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Коммерсантъ FM
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Люди своего круга

Зачем автомобильному бренду собственная вселенная

Покупка нового автомобиля. Известное дело. Поход в салон к дилеру. Оформление документов. Регулярное техническое обслуживание. Смена резины по сезону. Сплошная рутина. Впрочем, бывает и по-другому. Omoda, автомобильная марка, недавно появившаяся на российском рынке, одновременно с дилерской сетью создает еще и сообщество единомышленников, для которых приобретение машины – шаг в новый мир. Во вселенную, где столько всего интересного и неизведанного.

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Фото: Omoda

Фастбэк-кроссовером именуют Omoda C5 за характерный силуэт кузова: покатая крыша плавно переходит в дверь багажного отделения. Следом за этой моделью китайского бренда на российском рынке должен быть представлен еще один автомобиль сегмента SUV, а также седан

Фастбэк-кроссовером именуют Omoda C5 за характерный силуэт кузова: покатая крыша плавно переходит в дверь багажного отделения. Следом за этой моделью китайского бренда на российском рынке должен быть представлен еще один автомобиль сегмента SUV, а также седан

Фото: Omoda

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Фото: Omoda

Фастбэк-кроссовером именуют Omoda C5 за характерный силуэт кузова: покатая крыша плавно переходит в дверь багажного отделения. Следом за этой моделью китайского бренда на российском рынке должен быть представлен еще один автомобиль сегмента SUV, а также седан

Фото: Omoda

«Автомобиль для молодежи — просто очередной гаджет. Как смартфон, планшет и игровая приставка. Мгновенный выход в интернет с бортовой медиасистемы им важнее, чем число рычагов в задней подвеске», — ругаются старожилы, помнящие, как запаять поплавок карбюратора с помощью карандашного грифеля.

Мобильное приложение My Omoda – сервис для тех, кто ценит свое время и любит комфорт. Пара кликов – и вы уже записаны на сервис. Только планируете стать обладателем автомобиля марки? Все то же приложение позволит вам выбрать и забронировать автомобиль в нужной комплектации

Мобильное приложение My Omoda – сервис для тех, кто ценит свое время и любит комфорт. Пара кликов – и вы уже записаны на сервис. Только планируете стать обладателем автомобиля марки? Все то же приложение позволит вам выбрать и забронировать автомобиль в нужной комплектации

Фото: Omoda

Да, времена меняются. И это здорово. Для того чтобы владеть автомобилем и быть счастливым, сегодня нет необходимости знать особенности функционирования его отдельных систем, и уж тем более уметь ремонтировать их своими руками.

Современный автомобиль действительно чем-то похож на смартфон или планшет. Он делает нашу жизнь удобнее, расширяет круг знакомств, открывает новые возможности. На форму, цвет, дизайн и размер экрана мы обращаем внимания куда больше, чем на скрытые от глаз технические особенности, будь то архитектура процессора или способ подачи топлива в цилиндры.

Автомобиль ценен не сам по себе, а как часть нашей жизни. Марка Omoda сделала этот тезис краеугольным камнем своей философии. Вы покупаете автомобиль и автоматически становитесь частью комьюнити, содружества людей, которым интересно жить и каждый день открывать для себя что-то новое.

Расстаться со стереотипами

Фото: Omoda

Фото: Omoda

Жизнь меняется на наших глазах, и надо признать — выигрывает тот, кто готов отказаться от стереотипов.

Некоторые до сих пор считают, что «настоящие автомобили делают только в Европе, Японии и Америке». И находят хорошей идеей приобрести машину с кассетным магнитофоном, выпущенную во времена президентства Джорджа Буша-старшего. А кто-то смотрит на соотношение цены и качества.

