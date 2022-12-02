Сицилийская нафтия

Итальянские власти, чтобы не допустить остановки из-за санкций одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в Европе — принадлежащего ЛУКОЙЛу ISAB, решили передать его в управление государству. На рынке полагают, что для российской компании эта потеря будет более ощутимой с точки зрения трейдинга, чем финансов. В свою очередь, перед правительством Италии теперь стоит задача сырьевого обеспечения НПЗ, поисков источников инвестиций и возможных покупателей на актив.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нефтеперерабатывающий Завод ISAB на Сицилии

Фото: Antonio Parrinello/File Photo/File Photo, Reuters Нефтеперерабатывающий Завод ISAB на Сицилии

Фото: Antonio Parrinello/File Photo/File Photo, Reuters

Правительство Италии одобрило специальный декрет о защите национальных интересов в стратегических производственных отраслях, предполагающий срочные меры по спасению третьего в Европе и крупнейшего в стране нефтеперерабатывающего завода ISAB (принадлежит ЛУКОЙЛу) в сицилийском Приоло. Угрозой для его работы стал шестой пакет антироссийских санкций, в рамках которого после 5 декабря в Европу по морю запрещено импортировать нефть из РФ, а именно ее перерабатывает НПЗ на Сицилии. Альтернативные закупки невозможны на фоне отказа банков предоставлять финансирование и гарантии при закупках нефти. После передачи завода в доверительное управление могут быть подписаны договоры на закупку нероссийской нефти.

Как пояснили в Министерстве промышленности Италии, согласно утвержденному документу, кабинет министров получил право передать предприятие под временный контроль госрегулятора на срок до года с возможностью продления еще на 12 месяцев «в случае серьезных и неминуемых рисков» для энергетической безопасности.

По неофициальным данным, управление заводом ISAB может быть передано государственной энергокомпании ENI. В то же время бенефициаром завода остается ЛУКОЙЛ.

В российской компании ситуацию не комментируют. В контролирующем НПЗ трейдере Litasco заявили, что компания готова обеспечить «бесперебойную работу НПЗ с учетом запасов сырья на ближайшие месяцы и будущие поставки нефти не из РФ». Помимо этого там отмечают, что Litasco готова к сотрудничеству с властями Италии для обеспечения нормальной работы завода. На рынке полагают, что закупать нефть завод сможет в Казахстане (у Каспийского трубопроводного консорциума), а также в Африке и на Ближнем Востоке.

Источники “Ъ”, близкие к ЛУКОЙЛу, отмечают, что традиционно переработка в Европе была низкомаржинальной, но с точки зрения трейдинга и логистики выгодное географическое расположение завода в середине Средиземноморья делало его стратегической точкой для российской компании (продукты нефтепереработки ЛУКОЙЛ мог продавать не обязательно в Италию). Помимо этого интересной особенностью НПЗ является наличие в его составе крупного энергоблока IGCC (парогазовая установка с газификацией) на 500 МВт, который в качестве сырья использует нефтяные остатки от переработки.

В 2022 году из-за низкой цены российской нефти в ЕС прибыльность НПЗ на Сицилии повысилась, но с учетом скорого введения эмбарго на сырье из РФ собеседники “Ъ” полагают, что компания ЛУКОЙЛ «потеряет немного» от введения госуправления на заводе. Они напоминают, что ЛУКОЙЛ еще в 2021 году списал убытки по активам, в том числе по ISAB, так что с точки зрения бухгалтерской отчетности у нефтекомпании не будет провала в 2022 году из-за потери контроля над заводом.

В дальнейшем ISAB может быть продан, поиском покупателя могут заниматься как временный управляющий (итальянская сторона), так и остающийся владельцем завода ЛУКОЙЛ.

Открытым остается вопрос о том, почему ЛУКОЙЛ так долго тянул с продажей сицилийского НПЗ.

Как сообщала в середине недели Financial Times, российская компания возобновила переговоры с американской инвестиционной платформой Crossbridge Energy Partners о сделке на сумму до $1,6 млрд. До этого ЛУКОЙЛ уже не раз выставлял купленный в 2013 году завод на продажу, но каждый раз потом отказывался от этой идеи. Последний раз поиск был приостановлен в 2019 году, хотя интерес к активу проявляли инвесторы из США и Персидского залива. Тогда ЛУКОЙЛ не устроили предлагаемые цены. В текущей ситуации, отмечают собеседники “Ъ”, рассчитывать на высокие цены стоит еще меньше, особенно с учетом высоких, в сотни миллионов евро в год, затрат и вводимых экологических ограничений в рамках декарбонизации. Это усложняет окупаемость такого крупного актива, говорят на рынке.

Ольга Мордюшенко