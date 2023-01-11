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Коммерсантъ FM
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Свой — чужой

На что похожи «Москвичи»

Недавняя реинкарнация автомобильной марки «Москвич» вызвала в памяти весь модельный ряд завода: «четырехсотый», «четыреста восьмой», «сорок первый» и так далее. Обычно, когда говорят про советские «Москвичи», то сразу же вспоминают — какой и «с чего сделан».

Мол, этот — трофейный немецкий Opel Kadett, у того мотор от BMW. А этого лепили с французской Simca. То, что новый кроссовер «Москвич-3» — это суть китайский JAC JS4 с москвической эмблемой, вновь всколыхнуло подобные разговоры. Это и оправдывает современный подход — «всегда ведь все копировали», и критически настраивает к действительности — «ничего сами придумать не можем». На самом же деле оказывается, что не все «Москвичи» с чего-то скопированы, а придумать могли многое, но не все удавалось воплотить в жизнь. Ну, смотрите сами. Вот подборка основных моделей завода за почти сто лет.

«Москвич» начинался в 1930 году как Московский автосборочный завод имени Коммунистического интернационала молодежи. В начале своей деятельности завод собирал легковые автомобили Ford Model A и грузовые Ford Model AA из американских комплектующих. В 1933 году завод стал филиалом Горьковского автомобильного завода и перешел на сборку моделей ГАЗ-А и ГАЗ-АА уже из советских комплектующих. Обе модели были копиями фордовских.

Метис британца

В 1939 году название предприятия поменялось на Московский автомобильный завод имени КИМ, а его главным назначением должен был стать выпуск первой советской массовой малолитражки КИМ-10. За образец советские конструкторы взяли британский Ford Prefect, представленный годом ранее, причем это предписывалось постановлением Экономического совета при Совнаркоме СССР от 5 марта 1939 года. Внешне КИМ-10 немного отличался от «британца», но двигатель и ходовую часть скопировали целиком. Более поздняя версия КИМ-10-50 отличалась еще и фарами, интегрированными в боковины капота.

Если б не было войны

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Четырехдверный вариант КИМ-10-52 создавался в 1941 году как замена двухдверному КИМ-10-50, признанному непригодным для советских автомобилистов из-за сложностей с посадкой на задние места. Внешне КИМ-10-52 похож на Opel Kadett K38, но получился даже лучше: капот аллигаторного типа вместо поднимающихся вверх боковых створок был намного современнее, а наличие крышки багажника избавляло от необходимости укладывать сумки и чемоданы черед откинутую спинку заднего сиденья. В серию КИМ-10-52 так и не пошел.

Трофей из Германии

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«Москвич-400» — полная копия немецкого Opel Kadett K38, полученного в Германии по праву победителя. Довоенная немецкая модель будет выпускаться в Москве с незначительными изменениями с 1946 по 1956 год как модель 400, а затем 401. На основе «Москвича» появятся модификации, которых изначально не было в модельной линейке Opel: полудеревянный фургон по прозвищу «Буратино» и четырехдверный кабриолет с боковыми рамками.

Не хуже иномарок

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На смену копии немецкого Opel Kadett в 1956 году пришел «Москвич-402», ставший полностью самостоятельной разработкой завода. И хотя при его создании изучали приобретенные иномарки Fiat 1100, Lancia Aurelia, Simca Aronde, Hillman Minx, Ford Consul, Jovett Javelin и Ford Taunus 12M, советский «Москвич» получился самобытным и ни на кого не похожим. Эти же иномарки участвовали и в сравнительных испытаниях с серийными и опытными «Москвичами». В процессе производства были созданы и вовсе уникальные модификации, например с приводом на все колеса. В Европе полноприводные малолитражки в те годы не делали. После модели 402 появилась усовершенствованная версия с индексом 407, а затем 403.

«Москвич» стал «Запорожцем»

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С 1956 по 1959 год на заводе создавали экспериментальный малолитражный автомобиль «Москвич-444» с задним расположением двигателя, внешний облик которого откровенно напоминал итальянский Fiat 600. Позднее обозначение сменили на «Москвич-560», а саму модель передали для производства на завод «Коммунар» в городе Запорожье Украинской ССР, ранее занимавшийся выпуском комбайнов и прочей сельхозтехники, но перепрофилированный под автомобили. Так появился ЗАЗ-965 «Запорожец».

К службе негоден

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Неудачной оказалась долгая эпопея по созданию «Москвича-415» — легкого внедорожника для армии и жителей села одновременно. Автомобиль начали лепить в конце пятидесятых по образу и подобию Willys MB времен Второй мировой войны, но джип на москвичевских агрегатах сначала забраковали военные чины, а до гражданского потребителя прототип не добрался, хотя попытки к этому не оставлялись вплоть до восьмидесятых годов.

Товар повышенного спроса

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Внешний облик автомобиля «Москвич-408» также был полностью оригинальным и обходился без заграничных прототипов. Более того, появившись в 1964 году, «четыреста восьмой» до конца десятилетия пользовался отличным спросом за границей, настолько, что более половины выпуска было экспортировано, в том числе в капиталистические страны. «Москвич-408» выпускался до 1975 года.

Чугунный скороход

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Представленный в 1967 году «Москвич-412» стал модернизированной версией «четыреста восьмого» с более мощным мотором. Ходит легенда, что новый двигатель УЗАМ-412 скопирован с силового агрегата BMW-M10, но это не так. Общие у двух моторов только основные технические решения, например полусферическая камера сгорания. Конструктивно они и вовсе разные: блок цилиндров УЗАМ-412 делался из алюминия, а гильзы — из чугуна, в то время как у BMW-M10 блок был чугунным, а алюминиевой — только головка блока.

Simca и «Максимка»

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«Москвич-2141» шел до конвейера почти десять лет. К середине семидесятых на заводе были свои собственные разработки, но сверху спустили как образец франко-американскую модель Simca-Chrysler-1308 — обладательницу титула «Автомобиль 1976 года в Европе». Макет делали прямо на базе кузова Simca, но только с продольно расположенным мотором. На заводе его прозвали «Максимкой». За долгие годы создания модели 2141 конструкторы настолько отошли от прототипа, что о нем напоминали только очертания крыши и профили уплотнителей стекол. Все последующие вариации «сорок первого», такие как «Святогор», «Иван Калита», «Юрий Долгорукий» и тому подобные, были уже самостоятельной разработкой завода.

Иван Петров

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