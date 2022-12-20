Люди своего круга

Покупка нового автомобиля. Известное дело. Поход в салон к дилеру. Оформление документов. Регулярное техническое обслуживание. Смена резины по сезону. Сплошная рутина. Впрочем, бывает и по-другому. Omoda, автомобильная марка, недавно появившаяся на российском рынке, одновременно с дилерской сетью создает еще и сообщество единомышленников, для которых приобретение машины – шаг в новый мир. Во вселенную, где столько всего интересного и неизведанного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Omoda Фастбэк-кроссовером именуют Omoda C5 за характерный силуэт кузова: покатая крыша плавно переходит в дверь багажного отделения. Следом за этой моделью китайского бренда на российском рынке должен быть представлен еще один автомобиль сегмента SUV, а также седан Фото: Omoda Следующая фотография 1 / 2 Фото: Omoda Фастбэк-кроссовером именуют Omoda C5 за характерный силуэт кузова: покатая крыша плавно переходит в дверь багажного отделения. Следом за этой моделью китайского бренда на российском рынке должен быть представлен еще один автомобиль сегмента SUV, а также седан Фото: Omoda

«Автомобиль для молодежи — просто очередной гаджет. Как смартфон, планшет и игровая приставка. Мгновенный выход в интернет с бортовой медиасистемы им важнее, чем число рычагов в задней подвеске», — ругаются старожилы, помнящие, как запаять поплавок карбюратора с помощью карандашного грифеля.

Мобильное приложение My Omoda – сервис для тех, кто ценит свое время и любит комфорт. Пара кликов – и вы уже записаны на сервис. Только планируете стать обладателем автомобиля марки? Все то же приложение позволит вам выбрать и забронировать автомобиль в нужной комплектации

Фото: Omoda

Да, времена меняются. И это здорово. Для того чтобы владеть автомобилем и быть счастливым, сегодня нет необходимости знать особенности функционирования его отдельных систем, и уж тем более уметь ремонтировать их своими руками.

Современный автомобиль действительно чем-то похож на смартфон или планшет. Он делает нашу жизнь удобнее, расширяет круг знакомств, открывает новые возможности. На форму, цвет, дизайн и размер экрана мы обращаем внимания куда больше, чем на скрытые от глаз технические особенности, будь то архитектура процессора или способ подачи топлива в цилиндры.

Автомобиль ценен не сам по себе, а как часть нашей жизни. Марка Omoda сделала этот тезис краеугольным камнем своей философии. Вы покупаете автомобиль и автоматически становитесь частью комьюнити, содружества людей, которым интересно жить и каждый день открывать для себя что-то новое.

Расстаться со стереотипами

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Omoda Фото: Omoda

Жизнь меняется на наших глазах, и надо признать — выигрывает тот, кто готов отказаться от стереотипов.

Некоторые до сих пор считают, что «настоящие автомобили делают только в Европе, Японии и Америке». И находят хорошей идеей приобрести машину с кассетным магнитофоном, выпущенную во времена президентства Джорджа Буша-старшего. А кто-то смотрит на соотношение цены и качества.

Над дизайном Omoda C5 трудилась международная команда специалистов под руководством Стива Юма, ранее известного по работе на General Motors, Ford и другие мировые бренды

Фото: Omoda

Даже скептики признают: современный китайский автопром дает покупателям больше за меньшие деньги. У китайских марок практически нет пустых комплектаций — основной набор современных опций уже включен в минимальную цену, салон просторнее, чем диктуют рамки класса, и, что немаловажно, есть какие-то собственные «фишечки», технические или дизайнерские.

Удачный пример — китайский бренд Omoda. Представители марки не скрывают: их автомобили способны стать достойной альтернативой продукции японских и европейских компаний.

Такое позиционирование рисует нам портрет потенциальных покупателей. Это молодые люди, которые дорожат собственным мнением, при всем уважении к советам «старших товарищей», и клиенты всех остальных возрастов, готовые открыть для себя что-то новое.

Наступление на российский рынок марка Omoda начала с представления кроссовера C5. Футуристический дизайн, широкий выбор доступного оборудования, экономичный 1,5-литровый 147-сильный турбомотор с хорошим показателем крутящего момента, разумная цена. Первая тысяча автомобилей просто «улетела» через официальную дилерскую сеть в России, едва было объявлено о старте продаж. Хороший товар. Все при нем. Включая «фишечки».

