона в отношениях с Москвой и Пекином, британский премьер указал, что Россия «бросает вызов фундаментальным принципам Устава ООН», в то время как Китай «целенаправленно борется за глобальное влияние, используя все рычаги государственной власти». «Это значит, что нам надо противостоять нашим конкурентам не на уровне риторики, а с помощью твердого прагматизма»,— продолжил он.

Применительно к Китаю «прагматизм» понимают в Лондоне как сдерживание Пекина — новое британское правительство считает эту задачу принципиально важной для обеспечения безопасности страны.

Скептически оценив перспективы торгово-экономического сотрудничества с КНР, Риши Сунак призвал жестко прессинговать Китай.

«Наш подход к Китаю должен претерпеть изменения. Будем откровенны: так называемый золотой век завершен, а вместе с ним и наивная идея, что торговля способна привести к социальным и политическим реформам»,— заявил он.

При предыдущем правительстве Лондон уже сделал ряд шагов на обострение в отношениях с Пекином, в частности отказавшись от сотрудничества с китайской корпорацией Huawei в создании сетей 5G на территории королевства. Кроме того, китайским бизнесменам было запрещено продать приобретенную ими ранее компанию Newport Wafer Fab, которая владеет крупнейшим в Соединенном Королевстве предприятием по производству микрочипов.

В ответ Пекин неоднократно выражал протест против гонений на китайский бизнес, указывая на то, что широкая интерпретация британским правительством концепции национальной безопасности открывает безграничные возможности для «необоснованного подавления китайских компаний».

В день выступления Риши Сунака МИД КНР был вынужден жестко отреагировать на действия Вашингтона, под предлогом защиты национальной безопасности пытающегося делать то же самое, что и Лондон: перекрыть кислород китайскому бизнесу.

Комментируя введенный американскими властями запрет на поставки оборудования китайских телекоммуникационных компаний, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что такие действия подрывают принципы рыночной экономики и правила международной торговли. «Этот шаг США — очередной скверный пример обобщения концепции национальной безопасности»,— отметил Чжао Лицзянь.

Напомним, что 25 ноября Федеральная комиссия связи США сообщила о запрете поставок в страну телекоммуникационного оборудования и средств видеонаблюдения, произведенных рядом китайских компаний. По мнению Вашингтона, это оборудование представляют угрозу американской национальной безопасности. Речь идет о продукции китайских компаний Huawei, ZTE, Hytera Communications, Hangzhou Hikvision Digital Technology и Dahua Technology, а также их дочерних структур.

Несмотря на то что в своей китайской политике Вашингтон и Лондон выступают тандемом, в Белом доме вынуждены признать, что страны Евросоюза пытаются отстоять свое право развивать торгово-экономические отношения с Пекином. Однако администрация Байдена не оставляет попыток перетянуть ЕС на свою сторону, поставив его под знамена политической и торгово-экономической войны с Китаем.

«Конечно же, у Европы свои собственные интересы. Наши взгляды на Китай не идентичны. Но существует твердое убеждение, что мы должны придерживаться общего подхода в отношении Китая»,— заявили в понедельник в американской администрации, анонсируя предстоящие 1 декабря переговоры президента США Джо Байдена и французского президента Эмманюэля Макрона.

В Вашингтоне отметили, что одной из ключевых на переговорах наряду с Украиной станет тема Китая и «свободного и безопасного Индо-Тихоокеанского региона».

Накануне американо-французского саммита взрывоопасная тема борьбы за сферы влияния в Тихим океане напомнила о себе инцидентом у островов Спратли (китайское название — Наньша). Как заявил во вторник официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тянь Цзюньли, ракетный крейсер США USS Chancelosville во вторник без разрешения китайской стороны вошел в акваторию островов, которые Пекин считает своими. «Действия американских военных серьезно нарушили суверенитет и безопасность Китая, что является еще одним неопровержимым доказательством стремления США к доминированию в судоходстве и к милитаризации Южно-Китайского моря, а также в полной мере демонстрирует, что США являются настоящим источником угроз в области безопасности в Южно-Китайском море»,— заявил представитель НОАК. По его словам, группировка китайских кораблей сопроводила американский крейсер и сделала ему предупреждение о необходимости покинуть район.

На этом фоне с заявлением, фактически идущим вразрез с американским видением задач западных союзников по коллективному сдерживанию Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, неожиданно выступил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. В интервью журналу Politico глава европейской дипломатии выразил мысль о том, что Тихий океан не входит в традиционную зону ответственности Североатлантического альянса. «НАТО не было задумано для операций в Тихом океане. Не думаете ли вы, что у нас достаточно угроз и вызовов в рамках традиционного сценария НАТО?» — заявил глава европейской дипломатии накануне заседания глав дипломатических ведомств стран НАТО, проходящего 28–30 ноября в Бухаресте. На саммите в Мадриде, состоявшемся в июне, альянс утвердил новую стратегию, в которой впервые в истории НАТО Китай упомянут как системный вызов, хотя и не прямой военный противник.

Между тем еще больший диссонанс в западную политику по отношению к Китаю, судя по всему, внесет намеченный на 1 декабря визит в Пекин председателя Европейского совета Шарля Мишеля.

Как заявил в понедельник представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, в программу включены переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также встречи с премьером Госсовета Ли Кэцяном и председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.

Незадолго до этого, в начале ноября, с визитом в Пекине побывал канцлер Германии Олаф Шольц, который привез с собой делегацию, представляющую весь цвет немецкого бизнеса — топ-менеджеров Siemens, Adidas, Deutsche Bank, BASF, BioNTech, BMW, Volkswagen. Одним из итогов поездки в Пекин стало подписание китайской компанией CASC соглашения с концерном Airbus на покупку 140 авиалайнеров стоимостью $17 млрд.

В отличие от Риши Сунака, считающего «наивной» веру в торгово-экономические отношения с Пекином, в Евросоюзе предпочитают сохранять эту наивность, рассчитывая на то, что развитие сотрудничества с Пекином сможет поддержать европейскую экономику в условиях войны санкций с Россией. В связи с предстоящей поездкой Шарля Мишеля газета Financial Times отмечает, что «этот шаг, вероятно, подчеркнет разногласия в Европе по поводу того, как взаимодействовать с Китаем».

Сергей Строкань