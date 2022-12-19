Герой нашего премиума

Есть автомобили-символы, которые показывают, кто мы и где находимся. Таким был Mercedes-Benz в кузове W140 — властно-криминальная роскошь девяностых. Или Hyundai Solaris — десятые, эпоха кредитных иномарок. У электрического кроссовера Voyah Free, официально пришедшего в Россию в конце нынешнего года, тоже есть все шансы стать символом. Похоже, таким теперь будет наш автомобильный премиум. Красивым, быстрым, электрическим и — китайским.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Внешний облик Voyah Free, объясняет его производитель, навеян обтекаемыми силуэтами роскошных яхт – чистота линий и ничего лишнего, аэродинамика в чистом виде. Коэффициент аэродинамического сопротивления автомобиля – 0,28. Фото: Voyah Фото: Voyah Следующая фотография 1 / 2 Внешний облик Voyah Free, объясняет его производитель, навеян обтекаемыми силуэтами роскошных яхт – чистота линий и ничего лишнего, аэродинамика в чистом виде. Коэффициент аэродинамического сопротивления автомобиля – 0,28. Фото: Voyah Фото: Voyah

В России премиум явно забывает европейские языки и уверенно переходит на иероглифы. Пока весь этот год отдельные Voyah Free попадали к нам окольными путями, через «серых» дилеров, все прямо голову, да и язык, ломали: что это еще за «воях» такой? «Вояж»? Испорченный английский? Нет, правильный китайский. Недавно у Voyah появился официальный дистрибьютор, и уже российский сайт марки, словно хороший педагог, терпеливо разъясняет: «Название бренда произносится в два слога — „Вo-йя", с ударением на первый слог. В китайском языке слово обозначается двумя иероглифами: первый означает туман в горах, который рождает легкий бриз и приносит новую энергию, а второй иероглиф обозначает план, символизирующий новые идеи, основанные на глубоких знаниях».

Так что учите новый язык российского автомобильного рынка. Да, похоже, и мирового.

Копия и оригинал

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Voyah Фото: Voyah Следующая фотография 1 / 2 Фото: Voyah Фото: Voyah

Мирового — потому что еще одно открытие, которое происходит при знакомстве с Voyah: оказывается, китайцы уже давно, как сейчас говорят, «делают вещи». Сине-кремовый салон, перфорированная кожа, алюминий, передовые решения. При включении «зажигания» приборная панель поднимается и открывает единую цифровую панель с тремя экранами, «от уха до уха», во всю ширину машины. Передовые системы безопасности, акустика Dynaudio, панорамная крыша с поляризацией. Качество материалов, сборки, швов — и при этом стилистическая гармония. Господа — или пока еще товарищи, — где же вы все это от нас прятали так долго? Или вы, как когда-то японцы, на экспорт — одно, а для себя — совсем другое, вспомним хотя бы Toyota Mark 2.

Voyah Free и правда еще недавно продавался только внутри Китая. Но тут все ровно наоборот: он — из нового поколения «китайцев», рассчитанных уже на глобальный экспорт. Отсюда и стиль.

Кажется, создатели таких машин после многих лет шпионажа и безуспешного копирования западных образцов поняли главное: сделать, как у европейцев, все равно не получится, лучше европейцев просто нанять. Так решили и в Lantu Motors, премиальном подразделении Dongfeng. И вот результат: дизайн экстерьера и интерьера Voyah Free выполнены в сотрудничестве с легендарной Italdesign Giugiaro. Когда-то эти итальянцы нарисовали Lotus Esprit, DeLorean DMC-12 и много всего другого стилистически яркого для своего времени. Да, в этот раз они сочинили коктейль из Maserati, Range Rover, Porsche, Volvo и прочего — смешать, но не взбалтывать, — но ведь получилось красиво! Особенно в этом цвете «голубой металлик», по-китайски он называется «юньцинлан» — да, привыкаем, учим понемногу новые слова.

Сила тока

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Логотип бренда, объясняет производитель, навеян образом парящей птицы, расправленные крылья которой демонстрируют великую силу природы в сочетании с инновационными технологиями, призванными задать новое измерение жизни в мире будущего Фото: Voyah Фото: Voyah Следующая фотография 1 / 2 Логотип бренда, объясняет производитель, навеян образом парящей птицы, расправленные крылья которой демонстрируют великую силу природы в сочетании с инновационными технологиями, призванными задать новое измерение жизни в мире будущего Фото: Voyah Фото: Voyah

На столичной улице яркий Voyah Free смотрится как темная лошадка — соседям по потоку непонятно, чего ждать от лощеного, но вполне мирного на вид новичка. Но 694 силы совокупной мощности электродвигателей и 4,5 секунды до сотни — не шутка. Попытки отдельных горячих парней на действительно мощных машинах с ДВС устроить светофорные гонки проваливаются сразу — динамика электрокара особенно хороша на коротких отрезках при старте с места. Турбины, нагнетатели — это все мимо, пока соперники раскрутят свои поршни и коленвалы, Yoyah Free уже, скучая, стоит на следующем светофоре. Причем даже не нарушив скоростного режима. Мгновенный бесшумный старт — мгновенная остановка: останавливать кроссовер в две с лишним тонны его и без того мощным тормозам помогает система рекуперации. Знакомый автомобильный инженер, выпускник МАМИ, к китайскому автопрому относившийся благожелательно, но свысока, оказавшись за рулем Voyah Free, через несколько секунд поездки убирает с лица снисходительную улыбку и произносит: «Да, это уже серьезно». Потом тормозит на обочине, лезет в карман за смартфоном и начинает щелкать камерой.

