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Поправки от «бестолковщины»

Депутаты разрабатывают все новые инициативы для совершенствования мобилизации

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в воскресенье заявил, что приемная нижней палаты будет рассматривать сообщения о проблемах с частичной мобилизацией в приоритетном порядке. Другие депутаты тоже продолжают по мере сил участвовать в решении вопросов, касающихся мобилизации, и исправлении ее отдельных «перекосов». Например, члены четырех думских фракций за последние две недели внесли сразу несколько законопроектов, так или иначе связанных с призывом и разного рода поддержкой мобилизованных, а КПРФ в ходе «региональной недели» помогала собирать бойцов на передовую.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин готов прислушаться ко всем сообщениям о нарушениях в ходе частичной мобилизации

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин готов прислушаться ко всем сообщениям о нарушениях в ходе частичной мобилизации

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин готов прислушаться ко всем сообщениям о нарушениях в ходе частичной мобилизации

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Вячеслав Володин 16 октября предложил россиянам сообщать о нарушениях при частичной мобилизации в комментариях к постам в его Telegram-канале. Напомним, что этот канал дал мощную обратную связь (в основном негативного характера) во время прошлогоднего обсуждения в Думе законопроектов о введении QR-кодов для вакцинированных или переболевших коронавирусом (впоследствии эти документы были сняты с рассмотрения). Также спикер пообещал, что приемная Госдумы будет в приоритетном порядке рассматривать сообщения о проблемах с частичной мобилизацией и реагировать на них.

Впрочем, многие депутаты уже реагируют на проблемы мобилизации подготовкой соответствующих законодательных инициатив. Как сообщал “Ъ” (см. материал «Гвардии предприниматели» в № 189 от 12 октября), на прошлой неделе представители всех фракций, а также сенаторы Андрей Турчак и Николай Журавлев внесли в Думу законопроект о праве мобилизованных передавать управление бизнесом доверенным лицам на время участия в спецоперации. Действующий закон запрещает военнослужащим заниматься предпринимательской деятельностью, владеть или участвовать в управлении организациями.

Новая инициатива позволит ИП и юридическим лицам передать бизнес в доверительное управление или же просто сохранить регистрацию своих организаций без изменений на время, пока владелец не демобилизуется, рассказали авторы проекта.

Единороссы также сообщили, что за семьями мобилизованных при участии партии закрепят конкретных волонтеров, которые помогут «закончить ремонт, убрать урожай, отвезти детей в школу», когда мужчина уехал на фронт.

В свою очередь, депутаты от «Справедливой России — За правду» внесли поправки в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и «О воинской обязанности и военной службе», предполагающие освобождение от призыва близкого родственника погибшего военнослужащего при условии, что они проживали совместно. «Это позволит избежать таких ситуаций, когда семьи могли бы потерять в ходе боевых действий двух и более членов семьи, что могло бы угрожать существованию таких семей либо помешать таким семьям выполнять свои общественно значимые функции»,— говорится в пояснительной записке к документу. А 6 октября эсеры внесли законопроект о приоритетном праве трудоустройства в государственные органы и органы местного самоуправления для граждан, «призванных на военную службу по мобилизации и направленных для выполнения задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года».

Депутаты и сенаторы от ЛДПР 6 октября тоже предложили свои поправки к закону о мобилизации, подчеркнув, что он был принят 25 лет назад и с тех пор не корректировался. Как пояснили в партии, в «устаревший документ внесены понятия о частичной мобилизации и отсрочке от призыва в ее рамках, а также объемный перечень категорий граждан, которые нуждаются в отсрочке». Кроме того, ЛДПР предложила автоматизировать систему воинского учета и интегрировать ее с порталом госуслуг. Лидер партии Леонид Слуцкий направил обращение премьеру Михаилу Мишустину с просьбой дать поручение Минцифры, Минэкономики, МВД и налоговой службе проработать этот вопрос. Это, по его словам, поможет избежать «бестолковщины» при мобилизации, которая возникает в том числе из-за «"ржавой" системы воинского учета, бумажного документооборота, актуализации данных по резервистам вручную».

