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Многодетных отцов допустят в резерв

Парламентская оппозиция поспорила с единороссами о мобилизации

Госдума в четверг приняла в первом чтении поправки группы единороссов, разрешающие родителям четырех и более детей записываться в людской мобилизационный резерв. Такие граждане, заключая контракт, лишатся права на отсрочку от мобилизации, полагающейся многодетным. Авторы проекта убеждены, что среди многодетных есть около тысячи желающих вступить в мобилизационный резерв. Тем временем представители КПРФ и ЛДПР возмущены тем, что Дума рассматривает предложение «Единой России», в то время как 14 инициатив парламентской оппозиции, посвященных мобилизации, лежат без движения.

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Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов точно знает, что среди многодетных отцов есть немало желающих послужить родине, невзирая на положенную им отсрочку

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов точно знает, что среди многодетных отцов есть немало желающих послужить родине, невзирая на положенную им отсрочку

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов во время заседания

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов во время заседания

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

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Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов точно знает, что среди многодетных отцов есть немало желающих послужить родине, невзирая на положенную им отсрочку

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов во время заседания

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

Проект поправок к законам о мобилизационной подготовке и о воинской обязанности единороссы—члены комитета Госдумы по обороне во главе с его председателем Андреем Картаполовым внесли еще 12 сентября, то есть до объявления частичной мобилизации (указ о ней президент подписал 21 сентября). Согласно документу, отсрочка от призыва по мобилизации дается гражданам, имеющим четырех и более несовершеннолетних детей, «за исключением граждан, изъявивших желание заключить контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве». Но если у гражданина родится еще один ребенок, то он может подать заявление и выйти из мобрезерва.

Как объяснил депутатам соавтор законопроекта, первый зампред комитета по обороне Андрей Красов, сейчас многодетные родители подлежат безусловному освобождению от призыва на военные сборы, в то время как, по данным Министерства обороны, насчитывается около тысячи граждан этой категории, которые хотели бы записаться в резерв.

Для парламентской оппозиции эта инициатива стала поводом возобновить давний спор о том, какие семьи можно считать достаточно многодетными для получения отсрочки от мобилизации.

Напомним, коммунисты во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесли законопроект об увеличении с 16 до 18 лет возраста детей, чьим родителям предоставляется отсрочка от призыва по мобилизации (при этом детей на иждивении должно быть не менее трех). Кроме того, в портфеле Госдумы лежат законопроекты ЛДПР, «Справедливой России — За правду» (СРЗП) и «Новых людей», уточняющие критерии, по которым гражданам предоставляется отсрочка. Среди них, например, наличие на иждивении ребенка-инвалида или единственного родителя.

Михаил Матвеев (КПРФ) спросил, почему в законопроекте единороссов указаны четверо и более детей, а не трое. Кроме того, он напомнил слова президента о том, что половина мобилизованных для участия в специальной военной операции пока не направлена в зону боевых действий. Депутат удивился, почему в такой ситуации авторы законопроекта предлагают расширить круг лиц, подлежащих мобилизации.

Многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами предлагают изменить закон о мобилизации

«Мобилизационный резерв нужен для того, чтобы были подготовлены кадры для нужд Министерства обороны и других силовых структур. Это необходимо для безопасности нашего государства. Будет государство в безопасности — будем решать и вопросы по льготам, выплатам и так далее. Если не будет наше отечество в безопасности, то не будет никаких выплат и льгот»,— отрезал Андрей Красов. По поводу изменения критериев для подлежащих призыву граждан, по его словам, должен быть найден компромисс с правительством. А рассматриваемый законопроект позволит многодетным отцам получать дополнительный доход, подчеркнул единоросс. Он также отметил, что вопрос об отсрочке от призыва гражданам, имеющим трех и более детей, урегулирован директивой начальника Генштаба.

Нина Останина (КПРФ) напомнила, что в комитете по обороне находятся 14 законопроектов представителей оппозиции, посвященных мобилизации. «Но ни одному из них вы не дали движения, зато свой законопроект внесли»,— упрекнула она единороссов. Депутат также сообщила, что правительство поддержало предложение коммунистов об увеличении с 16 до 18 лет возраста детей, чьи родители имеют право на отсрочку, но и эта поправка до сих пор не принята. Господин Красов лаконично ответил, что комитет «работает над устранением этой проблемы».

