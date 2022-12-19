Герой нашего премиума

Есть автомобили-символы, которые показывают, кто мы и где находимся. Таким был Mercedes-Benz в кузове W140 — властно-криминальная роскошь девяностых. Или Hyundai Solaris — десятые, эпоха кредитных иномарок. У электрического кроссовера Voyah Free, официально пришедшего в Россию в конце нынешнего года, тоже есть все шансы стать символом. Похоже, таким теперь будет наш автомобильный премиум. Красивым, быстрым, электрическим и — китайским.
В России премиум явно забывает европейские языки и уверенно переходит на иероглифы. Пока весь этот год отдельные Voyah Free попадали к нам окольными путями, через «серых» дилеров, все прямо голову, да и язык, ломали: что это еще за «воях» такой? «Вояж»? Испорченный английский? Нет, правильный китайский. Недавно у Voyah появился официальный дистрибьютор, и уже российский сайт марки, словно хороший педагог, терпеливо разъясняет: «Название бренда произносится в два слога — „Вo-йя", с ударением на первый слог. В китайском языке слово обозначается двумя иероглифами: первый означает туман в горах, который рождает легкий бриз и приносит новую энергию, а второй иероглиф обозначает план, символизирующий новые идеи, основанные на глубоких знаниях».
Так что учите новый язык российского автомобильного рынка. Да, похоже, и мирового.
Копия и оригинал
Мирового — потому что еще одно открытие, которое происходит при знакомстве с Voyah: оказывается, китайцы уже давно, как сейчас говорят, «делают вещи». Сине-кремовый салон, перфорированная кожа, алюминий, передовые решения. При включении «зажигания» приборная панель поднимается и открывает единую цифровую панель с тремя экранами, «от уха до уха», во всю ширину машины. Передовые системы безопасности, акустика Dynaudio, панорамная крыша с поляризацией. Качество материалов, сборки, швов — и при этом стилистическая гармония. Господа — или пока еще товарищи, — где же вы все это от нас прятали так долго? Или вы, как когда-то японцы, на экспорт — одно, а для себя — совсем другое, вспомним хотя бы Toyota Mark 2.
Voyah Free и правда еще недавно продавался только внутри Китая. Но тут все ровно наоборот: он — из нового поколения «китайцев», рассчитанных уже на глобальный экспорт. Отсюда и стиль.
Кажется, создатели таких машин после многих лет шпионажа и безуспешного копирования западных образцов поняли главное: сделать, как у европейцев, все равно не получится, лучше европейцев просто нанять. Так решили и в Lantu Motors, премиальном подразделении Dongfeng. И вот результат: дизайн экстерьера и интерьера Voyah Free выполнены в сотрудничестве с легендарной Italdesign Giugiaro. Когда-то эти итальянцы нарисовали Lotus Esprit, DeLorean DMC-12 и много всего другого стилистически яркого для своего времени. Да, в этот раз они сочинили коктейль из Maserati, Range Rover, Porsche, Volvo и прочего — смешать, но не взбалтывать, — но ведь получилось красиво! Особенно в этом цвете «голубой металлик», по-китайски он называется «юньцинлан» — да, привыкаем, учим понемногу новые слова.
Сила тока
На столичной улице яркий Voyah Free смотрится как темная лошадка — соседям по потоку непонятно, чего ждать от лощеного, но вполне мирного на вид новичка. Но 694 силы совокупной мощности электродвигателей и 4,5 секунды до сотни — не шутка. Попытки отдельных горячих парней на действительно мощных машинах с ДВС устроить светофорные гонки проваливаются сразу — динамика электрокара особенно хороша на коротких отрезках при старте с места. Турбины, нагнетатели — это все мимо, пока соперники раскрутят свои поршни и коленвалы, Yoyah Free уже, скучая, стоит на следующем светофоре. Причем даже не нарушив скоростного режима. Мгновенный бесшумный старт — мгновенная остановка: останавливать кроссовер в две с лишним тонны его и без того мощным тормозам помогает система рекуперации. Знакомый автомобильный инженер, выпускник МАМИ, к китайскому автопрому относившийся благожелательно, но свысока, оказавшись за рулем Voyah Free, через несколько секунд поездки убирает с лица снисходительную улыбку и произносит: «Да, это уже серьезно». Потом тормозит на обочине, лезет в карман за смартфоном и начинает щелкать камерой.
Премиум сегодня просто обречен быть электрическим, как и вообще весь передовой автопром — вон, электрические гиперкары вроде хорватского Rimac Nevera при разгоне до сотни уже «выезжают» из двух секунд. Но вау-фактор, моментальный подхват c места — родовой признак любого электромобиля, даже городского электробуса. Что же делает именно Voyah Free кандидатом в герои нашего времени в России?
Независимость от розетки. Как там Си Цзиньпин говорил про Китай и Тайвань? Принцип «одна страна — две системы». Так и тут, одна модель, два исполнения. У Voyah Free две версии, электрическая и гибридная.
Пробег по России
Нормальная сеть городских зарядок только обещана, но когда еще будет, причем это в Москве, про другие города и говорить нечего. Владелец «электрички» обязан построить себе личный электрический мирок, повесить персональные зарядные устройства везде где только можно — в доме, на работе. И чем больше «электричек», тем больше нагрузка на сети. И вот свежая новость: в Швейцарии уже планируют ввести лимит на использование частных электромобилей — одна-две поездки в неделю плюс экстренные случаи, например поездки к врачу или навестить больного родственника.
У нас до этого дойдет не скоро, но как бы там ни было, у чисто электрической версии Voyah Free, с тяговой батареей в 103 кВт и мощностью 489 сил, запас хода — 500 км. Это по паспорту, зимой емкость батареи падает, поправку на холод внесите сами. И что тогда делать с этой электрической ракетой — описывать на ней круги вокруг зарядки? Можно просто выбрать гибридную версию Voyah Free.
Под капотом у нее будет не второй багажник, а бензиновый 109-сильный мотор, не связанный с колесами и работающий как генератор. И когда заряд батареи упадет до минимума, электромоторы Voyah Free будут питаться энергией от этого ДВС. Пока будет бензин в 55-литровом баке, машина будет ехать. Пусть не «на все деньги», но ехать. Целых 860 километров. Правда, емкость батареи у гибрида втрое меньше, и потому пробег на чистом электричестве составляет всего 140 км.
Цена престижа
Премиум дешевым не бывает, хотя ценовой шок 2022 года наверняка войдет в историю российского автомобильного рынка. Практически неизвестный пока у нас Voyah Free в рублях сейчас стоит больше, чем два года назад просили за топовый Audi Q7. Да, динамика у «немца» скромнее, но форм-фактор тот же, премиальный кроссовер с безупречным «цифровым» салоном. У Voyah Free пневмоподвеска также регулирует дорожный просвет, от спортивных 113 мм до вполне убедительных внедорожных 213 мм. Но одно дело — автомобиль легендарного бренда, с репутацией. А тут — и марке, и самой машине нет и двух лет от роду…
Но, похоже, придется привыкать к этому новому. Причем, судя по Voyah Free, мы будем ездить на китайском премиуме не только от безвыходности. Китайский автопром сегодня — это автомобильная Америка 1920-х. Бешеная конкуренция, моментальное воплощение новых технических решений, безжалостное отсеивание неудачных. Рождение одних марок, смерть других. И как результат — успех выживших. Наверное, поэтому у китайцев сегодня действительно есть шанс подсадить на свои электромобили весь мир.
Voyah Free Mix
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