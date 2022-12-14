Кикшеринг Whoosh привлек на IPO 2,1 млрд рублей

Российский сервис по аренде электросамокатов Whoosh за счет дополнительной эмиссии акций привлек в результате IPO 2,1 млрд руб. Капитализация Whoosh составит 20,6 млрд руб. Whoosh стала первой российской компанией, которая вышла на IPO после начала военной операции на Украине.

«Цена размещения определена советом директоров в размере 185 руб. за одну обыкновенную акцию компании. Объем средств, привлеченных в результате IPO за счет дополнительной эмиссии акций, составил 2,1 млрд руб. В результате размещения акций рыночная капитализация компании составит 20,6 млрд руб»,— говорится в сообщении кикшеринга, его приводит ТАСС.

Как отмечает Whoosh, по итогам IPO доля акций в свободном обращении составит более 10% от увеличенного акционерного капитала. Whoosh хочет направить полученные средства на финансирование инвестиционной программы, в том числе на расширение парка электросамокатов и выход в новые регионы. По данным на конец ноября, Whoosh работала в 40 городах России, Казахстана и Белоруссии. В ноябре у сервиса было 11,3 млн зарегистрированных пользователей.

Летом 2022 года Whoosh впервые выпустил облигации на Мосбирже и закрыл книгу заявок на 3,5 млрд руб. В 2021 году выручка Whoosh превысила 4 млрд руб.

Как эксперты оценивают возможности Whoosh по привлечению инвестиций — в материале «Кикшеринг разместился публично».

Анастасия Ларина