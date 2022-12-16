На ISAB перебирают претендентов

Правительство Италии ведет переговоры о продаже одного из крупнейших нефтеперерабатывающих активов в стране как с иностранными компаниями, наиболее вероятные из которых —американская Crossbridge Energy Partners и катарская GSSG, так и с национальными игроками. Но участники рынка уверены, что выбор будет сделан все же в сторону зарубежного инвестора, который сможет обеспечить завод дешевой нефтью и стабильным финансированием. Однако вложения в модернизацию, отмечают они, будут компенсированы высокой маржинальностью, которую НПЗ получил благодаря существенному подорожанию нефтепродуктов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Завод ЛУКОЙЛа ISAB

Фото: Antonio Parrinello / Reuters Завод ЛУКОЙЛа ISAB

Фото: Antonio Parrinello / Reuters

На завод ЛУКОЙЛа ISAB (компания владеет им через своего трейдера Litasco) на Сицилии есть несколько внутренних и международных потенциальных претендентов, сообщил министр по делам предприятий и продукции «Сделано в Италии» Адольфо Урсо, говорится в агентстве Reuters. С начала декабря завод, у которого возникли проблемы из-за шестого пакета санкций, ограничивших импорт морем российской нефти, находится под управлением государства. Так что правительство участвует в переговорах с возможными инвесторами. Наиболее вероятным из них на рынке называют американскую Crossbridge Energy Partners, заручившуюся поддержкой крупного нефтетрейдера Vitol.

Такая схема, поясняют источники «Ъ» на рынке, похожа на ту, которую использовал сам ЛУКОЙЛ. Ее трейдер Litasco существенную часть сырья для завода закупал на споте по рыночной цене, так что маржинальность переработки не сильно изменится в этом случае. Они напоминают, что сам ЛУКОЙЛ покупал завод примерно за $2 млрд, так что реальной выглядит соразмерная сумма, но с дисконтом в $300–500 тыс.

Тем более, говорят собеседники «Ъ», сейчас удачно географически расположенный завод выглядит как никогда привлекательно на фоне высоких цен на нефтепродукты в Европе и США и относительно низких цен на нефть.

Помимо этого они напоминают, что в составе завода есть крупный энергоблок IGCC (парогазовая установка с газификацией) на 500 МВт, который в качестве сырья использует нефтяные остатки от переработки.

Вторым вероятным инвестором на рынке считают катарский фонд GSSG, который совместно с итальянскими инвесторами, по неофициальной информации, сделал предложение о покупке. Его источники «Ъ» считают даже более выгодным претендентом с учетом возможностей поставок ближневосточной нефти на завод, который дополнительно повысит эффективность переработки. При этом они сомневаются, что крупную долю в активе может получить кто-то из европейских нефтегазовых компаний или национальная Eni, с которой обсуждается вариант временного управления заводом до его продажи. По мнению источников «Ъ», Италия предпочтет иностранного инвестора, способного на финансирование последующей модернизации завода.

В самом ЛУКОЙЛе ситуацию не комментируют. Но ранее гендиректор ISAB Евгений Маняхин отмечал, что переговоры по его продаже находятся в продвинутой стадии и могут завершиться до конца года.

Ольга Мордюшенко