Минпросвещения просит освободить педагогов от мобилизации

Свои поправки к законам о мобилизации и о воинской службе разработала и фракция «Новые люди». Внесенный ее депутатами 6 октября законопроект предполагает включение в состав призывных комиссий представителей уполномоченного по правам человека в субъекте РФ и местных партийцев, что, по мнению авторов, позволит «усилить независимый общественный контроль за ходом частичной мобилизации». А поправками от 7 октября предлагается разрешить мобилизованным заменять военную службу альтернативной гражданской — в частности, в тех случаях, когда у призывника на иждивении находятся трое и более несовершеннолетних детей либо он «является единственным сыном или дочерью одинокого родителя». Кроме того, на прошлой неделе «Новые люди» предложили учредить институт уполномоченного при президенте по защите прав военнослужащих. Лидер партии Алексей Нечаев объяснил появление этой инициативы большим количеством жалоб на нарушения и ошибки в ходе мобилизации. Согласно законопроекту, военным омбудсменом может быть назначен гражданин России не моложе 30 лет, «обладающий безупречной репутацией, имеющий высшее образование и опыт работы по реализации и защите прав и законных интересов военнообязанных и военнослужащих… либо опыт правозащитной деятельности».

Наконец, коммунисты на прошлой неделе, которая в Думе была посвящена плановой работе депутатов в регионах, сосредоточились на оказании практической помощи сбору мобилизованных бойцов. Как говорится в Telegram-канале КПРФ, к этой деятельности активно подключились в том числе губернаторы от КПРФ Андрей Клычков (Орловская область), Алексей Русских (Ульяновская область), Валентин Коновалов (Хакасия), а также мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Ксения Веретенникова, Мария Макутина

Фотогалерея

Частичная мобилизация

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Мобилизованные в доме культуры «Звезда» новосибирского высшего военно-командного училища министерства обороны России

Мобилизованные в доме культуры «Звезда» новосибирского высшего военно-командного училища министерства обороны России

Фото: Коммерсантъ / Алексей Танюшин  /  купить фото

Мобилизованные перед отправкой в зону специальной военной операции в Новосибирске

Мобилизованные перед отправкой в зону специальной военной операции в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Алексей Танюшин  /  купить фото

Мобилизованные в консультационном пункте в Новосибирске

Мобилизованные в консультационном пункте в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Алексей Танюшин  /  купить фото

Курсы подготовки для мобилизованных россиян

Курсы подготовки для мобилизованных россиян

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Столовая на полигоне для мобилизованных в Крыму

Столовая на полигоне для мобилизованных в Крыму

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Тренировка перед отправкой в зону специальной военной операции

Тренировка перед отправкой в зону специальной военной операции

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Пункт сбора в Дзержинске Нижегородской области

Пункт сбора в Дзержинске Нижегородской области

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин  /  купить фото

Прощание мобилизованных с родственниками в Дзержинске

Прощание мобилизованных с родственниками в Дзержинске

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин  /  купить фото

Волонтеры в Томске раскладывают собранные вещи для мобилизованных

Волонтеры в Томске раскладывают собранные вещи для мобилизованных

Фото: Коммерсантъ / Ваня Русский  /  купить фото

Церемония отправки мобилизованных из Крыма на площади Нахимова в Севастополе

Церемония отправки мобилизованных из Крыма на площади Нахимова в Севастополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Подготовка мобилизованных на одном из полигонов

Подготовка мобилизованных на одном из полигонов

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Подготовка мобилизованных на одном из полигонов

Подготовка мобилизованных на одном из полигонов

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Подготовка мобилизованных на одном из полигонов

Подготовка мобилизованных на одном из полигонов

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Подготовка мобилизованных на одном из полигонов

Подготовка мобилизованных на одном из полигонов

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Церемония бракосочетания в городском культурно-досуговом центре Батайска перед отправкой мобилизованного мужчины к месту службы

Церемония бракосочетания в городском культурно-досуговом центре Батайска перед отправкой мобилизованного мужчины к месту службы

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Житель Ленобласти, направленный на военную службу, из автобуса прощается с родственниками

Житель Ленобласти, направленный на военную службу, из автобуса прощается с родственниками

Фото: Коммерсантъ / Анастасия Илюшина  /  купить фото

Мобилизованный держит военный билет у призывного пункта в Чкаловском районе Екатеринбурга

Мобилизованный держит военный билет у призывного пункта в Чкаловском районе Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Родственники мобилизованных граждан из Севастополя и Крыма на церемонии проводов