Андрей Картаполов решил поднять градус дискуссии. «Сегодня наша страна проводит специальную военную операцию,— заявил он.— Запад спровоцировал агрессию неонацистского киевского режима, который является не просто наконечником копья, направленного в сердце нашей страны, но и полигоном, где обкатываются и отрабатываются современные военные методологии, проводятся испытания различных современных систем вооружения, идет соревнование военной мысли». Но «мы способны постоять за себя», а законопроект единороссов «направлен на увеличение количества граждан, которые могут поступить в мобилизационный резерв», добавил глава комитета. Заодно он упрекнул представителей парламентской оппозиции в том, что они «невнимательно читают документы».

Как депутаты продолжают помогать спецоперации законодательными инициативами

Станислав Наумов (ЛДПР) с этим не согласился. Он сказал, что понимает замысел авторов законопроекта, но будет голосовать против «исходя из принципов общественной ответственности и политической целесообразности». Депутат тоже напомнил о 14 инициативах, которые ждут своей очереди в комитете по обороне (включая и проект ЛДПР об отсрочке для граждан, имеющих на иждивении детей-инвалидов), и предложил рассмотреть их до конца года. Что же касается многодетных семей, то господин Наумов признался, что «не очень понимает папу, который захочет бросить свою семью и на кого-то переложить свои отцовские обязанности».

Нина Останина снова взяла слово и предложила создать рабочую группу по защите семей мобилизованных.

«Почему наши законопроекты лежат без движения? У нас же не однопартийный парламент, уважаемые коллеги-генералы, прислушайтесь к нам!» — обратилась госпожа Останина к единороссам из комитета по обороне.

А Валерий Гартунг (СРЗП) сказал, что его фракция приняла решение о свободном голосовании, хотя сам он против законопроекта: «Не таких инициатив ждут от нас граждане».

Выступая с заключительным словом, Андрей Красов призвал коллег «не уподобляться диванным аналитикам», а быть «настоящими государственниками и заботиться о безопасности нашей страны». Но, судя по итогам голосования, прислушались к этому призыву не все: поддержали законопроект всего 289 депутатов (при списочном составе Думы 450 человек), 16 были против и 12 воздержались.

Ксения Веретенникова

Фотогалерея

Частичная мобилизация

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Огневая подготовка мобилизованных в Волгоградской области

Огневая подготовка мобилизованных в Волгоградской области

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Занятия по огневой подготовке в рамках частичной мобилизации в Волгоградской области

Занятия по огневой подготовке в рамках частичной мобилизации в Волгоградской области

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Резервистов обучают стрельбе в Волгоградской области

Резервистов обучают стрельбе в Волгоградской области

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Мобилизированные в Ижевске

Мобилизированные в Ижевске

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

17 октября мэр Москвы Сергей Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в столице. Пункты сбора мобилизованных в городе закрыты с 14:00

17 октября мэр Москвы Сергей Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в столице. Пункты сбора мобилизованных в городе закрыты с 14:00

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

«Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие»,— отметил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге &lt;br>На фото: закрытие временного пункта мобилизации в Театре Романа Виктюка

«Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие»,— отметил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге
На фото: закрытие временного пункта мобилизации в Театре Романа Виктюка

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Мужчина снимает баннер с надписью «За мир» после закрытия временного пункта мобилизации в Театре Романа Виктюка в Москве

Мужчина снимает баннер с надписью «За мир» после закрытия временного пункта мобилизации в Театре Романа Виктюка в Москве

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Мобилизованные в доме культуры «Звезда» новосибирского высшего военно-командного училища министерства обороны России

Мобилизованные в доме культуры «Звезда» новосибирского высшего военно-командного училища министерства обороны России

Фото: Коммерсантъ / Алексей Танюшин  /  купить фото

Мобилизованные перед отправкой в зону специальной военной операции в Новосибирске

Мобилизованные перед отправкой в зону специальной военной операции в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Алексей Танюшин  /  купить фото

Мобилизованные в консультационном пункте в Новосибирске

Мобилизованные в консультационном пункте в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Алексей Танюшин  /  купить фото

Курсы подготовки для мобилизованных россиян

Курсы подготовки для мобилизованных россиян

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Столовая на полигоне для мобилизованных в Крыму

Столовая на полигоне для мобилизованных в Крыму

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Пункт сбора в Дзержинске Нижегородской области

