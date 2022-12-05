Кикшеринг разместился публично

Сервис по аренде электросамокатов Whoosh объявил параметры IPO на Мосбирже. В компании заявили, что акции начнут торговаться 14 декабря, ценовой диапазон составит от 185 руб. до 225 руб. за бумагу. Общий размер IPO будет определен советом директоров Whoosh по итогам сбора заявок, который начнется 5 декабря и завершится 13 декабря. Ожидается, что бизнес привлечет около 5 млрд руб., а по итогам первичного публичного размещения акций капитализация компании может достичь 25 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Управляющий директор инвестиционной компании «Иволга Капитал» Дмитрий Александров находит такую оценку объективной: «Параметры, которые объявил Whoosh, находятся в рынке. Компания довольно адекватно оценивает и собственную капитализацию, и возможности по привлечению инвестиций на текущем рынке.

При этом еще не до конца понятно, насколько восстановился спрос со стороны инвесторов. При этом совершенно точно можно сказать, что тут не будут участвовать иностранные банки и инвесторы, которые традиционно вкладывались в высокотехнологические и растущие компании. Whoosh рассчитывает на спрос в первую очередь со стороны физических лиц, которые на сегодняшний день делают 80% оборота на Московской бирже. И это логично с точки зрения самого бизнеса компании. Whoosh — известное имя, особенно в Москве. Даже те, кто не пользуются услугами сервиса аренды самокатов как минимум знакомы с их логотипом. Из-за этого психологически проще инвестировать в их акции.

Whoosh уже достаточно давно планировала выход на публичный рынок. Те институциональные инвесторы, которые вкладывались в предыдущих раундах, конечно, хотят увидеть реальную рыночную капитализацию. Думаю, что и они подталкивают компанию к выходу на IPO. Так можно очень долго и, возможно, даже бесконечно ждать благоприятной конъюнктуры.

Мне кажется, что Whoosh в первую очередь хочет выйти на рынок и заявить о собственном бренде и о своих акциях, а не столько привлечь капитал здесь и сейчас. После того, как компания окажется на бирже, будет проще решать свои задачи по привлечению капитала через выход на SPO».

Whoosh станет первой российской компанией, которая выходит на IPO после того, как Москва начала спецоперацию на Украине. Заинтересуются ли инвесторы новым эмитентом в текущих реалиях? Инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов считает, что для этого у сервиса аренды самокатов есть все шансы: «С точки зрения мультипликаторов, объявленный диапазон цены является достаточно привлекательным для инвесторов. Дисконт к аналогам составляет порядка 20-30%. Это, в общем-то, достаточно приличный дисконт, тем более Whoosh является быстрорастущим эмитентом. Выручка компании в 2022 году увеличилась на 50%.

Кроме того, компания имеет достаточно сильные рыночные позиции. Тот дисконт к аналогам, который предлагает Whoosh, даст возможность инвесторам заработать. На рынке не хватает качественных эмитентов, которые демонстрируют высокие темпы роста в условиях рецессии российской экономики. Поэтому я надеюсь на то, что размещение пройдет успешно, и спрос по объявленному диапазону цены будет достаточно высоким».

В 2021 году сервис Whoosh стал лидером российского рынка кикшеринга: выручка компании превысила 4 млрд руб. По итогам первых шести месяцев 2022-го, этот показатель вырос на 63% год к году.

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Лилия Галявиева