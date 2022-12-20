Номер-люкс

В Советском Союзе любили выпускать разные памятные медали. Вот и полувековой юбилей завода АЗЛК, где выпускали «Москвичи», не стал исключением: большая, круглая, тяжелая. Металла не пожалели. Наверняка наштамповали силами собственного прессового цеха. На лицевой стороне — юбилейные даты 1930 и 1980, название завода и профиль «Москвича». Медаль как медаль.

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Если вглядеться, то в профиле «Москвича» узнается модель 2140SL — самая дорогая и роскошная, а еще новинка 1980 года. Индекс SL расшифровывался как Super Luxe. Поэтому неудивительно, что именно «суперлюкс» поместили на лицевую сторону медали.

Впрочем, если начать исследовать родословную этого 2140SL, то окажется, что гордиться тут нечем. Фактически это «Москвич-408», представленный в 1964 году, затем переделанный в «Москвич-412», а потом — еще раз в «Москвич-2140». И если в 1964 году «четыреста восьмой» смотрелся красивым и модным автомобилем, причем настолько, что большая часть продукции завода шла на экспорт, то в 1980-м его деланный-переделанный потомок 2140 выглядел откровенным старьем. И покупать его никто не хотел даже в странах социалистического лагеря, уже не говоря про капиталистический.

«Москвич-2140» тоже обновляли как могли, в основном путем «осовременивания» интерьера и экстерьера автомобиля. Так появился 2140SL. Кузов красили только в металлик, бампера стали пластиковыми с хромированными накладками, появились молдинги на бортах, более крупные задние фонари, новые колесные диски. В салоне сделали более низкую приборную панель, передние сиденья обзавелись решетчатыми пластмассовыми подголовниками, новое рулевое колесо отличалось утопленной ступицей, с окон передних дверей исчезли форточки, появился обогрев заднего стекла. Новинкой для всего автопрома СССР стали электронные часы в салоне 2140SL. Впрочем, почти весь пластик для 2140SL завод освоить сам не смог, поэтому детали поставлялись югославской фирмой Saturnus.

В принципе на медаль могли бы поместить и профиль переднеприводного «Москвича-2141», который тогда был еще опытным экземпляром, но уже имел свой узнаваемый облик. Но до серийного производства модели 2141 будет еще далеко — оно начнется только в 1986 году, а окончательно «Москвич-2140» уйдет в прошлое вообще в 1988 году. Следующий юбилей у АЗЛК случится в 1990 году, но тогда будет уже не до медалей.

Иван Петров