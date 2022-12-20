«Москвич» – как много в этой марке для сердца русского слилось. И вот марка близка нам снова! Знаменитый столичный завод был покинут французами из Renault, но вернулся к работе и начал собирать кроссовер с таким родным для всей страны названием «Москвич 3». Мы увидели производство и подробно осмотрели премьерный автомобиль. Изначально – полностью китайский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: «Москвич» Индекс «Москвича 3» означает размеры и место в гамме. Больше число – крупнее модель. Из ряда официально представленных в России машин JAC кроссовер JS4 убран и отныне доступен непременно как «Москвич». Стоил JS4 около 2 миллионов руб. Фото: «Москвич» Следующая фотография 1 / 2 Фото: «Москвич» Индекс «Москвича 3» означает размеры и место в гамме. Больше число – крупнее модель. Из ряда официально представленных в России машин JAC кроссовер JS4 убран и отныне доступен непременно как «Москвич». Стоил JS4 около 2 миллионов руб. Фото: «Москвич»

Первый «Москвич», вышедший в далеком 1946 году, как известно, тоже не был отечественным изобретением. А был идентичен по виду и по устройству с немецкой малолитражкой Opel Kadett. Поэтому на заметку всем активно критикующим нынешний проект: тут нет прецедента с появлением «Москвича» зарубежного происхождения. Вполне себе проторенный путь. Ну и взят новый исходник все-таки не из Уганды, которая грозилась посылать сюда некие свои автоизделия. Всяко лучше более опытный по части автопрома Китай.

Радоваться надо бы. Ведь нашим специалистам удалось совершить настоящий трудовой подвиг: всего за полгода — на удивление быстро — договорились с китайскими партнерами, подготовили сборочную площадку, наладили логистику и полностью освоили выбранную новинку. И хорошо же, что предприятие, именуемое теперь «Московский автомобильный завод „Москвич"» (МАЗ), продолжает ключевую москвичевскую традицию — выпуск массовых востребованных моделей.

Как это делается

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Помимо бензиновых версий начинается ограниченный выпуск электрического «Москвича 3е» с мотором на передней оси и с литий-ионной батареей под полом. А к 2025 году завод обещает презентовать собственную модель электромобиля Фото: «Москвич» Фото: «Москвич» Фото: «Москвич» Следующая фотография 1 / 3 Помимо бензиновых версий начинается ограниченный выпуск электрического «Москвича 3е» с мотором на передней оси и с литий-ионной батареей под полом. А к 2025 году завод обещает презентовать собственную модель электромобиля Фото: «Москвич» Фото: «Москвич» Фото: «Москвич»

Пока удалось организовать только крупноузловую сборку. Чтобы превратиться в «Москвичи 3», кроссоверы прибывают из Китая в виде машинокомплектов. Для работы с ними создана отдельная — в стороне от застывших французских конвейеров — небольшая производственная линия, где автомобили перемещают между постами вручную на тележках. Подвозить тяжести помогают автоматические транспортеры. Устроено чистенько, аккуратно.

А делается несложным образом. Устанавливают крупные части: силовой агрегат, подвески, выхлопную систему, топливный бак и колеса. Заливают технические жидкости. Отправляют кроссовер на коррекцию углов установки колес и загоняют в световой тоннель для проверки качества. На первых порах никакой существенной локализации, даже аккумулятор еще китайский.

И вот оно — чудесное превращение в «Москвич»: под конец сборки появляются собственные эмблемы, задний шильдик кириллицей и табличка с российским VIN-кодом. Причем эмблема оригинальна: давняя стилизованная «М» вписана в овал. Поскольку у исходника в таком именно овале стоят буквы JAC. Благодарить за современные «Москвичи» полагается компанию JAC Motors из Хэфэя.

Как это выглядит

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От рождения «Москвич 3» — это относительно свежий компактный JAC JS4. В длину почти ровно четыре с половиной метра. Сравнимые по размерам китайские конкуренты, например, Changan CS35 Plus, Chery Tiggo 4 Pro и Geely Coolray. Основной мотор у новенького — бензиновый и допускающий Аи-92 турбированный 1.5 (150 л.с.) с МКП6 либо с вариатором. Вдобавок сертифицирована и «отложена про запас» модификация с бензиновым же атмосферным 1.6 (109 л.с.) и с МКП5. Привод всегда исключительно передний.

Дизайн среднеарифметический, симпатичный облик начисто лишен азиатских вычурностей. Колеса по умолчанию литые 17-дюймовые. Смущает звонкий пластик в арках крыльев — может оказаться шумновато на ходу. Полные характеристики версий до поры не раскрыты, и величину клиренса оцениваем на глазок — вроде бы достаточная в этом жанре.

За рулем, который регулируется лишь по высоте, человек среднего роста подберет вполне удобную посадку. Для изучения попалась версия 1.5 с вариатором: у него есть режимы спорта и мануальных переключений. Комплектация базовая, поэтому приборы тут не топовые цифровые, а обычные — красивые и легко читаемые. Блок управления мультимедиа и климатической установкой целиком сенсорный. Отделан черным глянцем — мечта специалиста по дактилоскопии. Напоминает анекдот: «Я купил смартфон и узнал, что у меня всегда грязные пальцы».

На заднем сиденье по меркам небольшого автомобиля нормально: двое стандартной комплекции умещаются не в обиде, хоть и без особого простора, предусмотрен центральный подлокотник. А вот багажник скромный и по вместимости, и по оснащению. Из плюсов — пятая дверь снабжена электроприводом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нравится комбинированная обивка сидений. Уровень и подгонка фрагментов интерьера приемлемые. Мультимедийка позволяет подключать смартфоны по протоколам Apple CarPlay и Android Auto. У аудиосистемы шесть динамиков

Фото: «Москвич» Нравится комбинированная обивка сидений. Уровень и подгонка фрагментов интерьера приемлемые. Мультимедийка позволяет подключать смартфоны по протоколам Apple CarPlay и Android Auto. У аудиосистемы шесть динамиков

Фото: «Москвич»

Видим пультик круиз-контроля, кнопки электрического стояночного тормоза и системы автоудержания, кнопочку отключения ESP, люк и обращенные к дивану USB-разъемы. Кроме того, кроссовер может иметь систему бесключевого доступа, парктроник, камеру заднего вида и шесть подушек безопасности. Минус — в базовом пакете еще нет подогрева кресел.

Интересно повернулась история. Нам случалось видеть много рисунков моделей будущего от москвичевских дизайнеров из минувшей эпохи АЗЛК. Седаны, хетчбэки, минивэны… А формат компактного кроссовера, похоже, тогда не угадывался и не предполагался. Но извольте — в итоге сегодня после всех событий в судьбе завода мы получили, пускай и с участием JAC Motors, безусловно актуальную концепцию «Москвича». Джакпот? Решим, когда объявят ценники.

Как это будет

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Уже в следующем году стартует программа локализации, и запустится основной конвейер. Готовится база для мелкоузлового производства со сваркой и окраской кузовов. Процесс перехода от начального этапа к расширению спланировали на пару лет.

Появятся в серии и другие «JAC-Москвичи». Но в конечном счете основу гаммы должны образовать модели российской разработки. Рунет успел позубоскалить про воскрешение «Святогора», «Юрия Долгорукого» или «Князя Владимира». Нет, умерли, так умерли. И тем, конечно, удивительнее, что дело «Москвича» по стечению обстоятельств живет опять.

Александр Катаев