Родственники мобилизованных граждан из Севастополя и Крыма на церемонии проводов

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Жители Севастополя и Крыма на курсе подготовки и боевого слаживания подразделений на полигоне Черноморского флота

Жители Севастополя и Крыма на курсе подготовки и боевого слаживания подразделений на полигоне Черноморского флота

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Призванные на военную службу практикуются в оказании медпомощи на курсах интенсивной боевой подготовки

Призванные на военную службу практикуются в оказании медпомощи на курсах интенсивной боевой подготовки

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Мобилизованные граждане на курсах интенсивной боевой подготовки

Мобилизованные граждане на курсах интенсивной боевой подготовки

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Мобилизованные граждане на курсах интенсивной боевой подготовки

Мобилизованные граждане на курсах интенсивной боевой подготовки

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Учения по оказанию медицинской помощи в одной из воинских частей Ленинградской области

Учения по оказанию медицинской помощи в одной из воинских частей Ленинградской области

Фото: Коммерсантъ / Анастасия Илюшина  /  купить фото

Мобилизованные разговаривают по телефону у окна в одной из воинских частей Ленобласти

Мобилизованные разговаривают по телефону у окна в одной из воинских частей Ленобласти

Фото: Коммерсантъ / Анастасия Илюшина  /  купить фото

Проводы жителей Томска, призванных на военную службу по мобилизации

Проводы жителей Томска, призванных на военную службу по мобилизации

Фото: Коммерсантъ / Ваня Русский  /  купить фото

Провожающие на вокзале в Томске

Провожающие на вокзале в Томске

Фото: Коммерсантъ / Ваня Русский  /  купить фото

Проводы мобилизованных жителей Крыма и Севастополя

Проводы мобилизованных жителей Крыма и Севастополя

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Женщина плачет на церемонии проводов в Севастополе

Женщина плачет на церемонии проводов в Севастополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Священник окропляет мобилизованных мужчин на площади Нахимова в Севастополе

Священник окропляет мобилизованных мужчин на площади Нахимова в Севастополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Мужчина переодевается у призывного пункта в Екатеринбурге

Мужчина переодевается у призывного пункта в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Прощание с мобилизованными в Батайске

Прощание с мобилизованными в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Предварительный пункт сбора в городском культурно-досуговом центре в Батайске, Ростовская область

Предварительный пункт сбора в городском культурно-досуговом центре в Батайске, Ростовская область

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Осмотр у врача в предварительном пункте сбора в Батайске

Осмотр у врача в предварительном пункте сбора в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Жители Екатеринбурга провожают мобилизованных родственников

Жители Екатеринбурга провожают мобилизованных родственников

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Провожающие прощаются с мобилизованными в Батайске

Провожающие прощаются с мобилизованными в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Вход во временный призывной пункт в Музее Москвы

Вход во временный призывной пункт в Музее Москвы

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Призывной пункт военного комиссариата в здании московского Театра Романа Виктюка

Призывной пункт военного комиссариата в здании московского Театра Романа Виктюка

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Прощание в мобилизационном призывном пункте в Музее Москвы

Прощание в мобилизационном призывном пункте в Музее Москвы

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Зона врачебной комиссии на призывном пункте в Музее Москвы

Зона врачебной комиссии на призывном пункте в Музее Москвы

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Священнослужитель во время молебна для мобилизованных в Батайске

Священнослужитель во время молебна для мобилизованных в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Прощание в предварительном пункте сбора перед отправкой к местам службы

Прощание в предварительном пункте сбора перед отправкой к местам службы

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Предварительный пункт сбора в городском культурно-досуговом центре Батайска

Предварительный пункт сбора в городском культурно-досуговом центре Батайска

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Мобилизованные на сборном пункте в Самаре

Мобилизованные на сборном пункте в Самаре

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец  /  купить фото

Вход в районный военкомат в городе Мытищи, Московская область

Вход в районный военкомат в городе Мытищи, Московская область

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Мобилизованные на сборном пункте в Самаре

Мобилизованные на сборном пункте в Самаре

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Мобилизованные жители на сборном пункте в Волгограде

Мобилизованные жители на сборном пункте в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Мобилизованные жители на сборном пункте в Волгограде

Мобилизованные жители на сборном пункте в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Прощание на сборном пункте военкомата в Волгограде

