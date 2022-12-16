Роскосмос опроверг информацию о повышении температуры в «Союзе» до 50°C

Температура на корабле «Союз МС-22», где накануне произошла утечка в системе охлаждения, составляет 30°C. Это повышение некритично для работы техники, экипаж доложил об отсутствии угрозы для жизни и здоровья, сообщила пресс-служба «Роскосмоса» в Telegram-канале. Ранее «РИА Новости» сообщало, что в космическом корабле температура за сутки поднялась до 50°C.

«В настоящее время разрабатываются различные варианты парирования возникшей ситуации, продолжая анализ поступающих с борта МКС данных, в том числе фото- и видеофиксации»,— говорится в сообщении «Роскосмоса».

Пресс-служба добавила, что необходимый температурный режим поддерживается в жилом объеме корабля средствами российского сегмента МКС.

15 декабря на МКС произошла разгерметизация внешнего контура системы охлаждения корабля «Союз МС-22». Экипаж МКС не пострадал. Из-за утечки были приостановлены выходы космонавтов в открытый космос. В «Роскосмосе» сообщали, что причиной утечки могло стать попадание микрометеорита.

Эрдни Кагалтынов