Ракета средней дальновидности

Северная Корея громко напомнила о себе очередным испытанием баллистической ракеты средней дальности: она пролетела над территорией Японии и упала в Тихий океан, преодолев самое большое расстояние в истории северокорейских пусков. Власти Японии, Южной Кореи и их западные союзники обвинили КНДР в проведении «безрассудной, опасной и дестабилизирующей» политики. У России же, наоборот, появился повод поблагодарить Пхеньян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kim Hong-Ji, Reuters Фото: Kim Hong-Ji, Reuters

КНДР во вторник запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря — впервые с 2017 года и в седьмой раз за все время своих ракетных испытаний. По данным Минобороны Японии, речь шла о ракете типа «Хвасон-12», пролетевшей 4,6 тыс. км — это максимальная дальность, достигнутая когда-либо северокорейскими ракетами. В правительстве Японии в связи с этим констатировали, что «ракетные технологии Северной Кореи продолжают совершенствоваться». В последний раз «Хвасон-12» запускали в январе, но на меньшую дальность.

Стартовав из северокорейской провинции Чагандо, ракета пролетела над японскими префектурами Аомори и Хоккайдо и упала в Тихом океане за пределами исключительной экономической зоны Японии.

В нескольких японских префектурах сработала система предупреждения о ракетной угрозе J-Alert, жителей призвали спрятаться в укрытиях, транспортное сообщение было на время остановлено.

Напомним, несколько недель назад лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о праве своей страны на обладание ядерным оружием и отказе от переговоров по денуклеаризации. Это решение было официально закреплено Верховным народным собранием КНДР в законе о политике в отношении ядерных вооруженных сил. Как следует из этого документа, основная миссия ядерных сил — обеспечивать состояние сдерживания, при котором противники Северной Кореи будут точно знать, что нападение на нее приведет к «их гибели» (см. “Ъ” от 10 сентября).

Власти Японии во вторник выразили Северной Корее «решительный протест». «Подобные запуски нарушают резолюции Совета Безопасности ООН и угрожают безопасности нашей страны и региона»,— заявил генеральный секретарь Кабинета министров Хирокадзу Мацуно после экстренно созванного заседания Совета национальной безопасности страны. Позже премьер-министр Фумио Кисида сообщил, что «дал указание должностным лицам проверить возможный ущерб, причиненный падающими обломками, тщательно собрать и проанализировать информацию и сотрудничать с союзниками».

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль пообещал ответить Северной Корее за продолжающиеся ракетные пуски. «Подобные безрассудные провокации вызовут решительный ответ со стороны нашей армии, союзников и международного сообщества»,— заявил он.

Со специальным заявлением выступил и Белый дом.

«Соединенные Штаты решительно осуждают опасное и безрассудное решение КНДР о пуске баллистической ракеты большой дальности над Японией. Это действие является дестабилизирующим и демонстрирует вопиющее неуважение КНДР к резолюциям Совета Безопасности ООН и международным нормам безопасности»,— говорится в сообщении.

Представители администрации США обсудили сложившуюся ситуацию со своими коллегами из Японии и Кореи. Оборонные ведомства трех стран оперативно организовали авиационные учения. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил обязательства США по защите обеих стран. «Соединенные Штаты совместно с союзниками и партнерами в ООН продолжат прилагать усилия по ограничению возможностей КНДР развивать свои запрещенные программы по созданию баллистических ракет»,— говорится в заявлении Белого дома. США намерены созвать специальное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг северокорейской ракетной программы. На нем речь явно пойдет не только о безопасности Японии и Южной Кореи: американский остров Гуам расположен в 3,38 тыс. км от КНДР.

Солидарность с Японией и Южной Кореей выразили и в Европе. «Решительно осуждаем преднамеренную попытку Северной Кореи поставить под угрозу безопасность в регионе, выпустив баллистическую ракету над Японией. Это неоправданная агрессия и грубое нарушение международного права. ЕС солидарен с Японией и Южной Кореей»,— заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

В последнее время КНДР заметно активизировала свои испытания: пуск во вторник был 23-м по счету с начала года. По мнению некоторых экспертов, Пхеньян может таким образом реагировать на масштабные военные учения, регулярно проводимые в последние месяцы США совместно с их союзниками в регионе. В 2021 году Северная Корея провела лишь восемь пусков ракет, а в 2020-м — четыре. Другие эксперты полагают, что Пхеньяну просто важно напоминать о себе подобной демонстрацией силы. Многие наблюдатели полагают, что в ближайшее время Пхеньян может испытать и одну из своих межконтинентальных баллистических ракет.

Россия действия Северной Кореи во вторник осуждать не стала. Едва ли не одновременно с новостью о пуске ракеты стало известно, что КНДР стала первой страной в мире, признавшей присоединение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России. «Мы проявляем уважение к волеизъявлению жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, которые стремились к вхождению в состав России, и поддерживаем позицию правительства России о принятии вышеуказанных регионов в свой состав»,— заявили в МИД КНДР.

В Госдуме этот шаг оценили. «Благодарю за то, что вы признаете результаты референдума. Это смелый шаг»,— заявил депутат от ЛДПР Сергей Каргинов на встрече с полномочным министром посольства КНДР в РФ Зин Чжон Хепом. «Это для нашей страны действительно значимое событие,— пояснил северокорейскому дипломату российский депутат и добавил: — Но это только начало. Потому что желание объединиться с Россией есть и у других регионов».

Елена Черненко