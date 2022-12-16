На третий день торгов акции Whoosh падали более чем на 25%

Акции российского сервиса по аренде самокатов Whoosh на третий день торгов после IPO на Московской бирже падали более чем на 25%. Об этом свидетельствуют данные на сайте Мосбиржи.

По состоянию на 17:54 мск акции компании теряли 25,82%, стоимость ценной бумаги опускалась до 135,6 руб. По данным на 18:40 акции Woosh торгуются 160 руб. за бумагу, снижаясь на 12,74%. К закрытию они вновь усилили падение — до 15,21% (155 руб.).

Whoosh — первая российская компания, которая вышла на IPO после начала военной операции России на Украине. В компании сообщили, что по итогам первого публичного размещения, которое состоялось 14 декабря, сервис привлек за счет дополнительной эмиссии акций 2,1 млрд руб. В первый день после IPO, акции торговались на Мосбирже не ниже цены размещения (185 руб.).

О том, как эксперты оценивают возможности Whoosh по привлечению инвестиций,— в материале «Кикшеринг разместился публично».

Эрдни Кагалтынов