Над дизайном Omoda C5 трудилась международная команда специалистов под руководством Стива Юма, ранее известного по работе на General Motors, Ford и другие мировые бренды

Над дизайном Omoda C5 трудилась международная команда специалистов под руководством Стива Юма, ранее известного по работе на General Motors, Ford и другие мировые бренды

Фото: Omoda

Даже скептики признают: современный китайский автопром дает покупателям больше за меньшие деньги. У китайских марок практически нет пустых комплектаций — основной набор современных опций уже включен в минимальную цену, салон просторнее, чем диктуют рамки класса, и, что немаловажно, есть какие-то собственные «фишечки», технические или дизайнерские.

Удачный пример — китайский бренд Omoda. Представители марки не скрывают: их автомобили способны стать достойной альтернативой продукции японских и европейских компаний.

Такое позиционирование рисует нам портрет потенциальных покупателей. Это молодые люди, которые дорожат собственным мнением, при всем уважении к советам «старших товарищей», и клиенты всех остальных возрастов, готовые открыть для себя что-то новое.

Наступление на российский рынок марка Omoda начала с представления кроссовера C5. Футуристический дизайн, широкий выбор доступного оборудования, экономичный 1,5-литровый 147-сильный турбомотор с хорошим показателем крутящего момента, разумная цена. Первая тысяча автомобилей просто «улетела» через официальную дилерскую сеть в России, едва было объявлено о старте продаж. Хороший товар. Все при нем. Включая «фишечки».

Теория безграничности

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Анна Щербакова, амбассадор Omoda, – обладательница золотой медали в одиночном фигурном катании на Олимпийских играх в Пекине, чемпионка мира и трехкратная чемпионка России. Анна стала первой в истории спортсменкой, исполнившей четверной лутц на взрослых официальных соревнованиях. Также Щербакова стала первой фигуристкой, исполнившей каскад четверной флип – тройной тулуп

Анна Щербакова, амбассадор Omoda, – обладательница золотой медали в одиночном фигурном катании на Олимпийских играх в Пекине, чемпионка мира и трехкратная чемпионка России. Анна стала первой в истории спортсменкой, исполнившей четверной лутц на взрослых официальных соревнованиях. Также Щербакова стала первой фигуристкой, исполнившей каскад четверной флип – тройной тулуп

Фото: Omoda

На создание первой O-Fashion-коллекции одежды Omoda в России дизайнеров вдохновила Анна Щербакова, ее целеустремленность, воля к победе и стремление к совершенству. Например, принт на лонгсливах отражает записи из олимпийской программы Анны, а принт на футболках символизирует идеальную траекторию движения

На создание первой O-Fashion-коллекции одежды Omoda в России дизайнеров вдохновила Анна Щербакова, ее целеустремленность, воля к победе и стремление к совершенству. Например, принт на лонгсливах отражает записи из олимпийской программы Анны, а принт на футболках символизирует идеальную траекторию движения

Фото: Omoda

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Анна Щербакова, амбассадор Omoda, – обладательница золотой медали в одиночном фигурном катании на Олимпийских играх в Пекине, чемпионка мира и трехкратная чемпионка России. Анна стала первой в истории спортсменкой, исполнившей четверной лутц на взрослых официальных соревнованиях. Также Щербакова стала первой фигуристкой, исполнившей каскад четверной флип – тройной тулуп

Фото: Omoda

На создание первой O-Fashion-коллекции одежды Omoda в России дизайнеров вдохновила Анна Щербакова, ее целеустремленность, воля к победе и стремление к совершенству. Например, принт на лонгсливах отражает записи из олимпийской программы Анны, а принт на футболках символизирует идеальную траекторию движения

Фото: Omoda

Первое, что обращает на себя внимание в первенце бренда Omoda на российском рынке, кроссовере C5, это футуристический дизайн. Концепция дизайна Omoda получила название Art in Motion. В ее основе — авангардное искусство, эксперименты с цветом и формой. Наиболее впечатляющим — вау-элементом — выступает радиаторная решетка кроссовера. За счет своего внушительного размера, ромбовидных ячеек с элементами алмазной формы и возникающей игры света и тени возникает эффект «безграничности». Созвучно понятию «бесконечности», которое мы знаем как одно из важнейших свойств нашей Вселенной.

