Горячечный бренд

На фоне массового ухода иностранных производителей и поставщиков из России в интернете пятикратно выросло число сайтов, маскирующихся под зарубежные бренды. На таких порталах предлагается заказать недоступные в магазинах товары, например из IKEA, или совершить покупку в AppStore. Со временем спрос на товары ушедших из России брендов стабилизируется, считают эксперты, а пользователи научатся отличать новых поставщиков, ввозящих товары вполне официально, но не от лица самих брендов, от мошенников. Пока же гражданам просто нужно быть внимательнее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В первом полугодии количество мошеннических сайтов, действующих от лица известных брендов, увеличилось на 579% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали “Ъ” в Group-IB. По оценке компании, для привлечения внимания жертв злоумышленники используют уже более 2,1 тыс. мировых брендов и торговых марок компаний из сферы онлайн-ритейла, телекоммуникаций, сферы услуг, банковского сектора и т. д. В конце 2021 года их было всего 120. Ежемесячные потери пользователей от подобного мошенничества в мире Group-IB оценивает в $80 млн (5,9 млрд руб.), не выделяя Россию.

Более половины всех сайтов связаны с фейковыми розыгрышами ценных призов от имени известных компаний. Кроме того, мошенники спекулируют на зарубежных брендах, недавно объявивших об уходе с российского рынка, отмечает ведущий аналитик Group-IB департамента Digital Risk Protection Евгений Егоров. Например, схемы могут быть связаны с фейковыми виртуальными картами оплаты в AppStore и PlayStation Store или покупкой доступов к сервисам Spotify Premium, Pornhub, а также товаров, например IKEA, перечисляет он.

Число таких ресурсов растет уже более чем в пять раз, уточняет гендиректор компании «Фишман» Алексей Горелкин: «Самый массовый случай — это сайты, предлагающие купить бумагу, особенно в тот период, когда были перебои с поставкой товара. В основном такое мошенничество нацелено на мелкий и средний бизнес». Руководитель групп аналитики, аудита и техподдержки ИБ «Крок» Анастасия Федорова подтверждает, что сейчас основная повестка злоумышленников — уход иностранных компаний, поскольку «люди привыкли к определенным брендам». Объем похищенных средств растет, но трудно оценить конкретные суммы, так как многие граждане умалчивают, что попались, либо не знают куда обратиться, объясняет она.

Государство пытается решать проблему: например, Минцифры введет систему мониторинга фишинга в промышленную эксплуатацию до конца лета, а форма связи с гражданами станет доступна на портале госуслуг, заявляло министерство 15 июня. Также там планируют подключить к мониторингу фишинговых сайтов Генпрокуратуру (см. “Ъ” от 11 августа). По последним данным Роскомнадзора, всего за первое полугодие было удалено и заблокировано 4,1 тыс. мошеннических ресурсов.

Такие меры вполне могут оказать положительное влияние на статистику, даже несмотря на то что исключить саму возможность появления новых фишинговых сайтов невозможно, отмечает управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт: «Но ущерб для пользователей зависит и от наличия опыта у граждан взаимодействия с мошенниками, и, что немаловажно, от оценки риска передачи третьим лицам собственных персональных данных и данных платежных средств».

Число популярных среди потребителей марок, стремящихся покинуть российский рынок, только растет: недавно стало известно об уходе таких популярных брендов, как Victoria`s Secret, Triumph, Oysho и др. (см. “Ъ” от 24 августа). На репутации зарубежных компаний рост мошенничества не отразится, считает управляющий партнер брендингового агентства Depot Алексей Андреев: «Для них сейчас куда опаснее неожиданные заявления от их лица, которые могут написать недоброжелатели на копии ресурса, но чаще всего цель мошенников — обогащение».

Со временем ситуация стабилизируется, считает владелец бренд-агентства Kaufman Станислав Кауфман, но пользователям предстоит научиться отличать новых поставщиков, ввозящих товары вполне официально, но не в качестве представителей брендов, от мошенников. Поэтому, считает эксперт, новым поставщикам стоит налаживать каналы продаж через зарекомендовавшие себя маркетплейсы, а не открывать новые платформы.

Татьяна Исакова