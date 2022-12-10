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Коммерсантъ FM
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Не дорог тот подарок

Граждане собираются встретить Новый год экономно

Склонность российских потребителей к экономии может сохраниться во время высокого предновогоднего сезона. Аналитики ждут резкого сокращения покупок непродовольственных товаров после ноябрьских распродаж и снижения среднего чека в части затратных категорий. А некоторые рестораторы опасаются снижения доходов от корпоративных мероприятий.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Российские потребители продолжат экономить и во время текущего предновогоднего сезона, следует из прогнозов аналитиков. В специализирующейся на интернет-маркетинге Kokoc Group ждут сокращение среднего чека в онлайн-гипермаркетах на 20%, а при покупке товаров для дома — на 16–17% год к году. В других затратных категориях — электроники и ювелирных украшений — средний чек может остаться на прошлогодних уровнях от 20 тыс. руб. и около 18 тыс. руб. соответственно из-за роста цен, прогнозируют там.

По оценкам Infoline, продажи непродовольственных товаров в декабре год к году могут снизиться на 12,5% в натуральном выражении и на 2,7% в деньгах. Как отмечает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, потребители переключаются на более дешевые товары и их спрос частично был удовлетворен ноябрьскими распродажами. В Kokoc Group подсчитали, что во время этих акций средний чек на онлайн-площадках сократился более чем на 50%, до 4,99 тыс. руб. год к году.

По данным NielsenIQ, по итогам третьего квартала 2022 года около 70% потребителей в РФ старались сокращать расходы. Основные статьи экономии — новая одежда, развлечения и питание вне дома, замена предметов обихода, отпуск и покупка электроники. Согласно опросу Ipsos, 25% россиян в этом году намерены купить меньше подарков, чем в прошлом. А доля тех, кто планирует потратить на подарок больше 5 тыс. руб., снизилась с 16% до 14% за счет смещения в сегмент затрат в диапазоне 3–5 тыс. руб.

В Wildberries подтверждают, что потребители проявляют экономность, но видят рост продаж и дорогостоящих товаров вроде бытовой техники, электроники и ювелирных украшений. Хотя основной спрос в большинстве категорий отмечается в массовом сегменте, что может быть связано с сужением ассортимента дорогих марок из-за ухода части иностранных брендов, добавляют в компании. Во «ВсеИнструменты.ру» также говорят о тренде на покупку более дешевых товаров, в том числе из-за перераспределения спроса на менее дорогие позиции китайского импорта. Хотя при появлении на полках дорогого европейского бренда его сразу раскупают, отмечают там.

В «М.Видео-Эльдорадо» добавляют, что в магазинах средний чек выше, чем онлайн, и по итогам ноябрьских распродаж показал небольшой рост год к году.

«Люди стали более тщательно подходить к выбору, предпочитая предварительно тестировать крупные покупки и консультироваться с экспертами»,— говорят в компании. В сети «585*Золотой» снижения трат покупателей не ждут, но отмечают, что визиты в ювелирные магазины стали целевыми. Их количество сокращается, но растет конверсия — люди приходят в магазин, как правило, уже зная, что они хотят приобрести, говорят в компании.

Стремление россиян к экономии в предновогодний период отмечают и некоторые рестораторы. Так, бренд-директор сети «Перчини» Елена Носова отмечает новый тренд на небольшие корпоративные мероприятия на 3–5 человек против 12–20 гостей в прошлом. Она связывает это с общим трендом на разумное потребление. Управляющий партнер сети «Моремания» Артем Ломизе говорит, что в декабре активность гостей растет, но, как показывает период с осени, год к году трафик снижается от 15% до 25%, поэтому пока прогноз не из лучших.

Совладелец холдинга «Тигрус» (управляет Osteria Mario, «Швили» и Bar BQ Cafe) Хенрик Винтер ждет снижение выручки в декабре на 7–10% год к году в основном из-за негативных показателей заведений в крупных торговых центрах. В ГК «Шоколадница» считают, что трафик остается на прошлогоднем уровне. А в ресторане El Asador опасаются, что декабрь станет рекордно низким по трафику, а число мероприятий окажется сильно ниже уровня 2019 года, в том числе из-за низкой активности госструктур.

Анатолий Костырев, Дарья Андрианова, Алина Савицкая

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