Прощание на сборном пункте военкомата в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Священнослужитель во время проводов мобилизованных в Волгограде

Священнослужитель во время проводов мобилизованных в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Прощание на сборном пункте в Самаре

Прощание на сборном пункте в Самаре

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец  /  купить фото

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Мобилизованные в доме культуры «Звезда» новосибирского высшего военно-командного училища министерства обороны России

Фото: Коммерсантъ / Алексей Танюшин  /  купить фото

Мобилизованные перед отправкой в зону специальной военной операции в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Алексей Танюшин  /  купить фото

Мобилизованные в консультационном пункте в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Алексей Танюшин  /  купить фото

Курсы подготовки для мобилизованных россиян

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Столовая на полигоне для мобилизованных в Крыму

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Тренировка перед отправкой в зону специальной военной операции

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Пункт сбора в Дзержинске Нижегородской области

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин  /  купить фото

Прощание мобилизованных с родственниками в Дзержинске

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин  /  купить фото

Волонтеры в Томске раскладывают собранные вещи для мобилизованных

Фото: Коммерсантъ / Ваня Русский  /  купить фото

Церемония отправки мобилизованных из Крыма на площади Нахимова в Севастополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Подготовка мобилизованных на одном из полигонов

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Подготовка мобилизованных на одном из полигонов

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Подготовка мобилизованных на одном из полигонов

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Подготовка мобилизованных на одном из полигонов

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Церемония бракосочетания в городском культурно-досуговом центре Батайска перед отправкой мобилизованного мужчины к месту службы

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Житель Ленобласти, направленный на военную службу, из автобуса прощается с родственниками

Фото: Коммерсантъ / Анастасия Илюшина  /  купить фото

Мобилизованный держит военный билет у призывного пункта в Чкаловском районе Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Родственники мобилизованных граждан из Севастополя и Крыма на церемонии проводов

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Жители Севастополя и Крыма на курсе подготовки и боевого слаживания подразделений на полигоне Черноморского флота

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Призванные на военную службу практикуются в оказании медпомощи на курсах интенсивной боевой подготовки

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Мобилизованные граждане на курсах интенсивной боевой подготовки

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Мобилизованные граждане на курсах интенсивной боевой подготовки

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Учения по оказанию медицинской помощи в одной из воинских частей Ленинградской области

Фото: Коммерсантъ / Анастасия Илюшина  /  купить фото

Мобилизованные разговаривают по телефону у окна в одной из воинских частей Ленобласти

Фото: Коммерсантъ / Анастасия Илюшина  /  купить фото

Проводы жителей Томска, призванных на военную службу по мобилизации

Фото: Коммерсантъ / Ваня Русский  /  купить фото

Провожающие на вокзале в Томске

Фото: Коммерсантъ / Ваня Русский  /  купить фото

Проводы мобилизованных жителей Крыма и Севастополя

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Женщина плачет на церемонии проводов в Севастополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Священник окропляет мобилизованных мужчин на площади Нахимова в Севастополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Мужчина переодевается у призывного пункта в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Прощание с мобилизованными в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Предварительный пункт сбора в городском культурно-досуговом центре в Батайске, Ростовская область

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Осмотр у врача в предварительном пункте сбора в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Жители Екатеринбурга провожают мобилизованных родственников

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Провожающие прощаются с мобилизованными в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Вход во временный призывной пункт в Музее Москвы

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Призывной пункт военного комиссариата в здании московского Театра Романа Виктюка

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Прощание в мобилизационном призывном пункте в Музее Москвы

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Зона врачебной комиссии на призывном пункте в Музее Москвы

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Священнослужитель во время молебна для мобилизованных в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Прощание в предварительном пункте сбора перед отправкой к местам службы

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Предварительный пункт сбора в городском культурно-досуговом центре Батайска

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Мобилизованные на сборном пункте в Самаре

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец  /  купить фото

Вход в районный военкомат в городе Мытищи, Московская область

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Мобилизованные на сборном пункте в Самаре

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Мобилизованные жители на сборном пункте в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Мобилизованные жители на сборном пункте в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Прощание на сборном пункте военкомата в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Священнослужитель во время проводов мобилизованных в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Прощание на сборном пункте в Самаре

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец  /  купить фото

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