Пункт сбора в Дзержинске Нижегородской области

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин  /  купить фото

Прощание мобилизованных с родственниками в Дзержинске

Прощание мобилизованных с родственниками в Дзержинске

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин  /  купить фото

Волонтеры в Томске раскладывают собранные вещи для мобилизованных

Волонтеры в Томске раскладывают собранные вещи для мобилизованных

Фото: Коммерсантъ / Ваня Русский  /  купить фото

Церемония отправки мобилизованных из Крыма на площади Нахимова в Севастополе

Церемония отправки мобилизованных из Крыма на площади Нахимова в Севастополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Подготовка мобилизованных на одном из полигонов

Подготовка мобилизованных на одном из полигонов

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Подготовка мобилизованных на одном из полигонов

Подготовка мобилизованных на одном из полигонов

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Церемония бракосочетания в городском культурно-досуговом центре Батайска перед отправкой мобилизованного мужчины к месту службы

Церемония бракосочетания в городском культурно-досуговом центре Батайска перед отправкой мобилизованного мужчины к месту службы

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Родственники мобилизованных граждан из Севастополя и Крыма на церемонии проводов

Родственники мобилизованных граждан из Севастополя и Крыма на церемонии проводов

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Призванные на военную службу практикуются в оказании медпомощи на курсах интенсивной боевой подготовки

Призванные на военную службу практикуются в оказании медпомощи на курсах интенсивной боевой подготовки

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Мобилизованные граждане на курсах интенсивной боевой подготовки

Мобилизованные граждане на курсах интенсивной боевой подготовки

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Мобилизованные разговаривают по телефону у окна в одной из воинских частей Ленобласти

Мобилизованные разговаривают по телефону у окна в одной из воинских частей Ленобласти

Фото: Коммерсантъ / Анастасия Илюшина  /  купить фото

Проводы жителей Томска, призванных на военную службу по мобилизации

Проводы жителей Томска, призванных на военную службу по мобилизации

Фото: Коммерсантъ / Ваня Русский  /  купить фото

Провожающие на вокзале в Томске

Провожающие на вокзале в Томске

Фото: Коммерсантъ / Ваня Русский  /  купить фото

Проводы мобилизованных жителей Крыма и Севастополя

Проводы мобилизованных жителей Крыма и Севастополя

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Женщина плачет на церемонии проводов в Севастополе

Женщина плачет на церемонии проводов в Севастополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Священник окропляет мобилизованных мужчин на площади Нахимова в Севастополе

Священник окропляет мобилизованных мужчин на площади Нахимова в Севастополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Мужчина переодевается у призывного пункта в Екатеринбурге

Мужчина переодевается у призывного пункта в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Прощание с мобилизованными в Батайске

Прощание с мобилизованными в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Предварительный пункт сбора в городском культурно-досуговом центре в Батайске, Ростовская область

Предварительный пункт сбора в городском культурно-досуговом центре в Батайске, Ростовская область

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Осмотр у врача в предварительном пункте сбора в Батайске

Осмотр у врача в предварительном пункте сбора в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Жители Екатеринбурга провожают мобилизованных родственников

Жители Екатеринбурга провожают мобилизованных родственников

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Провожающие прощаются с мобилизованными в Батайске

Провожающие прощаются с мобилизованными в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Вход во временный призывной пункт в Музее Москвы

Вход во временный призывной пункт в Музее Москвы

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Призывной пункт военного комиссариата в здании московского Театра Романа Виктюка

Призывной пункт военного комиссариата в здании московского Театра Романа Виктюка

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Прощание в мобилизационном призывном пункте в Музее Москвы

Прощание в мобилизационном призывном пункте в Музее Москвы

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Священнослужитель во время молебна для мобилизованных в Батайске

Священнослужитель во время молебна для мобилизованных в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Прощание в предварительном пункте сбора перед отправкой к местам службы

Прощание в предварительном пункте сбора перед отправкой к местам службы

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Предварительный пункт сбора в городском культурно-досуговом центре Батайска

Предварительный пункт сбора в городском культурно-досуговом центре Батайска

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Мобилизованные на сборном пункте в Самаре

Мобилизованные на сборном пункте в Самаре

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец  /  купить фото

Вход в районный военкомат в городе Мытищи, Московская область

Вход в районный военкомат в городе Мытищи, Московская область

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Мобилизованные на сборном пункте в Самаре

