КНДР совсем себя запустила

Власти КНДР, запустившие в пятницу в Японское море межконтинентальную ракету, подверглись «суровому осуждению» Вашингтона и его союзников. По итогам шестисторонней встречи, прошедшей под эгидой вице-президента США Камалы Харрис, стало понятно: идеологические противники Пхеньяна намерены усиливать сотрудничество перед лицом северокорейской угрозы и обязательно дадут «решительный ответ» на возможные ядерные испытания КНДР. Власти Южной Кореи на этом фоне даже заговорили о теоретической возможности разработки собственного ядерного оружия. Тем временем северокорейские и российские дипломаты дают понять, что вся ответственность за эскалацию лежит на США, которые «как будто испытывают терпение Пхеньяна».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пятничный запуск КНДР межконтинентальной ракеты заставил поволноваться не только жителей стран региона (на фото: железнодорожная станция в Сеуле), но и западных лидеров, включая вице-президента США Камалу Харрис

Фото: Ahn Young-joon / AP Пятничный запуск КНДР межконтинентальной ракеты заставил поволноваться не только жителей стран региона (на фото: железнодорожная станция в Сеуле), но и западных лидеров, включая вице-президента США Камалу Харрис

Фото: Ahn Young-joon / AP

Северокорейские ракетные пуски, заметно участившиеся в последние месяцы, неизменно вызывают негативную реакцию западных стран. Но в этот раз она была более жесткой, чем обычно. Причина в том, что ракета упала не в нейтральных водах, а в пределах исключительной экономической зоны Японии. Запуск был произведен в восточном направлении в 10:14 по местному времени (4:14 по Москве). Ракета пролетела около 1 тыс. км по навесной траектории при максимальной высоте 6,1 тыс. км и максимальной скорости примерно 22 Маха. Упала она примерно в 200 км от острова Осима около Хоккайдо. Обошлось без ущерба: в той зоне судов тогда не было.

Минобороны Японии классифицировало ракету как межконтинентальную. В ведомстве отметили, что такая ракета при запуске по обычной, не столь крутой траектории вполне способна пролететь более 15 тыс. км и, следовательно, добить до континентальной части США.

«Нынешний пуск — значительная провокация и серьезный акт угрозы, который подрывает мир и стабильность не только на Корейском полуострове, но и в международном сообществе и является явным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН»,— использовали традиционную для таких случаев формулировку в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи.

В этой связи, по данным агентства «Рёнхап», ВВС Южной Кореи и США в пятницу совместно отработали удары бомбами с лазерным наведением GBU-12 по передвижным пусковым ракетным установкам. В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи остались довольны результатами, заявив: стоящие на вооружении республики истребители-невидимки F-35A продемонстрировали способность скрытно приближаться к целям и наносить высокоточные удары. Помимо F-35A в учениях были задействованы истребители ВВС США F-16.

«Предупредительные выстрелы» прозвучали и на дипломатическом фронте. Северокорейская угроза обсуждалась на встрече, которая была экстренно созвана вице-президентом США Камалой Харрис в Бангкоке, где в пятницу начался саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). На встречу по КНДР были приглашены премьер-министры Австралии, Канады, Новой Зеландии, Республики Корея и Японии. По итогам проходивших за закрытыми дверями дискуссий генсек японского Кабинета министров Хирокадзу Мацуно объявил: «Представители руководства шести стран сурово осудили сегодняшний ракетный пуск КНДР, назвав его совершенно неприемлемым. Они также условились усилить сотрудничество в связи с произошедшим». А глава правительства Австралии Энтони Альбанезе призвал членов Совбеза ООН созвать экстренное совещание, осудить действия Пхеньяна и «рассмотреть дальнейшие меры, которые потребуются».

В Белом доме по итогам встречи в Бангкоке также указали на другую вызывающую обеспокоенность тему, отметив: шесть лидеров подтвердили готовность к «решительному ответу» на ядерные испытания КНДР. Напомним, что эксперты (в том числе из Международного агентства по атомной энергии) опасаются, что КНДР в ближайшее время проведет седьмое по счету и первое с 2017 года ядерное испытание.

