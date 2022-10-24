Бизнес не берется в оборот

Ассоциация больших данных (АБД), объединяющая «Яндекс», VK, Сбербанк, «Ростелеком» и другие IT-компании, критикует инициативу Минцифры о создании фонда материальной компенсации для граждан, ставших жертвами утечек баз персональных данных. Он может финансироваться из оборотных штрафов компаний, допустивших утечки. Бизнес считает, что фонд потребует и бюджетных вложений, а объем компенсаций окажется незначительным. Альтернативой, считают юристы, может стать взыскание компенсации морального вреда, размер которой установит суд: это стимулирует граждан более активно использовать институт коллективных исков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с позицией АБД о создании в России фонда выплат компенсаций жертвам утечек персональных данных, направленной в Минцифры 21 октября. Министерство с лета обсуждает с бизнесом возможность создания фонда материальной компенсации для граждан, ставших жертвами утечек баз персональных данных. Пополняться он должен из оборотных штрафов компании, допустившей инцидент,— 1% от годового оборота (см. “Ъ” от 19 августа).

О возможном введении оборотных штрафов стало известно весной, для реализации механизма предлагается внести поправки в КоАП. Минцифры предлагает назначать штраф, если в сеть попала база с 10 тыс. записей, из которых минимум 1 тыс. человек можно точно установить. В случаях, когда в базе больше 100 тыс. строк, руководство компании оштрафуют, если удастся идентифицировать 10 тыс. человек (см. “Ъ” от 6 октября).

В АБД считают, что создание фонда компенсаций жертвам утечек нецелесообразно, так как «деятельность административно-управленческого аппарата потребует постоянного финансирования из средств федерального бюджета», а фактические суммы компенсаций «будут непредсказуемы». Ассоциация полагает, что компаниям было бы целесообразнее инвестировать в аудиты своих информсистем, нежели переводить средства в фонд.

Единая методика расчета компенсации не будет учитывать реальную степень защищенности данных и виновности компании, что «демотивирует инвестировать в кибербезопасность», следует из позиции АБД. Возможность избежать оборотного штрафа в случае нарушения, напротив, будет стимулировать компании, работающие с данными, проводить добровольный аудит систем безопасности, отметила президент АБД Анна Серебряникова. В Минцифры не ответили “Ъ”.

Специально созданный административный аппарат потребует постоянного бюджетного финансирования и будет стремиться максимально расширить состав правонарушений для взимания штрафов для наполнения фонда, согласны в Ozon: «При этом компенсации для пострадавших в случае массовых утечек окажутся незначительными на фоне причиненного ущерба».

В 2022 году утечки персональных данных в России резко возросли. По данным InfoWatch, в РФ в первом полугодии попали в сеть 305 баз данных, что на 45,9% больше, чем за тот же период 2021 года. Объем похищенной информации увеличился более чем в 16 раз, составив 187,6 млн записей. Сейчас максимальный штраф за утечку персональных данных для организаций ограничивается 100 тыс. руб.

Предлагаемая схема фонда напоминает деятельность аккредитованных обществ по коллективному управлению правами, например, Российского авторского общества (РАО), которые собирают деньги за использование объектов авторских и смежных прав, а потом самостоятельно распределяют их между правообладателями, говорит член Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Вадим Перевалов. За 2021 год РАО собрало 3, 8 млрд руб., а фактически выплатило правообладателям только 2,5 млрд руб., то есть примерно 65% от собранной суммы, а расходы самого РАО составили примерно 35% от собранных средств, отмечает эксперт.

По его мнению, альтернативой может стать подход взыскания компенсации морального вреда в рамках установленного законом диапазона, когда точный размер будет определять суд с учетом обстоятельств конкретного дела. В таком случае граждане смогут более активно использовать институт коллективных исков и будут прямо экономически заинтересованы в защите своих прав в результате утечек, добавляет господин Перевалов: «Аналогичный механизм определения размера был предусмотрен законодательством об интеллектуальной собственности и показал высокое удобство и эффективность для правообладателей».

Татьяна Исакова