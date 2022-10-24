Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Акционеры «Норникеля» недовольны управлением

«Русал» требует отстранения Владимира Потанина от руководства

Новый иск «Русала» с претензиями к главе ГМК «Норильский никель» Владимиру Потанину может привести к тому, что алюминиевая компания станет крупнейшим совладельцем ГМК. В акционерном соглашении сторон предусмотрено, что в случае его нарушения у допустившего это акционера другой может выкупить 7,5% акций с дисконтом 25%. Так произойдет, если управляющий партнер не принял всех необходимых усилий по покрытию убытков, вызванных деятельностью руководства и директоров компании. Однако, по мнению юристов, доказать некорректность коммерческих решений будет непросто.

Генеральный директор и совладелец ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин

Генеральный директор и совладелец ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Генеральный директор и совладелец ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Русал» 24 октября объявил, что, в соответствии с условиями соглашения акционеров «Норникеля», подал в Высокий суд Лондона иск против руководителя ГМК Владимира Потанина и его Whiteleave Holdings Limited (структура «Интерроса»). Господину Потанину через «Интеррос» принадлежит 35,95% «Норникеля», еще 26,25% — у «Русала», около 4% — у структуры Романа Абрамовича. В сообщении «Русала» говорится, что его претензии связаны с неисполнением господином Потаниным своих обязанностей управляющего партнера в «Норникеле».

Как утверждает истец, под управлением Владимира Потанина ГМК утратила ряд ключевых активов, что привело к убыткам самого «Норникеля» и акционеров.

В «Русале» не уточнили, о каких активах идет речь. Истец настаивает на возмещении убытков, размер которых должен определить суд, и назначении «независимого руководителя» ГМК. В заявлении также сказано, что господин Потанин обязан обеспечить «надлежащее управление» «Норникелем» и несет ответственность за это — «в соответствии с соглашением 2012 года, в отношении "существенных нарушений" предусмотрена особая ответственность и установлена специальная процедура».

Нарушение акционерного соглашения может повлечь выкуп части акций у допустившей это стороны, поясняют аналитики «Ренессанс Капитала» со ссылкой на раскрытие «Русала» от июня 2014 года, в котором изложены некоторые положения документа. В частности, оговариваются нарушения, после которых возникает такое право, включая «непринятие управляющим партнером всех разумных усилий к возмещению через суд убытков, если таковые были вызваны действиями или бездействием директоров и руководства группы "Норникель" вследствие их умышленных неправомерных действий или грубой небрежности». Вторая сторона может выбрать между выкупом у нарушителя 7,5% акций с дисконтом 25% или получением 1,875% акций за $1. «Эти действия теперь зависят от окончательного решения Высокого суда»,— считают в «Ренессанс Капитале». Стороны не дают дополнительных комментариев.

Очередной виток акционерного конфликта в «Норникеле» происходит за два месяца до истечения акционерного соглашения, где закреплена дивидендная формула, в соответствии с которой ГМК перечисляла акционерам 60% EBITDA.

Позиция Владимира Потанина состоит в том, чтобы считать дивиденды не от EBITDA, а от свободного денежного потока. Это привело бы к сокращению выплат, в чем не заинтересован «Русал».

В июле Владимир Потанин говорил, что акционерам ГМК в 2022 и 2023 годах на фоне дополнительных издержек и завершения срока действия соглашения акционеров не стоит ждать того уровня доходности, который обеспечивали дивиденды до сих пор. В прошлом году господин Потанин и вовсе назвал акционерное соглашение «рудиментом». «Думаю, это именно борьба за дивиденды, за новую политику и соглашение»,— трактует цель иска «Русала» аналитик БКС Кирилл Чуйко.

Рынок не поверил в идею объединения «Норникеля» и «Русала»

По мнению руководителя санкционной практики АБ «А-Про» Екатерины Макеевой, убытки в результате коммерческих решений доказать возможно. Но, уточняет юрист, по общему правилу такие решения, если они не были умышленно приняты во вред компании или не привели к ее несостоятельности, «вряд ли могут иметь такие последствия, как отстранение мажоритарного собственника от руководства». С ней согласен старший аналитик мультисемейного офиса ITS WM Георгий Окромчедлишвили: «Стороне "Русала" придется доказывать, что Владимир Потанин не исполнял обязательств перед акционерами, намеренно делал невыгодные с точки зрения корпоративных интересов "Норникеля" шаги, пользовался своей должностью в личных целях или же просто злостно нарушал те или иные корпоративные соглашения при пребывании на своем посту. Доказать это будет непросто».

Дополнительно, подчеркивают юристы, ситуацию осложняет тот факт, что и Владимир Потанин и основатель «Русала» Олег Дерипаска находятся под санкциями Великобритании. Господин Окромчедлишвили допускает, что «Русал» вообще не рассчитывает на победу, используя суд «как дополнительный козырь в переговорах со структурами господина Потанина».

Евгений Зайнуллин

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...