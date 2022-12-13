«Автомобили планируется продавать через интернет»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, когда китайский бренд откроет дилерские центры в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tank Фото: Tank

Стыдно признаться, в предыдущий раз я был в театре Станиславского лет 20 назад. Смотрел гениальный моноспектакль Петра Мамонова «Есть ли жизнь на Марсе?» В одном из эпизодов действа наш выдающийся современник танцевал на сцене в роскошном китайском халате — темном, с вышитыми золотыми драконами.

Словно продолжением той самой китайской темы стала презентация нового для нашей страны автомобильного бренда Tank, состоявшаяся в понедельник там же, в Электротеатре «Станиславский». Приглашенные на мероприятие могли лишь с расстояния нескольких шагов посмотреть на два автомобиля марки. Tank 300 — это поменьше, и Tank 500, про который многие уже успели сказать, что «это теперь будет наша Toyota Land Cruiser».

На мониторах крутились ролики, демонстрировавшие то, как «Тэнки» способны гонять по горам и пустыням, однако все видео сопровождались ремаркой, что машины для России будут укомплектованы несколько иначе. Одним из немногих, кто уже успел поездить на новых внедорожниках, был Дмитрий Нагиев, которого китайский бренд выбрал своим амбассадором. Со свойственной ему прямотой актер заявил со сцены, что, несмотря на то, что очень любит деньги, весьма осторожен в выборе товаров, которые он рекламирует. Так вот, Tank 500 это право заслужил.

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Вообще бренд планирует удивить нас совершенно новым подходом к продвижению и реализации автомобилей. Уже сейчас в смартфон можно скачать приложение, посредством которого можно будет получить доступ к онлайн-журналу марки, авторами которого будут разного рода знаменитости, к закрытым мероприятиям, онлайн-сервисам. Собственно, сами автомобили тоже планируется продавать через интернет.

А поскольку техобслуживание по сети проводить еще не научились, уже в начале следующего года откроются первые дилерские центры Tank. Пока их будет девять: в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Кемерово, Воронеже, Челябинске, Тольятти и Нижнем Новгороде. Продажи, как обещают, тоже начнутся в первом полугодии 2023-го. Ближе к делу будут объявлены комплектации внедорожников и их цена.