Премиум сегодня просто обречен быть электрическим, как и вообще весь передовой автопром — вон, электрические гиперкары вроде хорватского Rimac Nevera при разгоне до сотни уже «выезжают» из двух секунд. Но вау-фактор, моментальный подхват c места — родовой признак любого электромобиля, даже городского электробуса. Что же делает именно Voyah Free кандидатом в герои нашего времени в России?

Независимость от розетки. Как там Си Цзиньпин говорил про Китай и Тайвань? Принцип «одна страна — две системы». Так и тут, одна модель, два исполнения. У Voyah Free две версии, электрическая и гибридная.

Пробег по России

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Панорамная крыша с технологией регулируемого электрохромного затемнения – самая большая в мире для серийного производства. Благодаря фильтрам, на 99 процентов блокирующим ультрафиолетовые лучи, также защищает пассажиров от солнца Фото: Voyah Панель приборов при запуске поднимается, открывая доступ к трем мультимедийным экранам диагональю 12,3 дюйма каждый. Левый – приборная панель, центральный управляет климатом и мультимедиа, его можно перетащить на пассажирскую сторону Фото: Voyah Следующая фотография 1 / 2 Панорамная крыша с технологией регулируемого электрохромного затемнения – самая большая в мире для серийного производства. Благодаря фильтрам, на 99 процентов блокирующим ультрафиолетовые лучи, также защищает пассажиров от солнца Фото: Voyah Панель приборов при запуске поднимается, открывая доступ к трем мультимедийным экранам диагональю 12,3 дюйма каждый. Левый – приборная панель, центральный управляет климатом и мультимедиа, его можно перетащить на пассажирскую сторону Фото: Voyah

Нормальная сеть городских зарядок только обещана, но когда еще будет, причем это в Москве, про другие города и говорить нечего. Владелец «электрички» обязан построить себе личный электрический мирок, повесить персональные зарядные устройства везде где только можно — в доме, на работе. И чем больше «электричек», тем больше нагрузка на сети. И вот свежая новость: в Швейцарии уже планируют ввести лимит на использование частных электромобилей — одна-две поездки в неделю плюс экстренные случаи, например поездки к врачу или навестить больного родственника.

У нас до этого дойдет не скоро, но как бы там ни было, у чисто электрической версии Voyah Free, с тяговой батареей в 103 кВт и мощностью 489 сил, запас хода — 500 км. Это по паспорту, зимой емкость батареи падает, поправку на холод внесите сами. И что тогда делать с этой электрической ракетой — описывать на ней круги вокруг зарядки? Можно просто выбрать гибридную версию Voyah Free.

Под капотом у нее будет не второй багажник, а бензиновый 109-сильный мотор, не связанный с колесами и работающий как генератор. И когда заряд батареи упадет до минимума, электромоторы Voyah Free будут питаться энергией от этого ДВС. Пока будет бензин в 55-литровом баке, машина будет ехать. Пусть не «на все деньги», но ехать. Целых 860 километров. Правда, емкость батареи у гибрида втрое меньше, и потому пробег на чистом электричестве составляет всего 140 км.

Цена престижа

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Voyah Второй ряд просторный, благодаря типичной для электромобильной компоновки длинной колесной базе, и комфортабельный. Но вот подогрев заднего дивана может включать только водитель или передний пассажир – через центральный экран Фото: Voyah Следующая фотография 1 / 2 Фото: Voyah Второй ряд просторный, благодаря типичной для электромобильной компоновки длинной колесной базе, и комфортабельный. Но вот подогрев заднего дивана может включать только водитель или передний пассажир – через центральный экран Фото: Voyah

Премиум дешевым не бывает, хотя ценовой шок 2022 года наверняка войдет в историю российского автомобильного рынка. Практически неизвестный пока у нас Voyah Free в рублях сейчас стоит больше, чем два года назад просили за топовый Audi Q7. Да, динамика у «немца» скромнее, но форм-фактор тот же, премиальный кроссовер с безупречным «цифровым» салоном. У Voyah Free пневмоподвеска также регулирует дорожный просвет, от спортивных 113 мм до вполне убедительных внедорожных 213 мм. Но одно дело — автомобиль легендарного бренда, с репутацией. А тут — и марке, и самой машине нет и двух лет от роду…

Но, похоже, придется привыкать к этому новому. Причем, судя по Voyah Free, мы будем ездить на китайском премиуме не только от безвыходности. Китайский автопром сегодня — это автомобильная Америка 1920-х. Бешеная конкуренция, моментальное воплощение новых технических решений, безжалостное отсеивание неудачных. Рождение одних марок, смерть других. И как результат — успех выживших. Наверное, поэтому у китайцев сегодня действительно есть шанс подсадить на свои электромобили весь мир.

Александр Янковский