В понедельник на пресс-конференции по итогам переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином президент США Джо Байден дал понять: такая угроза действительно существует, и даже Пекин, похоже, не обладает столь сильным влиянием, чтобы отговорить Пхеньян от подобного шага (хотя попытаться, по мнению главы Белого дома, все-таки стоит). А за день до этого советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан рассказал, что Вашингтон, Сеул и Токио уже выработали скоординированный ответ (включающий в себя дипломатические и экономические меры, а также шаги в области безопасности) на возможное ядерное испытание.

Пока, впрочем, Пхеньян ограничивается ракетными пусками. Только в четверг, 17 ноября, КНДР осуществила пуск баллистической ракеты малой дальности в сторону Японского моря, ракета пролетела примерно 240 км с максимальной высотой около 47 км и скоростью примерно 4 Маха. До этого, 2 ноября, КНДР провела столь интенсивные пуски, подобных которым не было никогда в истории страны: 23 ракеты разного типа были запущены с западного и восточного побережий в сторону Желтого и Японского морей, еще около 100 артиллерийских выстрелов были осуществлены в направлении буферной зоны близ морской границы с Южной Кореей (см. “Ъ” от 3 ноября). Помимо этого военные КНДР провели в последние месяцы целую серию учений (в частности, с отработкой «ударов по авиабазам врагов»).

В Пхеньяне по-прежнему утверждают, что речь идет исключительно об ответе на провокации со стороны Вашингтона и его союзников.

«Чем больше США стремятся усилить расширенное сдерживание в интересах своих союзников, тем более ожесточенными будут наши военные ответы, прямо пропорциональные их провокационным военным действиям»,— заявила в четверг глава МИД КНДР Чхве Сон Хи. И предупредила: «США (рано или поздно.— “Ъ”) осознают, что они играют в азартные игры, о чем обязательно пожалеют».

Москва с такой позицией солидарна. «Мы привержены политико-дипломатическому пути вперед как альтернативе вот этим нагнетаниям. Тем не менее США и их союзники в этом регионе — в последнее время это особенно заметно — предпочитают иной путь, как будто испытывают терпение Пхеньяна»,— отметил в пятницу заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. И обратил внимание на то, что «работа в тех форматах, которые раньше использовались в том числе для обсуждения тематики денуклеаризации Корейского полуострова, вообще укрепления безопасности там, оказалась свернута по инициативе Вашингтона». По словам господина Рябкова, США, возможно, комфортен «эскалационный сценарий вокруг КНДР», а вот России — нет.

Российских дипломатов не убедило даже заявление пресс-службы Белого дома по итогам встречи в Бангкоке, в котором говорилось: лидеры выступили за путь диалога и призвали КНДР «вернуться к серьезной и последовательной дипломатии». Впрочем, похоже, и союзники Вашингтона на самом деле не верят в то, что диалог, даже если он вдруг начнется, будет продуктивным.

Неслучайно власти Японии, как сообщило ранее со ссылкой на свои источники агентство Kyodo, начали прорабатывать вариант с закупкой у США крылатых ракет Tomahawk (см. “Ъ” от 29 октября). А в минувший четверг из Южной Кореи прозвучало и вовсе сенсационное сообщение: в Сеуле теоретически допускают возможность создания собственного ядерного оружия, возвращения американского тактического ядерного оружия или принятия концепции его «совместного использования». Об этом заявил в интервью агентству «Рёнхап» министр объединения Республики Корея Квон Ён Се, пояснив: такие варианты крайне нежелательны, но в случае дальнейшей эскалации бесконечно игнорировать запросы общества будет невозможно.

Кроме того, по словам министра, при «продолжении провокаций» со стороны Пхеньяна граждане Южной Кореи могут перестать поддерживать двустороннее соглашение 2018 года о мерах по снижению напряженности и рисков военных столкновений. Среди прочего стороны тогда договорились о создании в приграничных районах зоны, свободной от учений, полетов авиации и артиллерийских стрельб. Отказ от соглашения будет чреват новыми опасными инцидентами.

Павел Тарасенко