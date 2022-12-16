Мэр Харькова сообщил о полном блэкауте в городе

Харьков полностью остался без электроснабжения, но работают «пункты несокрушимости», сообщил мэр города Игорь Терехов. В городе наблюдаются проблемы со связью, передает УНИАН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Терехов

Фото: city.kharkov.ua Игорь Терехов

Фото: city.kharkov.ua

«Харьков обесточен, но работают все пункты несокрушимости, где можно согреться, подзарядить телефон, там есть горячий чай и интернет»,— написал господин Терехов в своем Telegram-канале.

Утром 16 декабря по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Официальные лица страны сообщают об обстреле со стороны России.

О ситуации на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».