Теория безграничности

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Анна Щербакова, амбассадор Omoda, – обладательница золотой медали в одиночном фигурном катании на Олимпийских играх в Пекине, чемпионка мира и трехкратная чемпионка России. Анна стала первой в истории спортсменкой, исполнившей четверной лутц на взрослых официальных соревнованиях. Также Щербакова стала первой фигуристкой, исполнившей каскад четверной флип – тройной тулуп Фото: Omoda На создание первой O-Fashion-коллекции одежды Omoda в России дизайнеров вдохновила Анна Щербакова, ее целеустремленность, воля к победе и стремление к совершенству. Например, принт на лонгсливах отражает записи из олимпийской программы Анны, а принт на футболках символизирует идеальную траекторию движения Фото: Omoda Следующая фотография 1 / 2 Анна Щербакова, амбассадор Omoda, – обладательница золотой медали в одиночном фигурном катании на Олимпийских играх в Пекине, чемпионка мира и трехкратная чемпионка России. Анна стала первой в истории спортсменкой, исполнившей четверной лутц на взрослых официальных соревнованиях. Также Щербакова стала первой фигуристкой, исполнившей каскад четверной флип – тройной тулуп Фото: Omoda На создание первой O-Fashion-коллекции одежды Omoda в России дизайнеров вдохновила Анна Щербакова, ее целеустремленность, воля к победе и стремление к совершенству. Например, принт на лонгсливах отражает записи из олимпийской программы Анны, а принт на футболках символизирует идеальную траекторию движения Фото: Omoda

Первое, что обращает на себя внимание в первенце бренда Omoda на российском рынке, кроссовере C5, это футуристический дизайн. Концепция дизайна Omoda получила название Art in Motion. В ее основе — авангардное искусство, эксперименты с цветом и формой. Наиболее впечатляющим — вау-элементом — выступает радиаторная решетка кроссовера. За счет своего внушительного размера, ромбовидных ячеек с элементами алмазной формы и возникающей игры света и тени возникает эффект «безграничности». Созвучно понятию «бесконечности», которое мы знаем как одно из важнейших свойств нашей Вселенной.

У Omoda своя вселенная, метавселенная. Идею О-вселенной предложил известный российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, автор «Ночного дозора».

О-вселенная, одновременно существующая в двух измерениях, реальном и виртуальном мирах, способна притягивать людей из разных сфер, объединенных общими характеристиками: они умеют нестандартно мыслить, готовы стать первопроходцами и совершать великие открытия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран GreenTech Startup Booster – так называется программа фонда «Сколково», автомобильным партнером которой выступила в 2022 году марка Omoda. Цель проекта – поддержка стартапов, направленных на эффективное использование природных ресурсов и защиту окружающей среды. Кстати, покупателям Omoda C5, поддерживающим идею ответственного потребления, будет приятно узнать, что этот автомобиль рассчитан на использование 92-го бензина, но отвечает строгому экологическому стандарту «Евро-6»

Фото: Omoda GreenTech Startup Booster – так называется программа фонда «Сколково», автомобильным партнером которой выступила в 2022 году марка Omoda. Цель проекта – поддержка стартапов, направленных на эффективное использование природных ресурсов и защиту окружающей среды. Кстати, покупателям Omoda C5, поддерживающим идею ответственного потребления, будет приятно узнать, что этот автомобиль рассчитан на использование 92-го бензина, но отвечает строгому экологическому стандарту «Евро-6»

Фото: Omoda

По-английски Вселенная будет Universe. Универсальность — ключевое определение О-вселенной: уже с момента своего зарождения она включает разделы «технологии», «образование», «стиль жизни», «открытия», «тренды», «общение». И список, несомненно, будет расширяться: нельзя поставить рамки безграничному явлению.

Сделать первый шаг в новый мир бывает непросто. Omoda облегчила задачу вхождения в свою вселенную, выбрав проводников, амбассадоров бренда. Помимо Сергея Лукьяненко в число медиумов входит Анна Щербакова, олимпийская чемпионка, мировая звезда фигурного катания. Кстати, когда Анна впервые увидела изображение Omoda C5, она не поверила, что «автомобиль из будущего» скоро поступит в продажу.

На букву О

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Omoda Фото: Omoda

Принять бесконечность Вселенной сложно, что не мешает нам изучать ее. Для начала ознакомимся с некоторыми понятиями. O-People — это люди, которые постоянно пробуют себя в чем-то новом, разрушая внутренние барьеры и расширяя свой кругозор. O-Design — это дизайн, который родился внутри автомобильного мира, но вышел за его пределы. O-Tech — это современные технологии, меняющие представление о владении и управлении автомобилем. O-Lab — это серия онлайн-лекций про будущее автоиндустрии. O-Space — это пространство, где можно осуществить физический контакт с автомобилем Omoda как потенциальным объектом покупки. O-Fashion — коллекция одежды, созданная в коллаборации с прогрессивными российскими дизайнерами. Звучит чересчур общо?

Для перехода в O-вселенную годятся вполне земные технологии. Зайдите на сайт omoda.ru или найдите телеграм-каналы марки — Omoda Russia и Omoda Fan Club. Вполне возможно, именно там вы встретите людей, близких вам по образу мыслей. Людей своего круга.

Алексей Зайков