Родители просят за отцов и детей

Инициативная группа родителей детей-инвалидов и многодетных родителей направила открытое обращение президенту Владимиру Путину с просьбой содействовать принятию поправок к законодательству о мобилизации, гарантированно освободив от призыва мужчин, воспитывающих детей-инвалидов, инвалидов с детства, и многодетных отцов. Соответствующие поправки внесены в Госдуму, но депутаты планируют рассматривать их в январе. Пока есть лишь разъяснения Минобороны, касающиеся многодетных отцов, однако, рассказали “Ъ” жены мобилизованных, не все военные комиссариаты и власти регионов готовы их учитывать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Родители детей-инвалидов, инвалидов с детства и многодетные родители объединились в инициативную группу «Мы рядом!», чтобы бороться за внесение изменений в закон «О мобилизационной подготовке». Сейчас в группе более 2,5 тыс. человек — в основном женщины. По словам их лидера Оксаны Сафарян, примерно в 40 таких семьях мужчин мобилизовали. Активисты направили открытое письмо Владимиру Путину с просьбой включить в состав лиц, которым положена отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации (ст. 18 ФЗ-31), отцов, воспитывающих детей-инвалидов и инвалидов с детства; многодетных отцов, у которых трое детей в возрасте до 18 лет; и мужчин с двумя детьми и беременной женой сроком от 22 недель. Авторы призывают «сделать это уже сейчас, до окончания СВО»: «Владимир Владимирович, Вы защитник семейных ценностей в нашей стране, и мы надеемся на Ваше личное участие, помощь и заступничество».

Общественные организации, в частности Всероссийская организация родителей детей-инвалидов (ВОРДИ), заявляют о необходимости брони для мужчин, воспитывающих детей с инвалидностью, и многодетных отцов с момента объявления частичной мобилизации в РФ. В Госдуму внесены несколько законопроектов, касающихся мобилизации этих категорий. Два из них подготовила депутат Нина Останина (КПРФ) — о предоставлении отсрочки гражданам, имеющим единственного родителя и имеющим ребенка-инвалида. Еще два внесены фракцией «Справедливая Россия — За правду»: в одном говорится о необходимости отсрочки для родителей или опекунов, ухаживающих за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства I группы; в другом упоминаются также граждане, имеющие ребенка-инвалида в возрасте до трех лет. Законопроект об отсрочке для единственных кормильцев семьи с детьми-инвалидами также внесли три депутата фракции «Новые люди». Представители фракции ЛДПР предлагают дать отсрочку имеющим на иждивении ребенка-инвалида, инвалида с детства, а также братьям таких инвалидов.

До сих пор ни один из этих законопроектов не рассмотрен. Например, поправки КПРФ, рассчитывают в комитете Госдумы по обороне, будут рассмотрены в первом чтении в январе 2023 года. Однако 4 октября появилась директива Минобороны, разъясняющая, какие категории граждан освобождаются от мобилизации. К уже известным добавились граждане, имеющие на иждивении трех и более детей в возрасте до 16 лет (в законе о мобилизации сказано про четырех и более несовершеннолетних детей), родители трех и более детей до 18 лет, если хотя бы один из этих детей — инвалид, и родители ребенка с паллиативным статусом.

Как рассказали “Ъ” участницы инициативной группы «Мы рядом!», не все военные комиссариаты и руководители регионов готовы ориентироваться на разъяснения Генштаба. Так, многодетному отцу из Московской области Григорию Монахову, призванному 8 октября, отказали в демобилизации, так как его старший ребенок (из троих) — не родной и не усыновлен. При этом его жена Надежда Монахова отмечает, что в удостоверении многодетной семьи правительством Подмосковья отцом вписан именно господин Монахов. По ее словам, в аналогичных случаях (когда из троих детей один не родной) некоторых жителей области, мобилизованных до того, как в октябре Минобороны скорректировало критерии для предоставления отсрочки, возвращают именно на этом основании.

Жительница Керчи, пожелавшая, чтобы ее фамилия не звучала в СМИ, утверждает, что ее мужа не возвращают, даже несмотря на наличие троих родных несовершеннолетних детей. Женщина рассказывает, что, куда бы она ни обратилась — к главе республики, в прокуратуру, в Минобороны,— ее письма перенаправляют в местный военный комиссариат. А там якобы отвечают, что знают про директиву Генштаба, но не ориентируются на нее.

Елена Ямбюк из Ростовской области рассказывает, что губернатор Василий Голубев отказал в демобилизации ее мужу Николаю Ямбюку, объяснив, что 12-летняя дочь — инвалид по слуху — «не тяжелая». По словам госпожи Ямбюк, из пяти мобилизованных жителей региона, у которых есть несовершеннолетние дети с инвалидностью, вернули только одного — отца паллиативного ребенка. Елена Ямбюк говорит, что семья, включая сына-студента, была на иждивении у Николая, главы крестьянско-фермерского хозяйства. Теперь, по ее словам, на полях работать некому, сельхозпродукция лежит на складе, а ей нужно выбирать: или заниматься реабилитацией дочки, или отдать ребенка в интернат, чтобы иметь возможность работать.

В администрациях Московской и Ростовской областей на запрос “Ъ” не ответили. В администрации Керчи и в Совмине Крыма отказались комментировать ситуацию, посоветовав обращаться за разъяснениями в Минобороны РФ.

В пресс-службе губернатора Крыма Сергея Аксенова заявили “Ъ”, что на его имя поступают обращения от граждан о подобных проблемах и он «в меру своих возможностей» пытается помочь, однако пока не информирует об этом общественность. «Меньше хайпа — больше конкретной работы»,— пояснили в пресс-службе губернатора.

Председатель совета ВОРДИ Елена Клочко утверждает, что, несмотря на директиву Генштаба, «никакие проблемы» семей, где есть дети с инвалидностью, не решились. «Мы получили около 10 тыс. обращений, около тысячи человек проконсультировали, часть из них ходила в военкоматы, подготовленная нашими консультантами, и мужчины просто не были мобилизованы, какую-то часть мобилизовали, небольшое количество, до 30 человек, вернули»,— рассказывает госпожа Клочко. По ее словам, есть регионы, которые «с пониманием» относятся к таким обращениям, а есть такие, в которых открыто говорят, что не пойдут навстречу, пока изменения не появятся в законе. При этом Елена Клочко напоминает, что поправки к закону, внесенные депутатами, решают большинство проблем, кроме одной: они не учитывают ситуацию, когда мужчина ухаживает за совершеннолетним ребенком — инвалидом с детства. Эта категория, по ее словам, сейчас одна из самых незащищенных.

“Ъ” не удалось связаться с членами комитета Госдумы по обороне. Нина Останина заявила, что депутаты будут настаивать на принятии поправок не в январе, как говорит профильный комитет, а в декабре, до конца осенней сессии. «Мы можем это сделать, нужна только политическая воля,— уверена госпожа Останина.— Я знаю позицию комитета по обороне, знаю позицию самого Картаполова (глава комитета.— “Ъ”), он поддерживает наши поправки и по многодетным, и по инвалидам, и по одиноким. Но он вынужден, к сожалению, выполнять указания Министерства обороны и тормозить принятие этих законопроектов».

Минобороны РФ на момент публикации на запрос “Ъ” не ответило.

Наталья Костарнова; Александр Дремлюгин, Симферополь