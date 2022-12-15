Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

США ввели санкции против ВТБ, Росбанка, Потанина и Белоусова

США расширили список санкций против России. На этот раз в него попали Владимир Потанин и Росбанк, ВТБ и связанные с ним компании, вице-премьеры Андрей Белоусов и Дмитрий Чернышенко, а также ряд российских губернаторов. Это следует из данных Минфина США.

Предыдущая фотография
Владимир Потанин

Владимир Потанин

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Андрей Белоусов

Андрей Белоусов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 2

Владимир Потанин

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Андрей Белоусов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

В обновленном черном списке США оказались губернаторы Белгородской, Брянской и Курской областей Вячеслав Гладков, Александр Богомаз и Роман Старовойт.

Помимо самого Владимира Потанина ограничения распространяются на его супругу Екатерину, сына Ивана и дочь Анастасию. Под санкции попали активы бизнесмена — холдинг «Интеррос», Росбанк и яхта. «Тинькофф» и «Норникель», долями в которых владеет «Интеррос», в списке нет.

Новость дополняется

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...