У Omoda своя вселенная, метавселенная. Идею О-вселенной предложил известный российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, автор «Ночного дозора».

О-вселенная, одновременно существующая в двух измерениях, реальном и виртуальном мирах, способна притягивать людей из разных сфер, объединенных общими характеристиками: они умеют нестандартно мыслить, готовы стать первопроходцами и совершать великие открытия.

GreenTech Startup Booster – так называется программа фонда «Сколково», автомобильным партнером которой выступила в 2022 году марка Omoda. Цель проекта – поддержка стартапов, направленных на эффективное использование природных ресурсов и защиту окружающей среды. Кстати, покупателям Omoda C5, поддерживающим идею ответственного потребления, будет приятно узнать, что этот автомобиль рассчитан на использование 92-го бензина, но отвечает строгому экологическому стандарту «Евро-6»

GreenTech Startup Booster – так называется программа фонда «Сколково», автомобильным партнером которой выступила в 2022 году марка Omoda. Цель проекта – поддержка стартапов, направленных на эффективное использование природных ресурсов и защиту окружающей среды. Кстати, покупателям Omoda C5, поддерживающим идею ответственного потребления, будет приятно узнать, что этот автомобиль рассчитан на использование 92-го бензина, но отвечает строгому экологическому стандарту «Евро-6»

Фото: Omoda

GreenTech Startup Booster – так называется программа фонда «Сколково», автомобильным партнером которой выступила в 2022 году марка Omoda. Цель проекта – поддержка стартапов, направленных на эффективное использование природных ресурсов и защиту окружающей среды. Кстати, покупателям Omoda C5, поддерживающим идею ответственного потребления, будет приятно узнать, что этот автомобиль рассчитан на использование 92-го бензина, но отвечает строгому экологическому стандарту «Евро-6»

Фото: Omoda

По-английски Вселенная будет Universe. Универсальность — ключевое определение О-вселенной: уже с момента своего зарождения она включает разделы «технологии», «образование», «стиль жизни», «открытия», «тренды», «общение». И список, несомненно, будет расширяться: нельзя поставить рамки безграничному явлению.

Сделать первый шаг в новый мир бывает непросто. Omoda облегчила задачу вхождения в свою вселенную, выбрав проводников, амбассадоров бренда. Помимо Сергея Лукьяненко в число медиумов входит Анна Щербакова, олимпийская чемпионка, мировая звезда фигурного катания. Кстати, когда Анна впервые увидела изображение Omoda C5, она не поверила, что «автомобиль из будущего» скоро поступит в продажу.

На букву О

Фото: Omoda

Фото: Omoda

Принять бесконечность Вселенной сложно, что не мешает нам изучать ее. Для начала ознакомимся с некоторыми понятиями. O-People — это люди, которые постоянно пробуют себя в чем-то новом, разрушая внутренние барьеры и расширяя свой кругозор. O-Design — это дизайн, который родился внутри автомобильного мира, но вышел за его пределы. O-Tech — это современные технологии, меняющие представление о владении и управлении автомобилем. O-Lab — это серия онлайн-лекций про будущее автоиндустрии. O-Space — это пространство, где можно осуществить физический контакт с автомобилем Omoda как потенциальным объектом покупки. O-Fashion — коллекция одежды, созданная в коллаборации с прогрессивными российскими дизайнерами. Звучит чересчур общо?

Для перехода в O-вселенную годятся вполне земные технологии. Зайдите на сайт omoda.ru или найдите телеграм-каналы марки — Omoda Russia и Omoda Fan Club. Вполне возможно, именно там вы встретите людей, близких вам по образу мыслей. Людей своего круга.

Алексей Зайков

Omoda C5

Двигатель, тип бензиновый, R4, турбо
Объем двигателя, куб. см 1498
Максимальная мощность, л.с. при об/мин 147 при 5500
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин 210 при 1750–4000
Трансмиссия автоматическая (CVT)
Привод передний
Максимальная скорость, км/ч 195
Разгон от 0 до 100 км/ч, с 9,9
Средний расход топлива, л на 100 км 7,1

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