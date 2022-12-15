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Коммерсантъ FM
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МЧС хочет провести внеплановые проверки всех крупных ТЦ и складов

МЧС РФ обратится к правительству, чтобы получить разрешение на проверку пожарной безопасности во всех крупных торговых центрах и складах, сообщил глава ведомства Александр Куренков. Он пообещал, что сотрудники МЧС будут оказывать «всю необходимую методическую и консультационная помощь собственникам данных объектов».

Александр Куренков

Александр Куренков

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Александр Куренков

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Наши специалисты будут обращать внимание на наличие и работоспособность систем сигнализации, пожаротушения, на содержание эвакуационных выходов, наличие средств пожаротушения. Оцениваться будет также уровень подготовки персонала к реагированию на возможные внештатные ситуации»,— сказал господин Куренков журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

В России за последние месяцы произошло несколько крупных пожаров в торговых центрах и в складских помещениях. Один из последних — 9 декабря в гипермаркете OBI в Химках Московской области. Пожар сопровождался мощным взрывом, погиб один человек. 12 декабря сгорел ТЦ «Стройтракт» в Балашихе. Только за последние недели произошли крупные пожары на складах в Москве, Волгограде, Омске и других городах. При пожаре на цветочном складе в столице в ноябре погибли семь человек.

Леонид Уварчев

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