Мобилизованные на сборном пункте в Самаре

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Мобилизованные жители на сборном пункте в Волгограде

Мобилизованные жители на сборном пункте в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Мобилизованные жители на сборном пункте в Волгограде

Мобилизованные жители на сборном пункте в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Прощание на сборном пункте военкомата в Волгограде

Прощание на сборном пункте военкомата в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Священнослужитель во время проводов мобилизованных в Волгограде

Священнослужитель во время проводов мобилизованных в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Прощание на сборном пункте в Самаре

Прощание на сборном пункте в Самаре

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец  /  купить фото

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Огневая подготовка мобилизованных в Волгоградской области

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Занятия по огневой подготовке в рамках частичной мобилизации в Волгоградской области

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Резервистов обучают стрельбе в Волгоградской области

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Мобилизированные в Ижевске

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

17 октября мэр Москвы Сергей Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в столице. Пункты сбора мобилизованных в городе закрыты с 14:00

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

«Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие»,— отметил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге
На фото: закрытие временного пункта мобилизации в Театре Романа Виктюка

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Мужчина снимает баннер с надписью «За мир» после закрытия временного пункта мобилизации в Театре Романа Виктюка в Москве

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Мобилизованные в доме культуры «Звезда» новосибирского высшего военно-командного училища министерства обороны России

Фото: Коммерсантъ / Алексей Танюшин  /  купить фото

Мобилизованные перед отправкой в зону специальной военной операции в Новосибирске

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Мобилизованные в консультационном пункте в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Алексей Танюшин  /  купить фото

Курсы подготовки для мобилизованных россиян

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Столовая на полигоне для мобилизованных в Крыму

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Пункт сбора в Дзержинске Нижегородской области

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин  /  купить фото

Прощание мобилизованных с родственниками в Дзержинске

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин  /  купить фото

Волонтеры в Томске раскладывают собранные вещи для мобилизованных

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Церемония отправки мобилизованных из Крыма на площади Нахимова в Севастополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Подготовка мобилизованных на одном из полигонов

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Подготовка мобилизованных на одном из полигонов

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Церемония бракосочетания в городском культурно-досуговом центре Батайска перед отправкой мобилизованного мужчины к месту службы

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Родственники мобилизованных граждан из Севастополя и Крыма на церемонии проводов

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Призванные на военную службу практикуются в оказании медпомощи на курсах интенсивной боевой подготовки

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Мобилизованные граждане на курсах интенсивной боевой подготовки

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Мобилизованные разговаривают по телефону у окна в одной из воинских частей Ленобласти

Фото: Коммерсантъ / Анастасия Илюшина  /  купить фото

Проводы жителей Томска, призванных на военную службу по мобилизации

Фото: Коммерсантъ / Ваня Русский  /  купить фото

Провожающие на вокзале в Томске

Фото: Коммерсантъ / Ваня Русский  /  купить фото

Проводы мобилизованных жителей Крыма и Севастополя

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Женщина плачет на церемонии проводов в Севастополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Священник окропляет мобилизованных мужчин на площади Нахимова в Севастополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Мужчина переодевается у призывного пункта в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Прощание с мобилизованными в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Предварительный пункт сбора в городском культурно-досуговом центре в Батайске, Ростовская область

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Осмотр у врача в предварительном пункте сбора в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Жители Екатеринбурга провожают мобилизованных родственников

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Провожающие прощаются с мобилизованными в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Вход во временный призывной пункт в Музее Москвы

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Призывной пункт военного комиссариата в здании московского Театра Романа Виктюка

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Прощание в мобилизационном призывном пункте в Музее Москвы

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Священнослужитель во время молебна для мобилизованных в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Прощание в предварительном пункте сбора перед отправкой к местам службы

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Предварительный пункт сбора в городском культурно-досуговом центре Батайска

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Мобилизованные на сборном пункте в Самаре

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец  /  купить фото

Вход в районный военкомат в городе Мытищи, Московская область

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Мобилизованные на сборном пункте в Самаре

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Мобилизованные жители на сборном пункте в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Мобилизованные жители на сборном пункте в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Прощание на сборном пункте военкомата в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Священнослужитель во время проводов мобилизованных в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Прощание на сборном пункте в Самаре

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец  /  купить фото

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