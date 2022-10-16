Поправки от «бестолковщины»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в воскресенье заявил, что приемная нижней палаты будет рассматривать сообщения о проблемах с частичной мобилизацией в приоритетном порядке. Другие депутаты тоже продолжают по мере сил участвовать в решении вопросов, касающихся мобилизации, и исправлении ее отдельных «перекосов». Например, члены четырех думских фракций за последние две недели внесли сразу несколько законопроектов, так или иначе связанных с призывом и разного рода поддержкой мобилизованных, а КПРФ в ходе «региональной недели» помогала собирать бойцов на передовую.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Государственной думы Вячеслав Володин готов прислушаться ко всем сообщениям о нарушениях в ходе частичной мобилизации

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Председатель Государственной думы Вячеслав Володин готов прислушаться ко всем сообщениям о нарушениях в ходе частичной мобилизации

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Вячеслав Володин 16 октября предложил россиянам сообщать о нарушениях при частичной мобилизации в комментариях к постам в его Telegram-канале. Напомним, что этот канал дал мощную обратную связь (в основном негативного характера) во время прошлогоднего обсуждения в Думе законопроектов о введении QR-кодов для вакцинированных или переболевших коронавирусом (впоследствии эти документы были сняты с рассмотрения). Также спикер пообещал, что приемная Госдумы будет в приоритетном порядке рассматривать сообщения о проблемах с частичной мобилизацией и реагировать на них.

Впрочем, многие депутаты уже реагируют на проблемы мобилизации подготовкой соответствующих законодательных инициатив. Как сообщал “Ъ” (см. материал «Гвардии предприниматели» в № 189 от 12 октября), на прошлой неделе представители всех фракций, а также сенаторы Андрей Турчак и Николай Журавлев внесли в Думу законопроект о праве мобилизованных передавать управление бизнесом доверенным лицам на время участия в спецоперации. Действующий закон запрещает военнослужащим заниматься предпринимательской деятельностью, владеть или участвовать в управлении организациями.

Новая инициатива позволит ИП и юридическим лицам передать бизнес в доверительное управление или же просто сохранить регистрацию своих организаций без изменений на время, пока владелец не демобилизуется, рассказали авторы проекта.

Единороссы также сообщили, что за семьями мобилизованных при участии партии закрепят конкретных волонтеров, которые помогут «закончить ремонт, убрать урожай, отвезти детей в школу», когда мужчина уехал на фронт.

В свою очередь, депутаты от «Справедливой России — За правду» внесли поправки в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и «О воинской обязанности и военной службе», предполагающие освобождение от призыва близкого родственника погибшего военнослужащего при условии, что они проживали совместно. «Это позволит избежать таких ситуаций, когда семьи могли бы потерять в ходе боевых действий двух и более членов семьи, что могло бы угрожать существованию таких семей либо помешать таким семьям выполнять свои общественно значимые функции»,— говорится в пояснительной записке к документу. А 6 октября эсеры внесли законопроект о приоритетном праве трудоустройства в государственные органы и органы местного самоуправления для граждан, «призванных на военную службу по мобилизации и направленных для выполнения задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года».

Депутаты и сенаторы от ЛДПР 6 октября тоже предложили свои поправки к закону о мобилизации, подчеркнув, что он был принят 25 лет назад и с тех пор не корректировался. Как пояснили в партии, в «устаревший документ внесены понятия о частичной мобилизации и отсрочке от призыва в ее рамках, а также объемный перечень категорий граждан, которые нуждаются в отсрочке». Кроме того, ЛДПР предложила автоматизировать систему воинского учета и интегрировать ее с порталом госуслуг. Лидер партии Леонид Слуцкий направил обращение премьеру Михаилу Мишустину с просьбой дать поручение Минцифры, Минэкономики, МВД и налоговой службе проработать этот вопрос. Это, по его словам, поможет избежать «бестолковщины» при мобилизации, которая возникает в том числе из-за «"ржавой" системы воинского учета, бумажного документооборота, актуализации данных по резервистам вручную».

Свои поправки к законам о мобилизации и о воинской службе разработала и фракция «Новые люди». Внесенный ее депутатами 6 октября законопроект предполагает включение в состав призывных комиссий представителей уполномоченного по правам человека в субъекте РФ и местных партийцев, что, по мнению авторов, позволит «усилить независимый общественный контроль за ходом частичной мобилизации». А поправками от 7 октября предлагается разрешить мобилизованным заменять военную службу альтернативной гражданской — в частности, в тех случаях, когда у призывника на иждивении находятся трое и более несовершеннолетних детей либо он «является единственным сыном или дочерью одинокого родителя». Кроме того, на прошлой неделе «Новые люди» предложили учредить институт уполномоченного при президенте по защите прав военнослужащих. Лидер партии Алексей Нечаев объяснил появление этой инициативы большим количеством жалоб на нарушения и ошибки в ходе мобилизации. Согласно законопроекту, военным омбудсменом может быть назначен гражданин России не моложе 30 лет, «обладающий безупречной репутацией, имеющий высшее образование и опыт работы по реализации и защите прав и законных интересов военнообязанных и военнослужащих… либо опыт правозащитной деятельности».

Наконец, коммунисты на прошлой неделе, которая в Думе была посвящена плановой работе депутатов в регионах, сосредоточились на оказании практической помощи сбору мобилизованных бойцов. Как говорится в Telegram-канале КПРФ, к этой деятельности активно подключились в том числе губернаторы от КПРФ Андрей Клычков (Орловская область), Алексей Русских (Ульяновская область), Валентин Коновалов (Хакасия), а также мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Ксения Веретенникова, Мария Макутина