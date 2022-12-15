Многодетных отцов допустят в резерв

Госдума в четверг приняла в первом чтении поправки группы единороссов, разрешающие родителям четырех и более детей записываться в людской мобилизационный резерв. Такие граждане, заключая контракт, лишатся права на отсрочку от мобилизации, полагающейся многодетным. Авторы проекта убеждены, что среди многодетных есть около тысячи желающих вступить в мобилизационный резерв. Тем временем представители КПРФ и ЛДПР возмущены тем, что Дума рассматривает предложение «Единой России», в то время как 14 инициатив парламентской оппозиции, посвященных мобилизации, лежат без движения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов точно знает, что среди многодетных отцов есть немало желающих послужить родине, невзирая на положенную им отсрочку Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов во время заседания Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин Следующая фотография 1 / 2 Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов точно знает, что среди многодетных отцов есть немало желающих послужить родине, невзирая на положенную им отсрочку Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов во время заседания Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

Проект поправок к законам о мобилизационной подготовке и о воинской обязанности единороссы—члены комитета Госдумы по обороне во главе с его председателем Андреем Картаполовым внесли еще 12 сентября, то есть до объявления частичной мобилизации (указ о ней президент подписал 21 сентября). Согласно документу, отсрочка от призыва по мобилизации дается гражданам, имеющим четырех и более несовершеннолетних детей, «за исключением граждан, изъявивших желание заключить контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве». Но если у гражданина родится еще один ребенок, то он может подать заявление и выйти из мобрезерва.

Как объяснил депутатам соавтор законопроекта, первый зампред комитета по обороне Андрей Красов, сейчас многодетные родители подлежат безусловному освобождению от призыва на военные сборы, в то время как, по данным Министерства обороны, насчитывается около тысячи граждан этой категории, которые хотели бы записаться в резерв.

Для парламентской оппозиции эта инициатива стала поводом возобновить давний спор о том, какие семьи можно считать достаточно многодетными для получения отсрочки от мобилизации.

Напомним, коммунисты во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесли законопроект об увеличении с 16 до 18 лет возраста детей, чьим родителям предоставляется отсрочка от призыва по мобилизации (при этом детей на иждивении должно быть не менее трех). Кроме того, в портфеле Госдумы лежат законопроекты ЛДПР, «Справедливой России — За правду» (СРЗП) и «Новых людей», уточняющие критерии, по которым гражданам предоставляется отсрочка. Среди них, например, наличие на иждивении ребенка-инвалида или единственного родителя.

Михаил Матвеев (КПРФ) спросил, почему в законопроекте единороссов указаны четверо и более детей, а не трое. Кроме того, он напомнил слова президента о том, что половина мобилизованных для участия в специальной военной операции пока не направлена в зону боевых действий. Депутат удивился, почему в такой ситуации авторы законопроекта предлагают расширить круг лиц, подлежащих мобилизации.

«Мобилизационный резерв нужен для того, чтобы были подготовлены кадры для нужд Министерства обороны и других силовых структур. Это необходимо для безопасности нашего государства. Будет государство в безопасности — будем решать и вопросы по льготам, выплатам и так далее. Если не будет наше отечество в безопасности, то не будет никаких выплат и льгот»,— отрезал Андрей Красов. По поводу изменения критериев для подлежащих призыву граждан, по его словам, должен быть найден компромисс с правительством. А рассматриваемый законопроект позволит многодетным отцам получать дополнительный доход, подчеркнул единоросс. Он также отметил, что вопрос об отсрочке от призыва гражданам, имеющим трех и более детей, урегулирован директивой начальника Генштаба.

Нина Останина (КПРФ) напомнила, что в комитете по обороне находятся 14 законопроектов представителей оппозиции, посвященных мобилизации. «Но ни одному из них вы не дали движения, зато свой законопроект внесли»,— упрекнула она единороссов. Депутат также сообщила, что правительство поддержало предложение коммунистов об увеличении с 16 до 18 лет возраста детей, чьи родители имеют право на отсрочку, но и эта поправка до сих пор не принята. Господин Красов лаконично ответил, что комитет «работает над устранением этой проблемы».

Андрей Картаполов решил поднять градус дискуссии. «Сегодня наша страна проводит специальную военную операцию,— заявил он.— Запад спровоцировал агрессию неонацистского киевского режима, который является не просто наконечником копья, направленного в сердце нашей страны, но и полигоном, где обкатываются и отрабатываются современные военные методологии, проводятся испытания различных современных систем вооружения, идет соревнование военной мысли». Но «мы способны постоять за себя», а законопроект единороссов «направлен на увеличение количества граждан, которые могут поступить в мобилизационный резерв», добавил глава комитета. Заодно он упрекнул представителей парламентской оппозиции в том, что они «невнимательно читают документы».

Станислав Наумов (ЛДПР) с этим не согласился. Он сказал, что понимает замысел авторов законопроекта, но будет голосовать против «исходя из принципов общественной ответственности и политической целесообразности». Депутат тоже напомнил о 14 инициативах, которые ждут своей очереди в комитете по обороне (включая и проект ЛДПР об отсрочке для граждан, имеющих на иждивении детей-инвалидов), и предложил рассмотреть их до конца года. Что же касается многодетных семей, то господин Наумов признался, что «не очень понимает папу, который захочет бросить свою семью и на кого-то переложить свои отцовские обязанности».

Нина Останина снова взяла слово и предложила создать рабочую группу по защите семей мобилизованных.

«Почему наши законопроекты лежат без движения? У нас же не однопартийный парламент, уважаемые коллеги-генералы, прислушайтесь к нам!» — обратилась госпожа Останина к единороссам из комитета по обороне.

А Валерий Гартунг (СРЗП) сказал, что его фракция приняла решение о свободном голосовании, хотя сам он против законопроекта: «Не таких инициатив ждут от нас граждане».

Выступая с заключительным словом, Андрей Красов призвал коллег «не уподобляться диванным аналитикам», а быть «настоящими государственниками и заботиться о безопасности нашей страны». Но, судя по итогам голосования, прислушались к этому призыву не все: поддержали законопроект всего 289 депутатов (при списочном составе Думы 450 человек), 16 были против и 12 воздержались.

Ксения Веретенникова