Акции Woosh в первый день после IPO торговались не ниже цены размещения

Российский сервис по аренде электросамокатов Whoosh сегодня, 14 декабря, разместил акции на Московской бирже по цене 185 рублей за бумагу. Сейчас они торгуются на уровне цены размещения, следует из данных Мосбиржи.

Максимальная цена за акцию по итогам размещения составила 258,72 руб., минимальная — 157 руб.

Ранее сегодня стало известно, что по итогам IPO сервис кикшеринга привлек за счет дополнительной эмиссии акций 2,1 млрд руб. В компании сообщили, что в результате размещения акций рыночная капитализация кикшеринга составит 20,6 млрд руб.

Whoosh стала первой российской компанией, которая вышла на IPO после начала военной операции на Украине. Летом 2022 года Whoosh впервые выпустил облигации на Мосбирже и закрыл книгу заявок на 3,5 млрд руб.

О том, как эксперты оценивают возможности Whoosh по привлечению инвестиций,— в материале «Кикшеринг разместился публично».

Эрдни Кагалтынов