Реклама не дозвонится

Минцифры разработало инициативу, по которой операторы должны будут бесплатно предоставлять абонентам услугу блокировки спам-звонков. Это, по мнению регулятора, должно сократить объемы автообзвона, который запрещен законом «О рекламе». Операторы связи поддерживают инициативу, однако эксперты отмечают, что она грозит компаниям финансовыми потерями, поскольку некоторые брали плату за блокировку спама. Также голосовой трафик операторов может сократиться на 3–5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Ъ» ознакомился с проектом постановления Минцифры о порядке оказания услуг телефонной связи, опубликованным на regulation.gov.ru сегодня. Из него следует, что при наличии технической возможности оператор связи должен будет блокировать «автоматизированные телефонные вызовы, которые противоречат законодательству о рекламе, или иные автоматизированные телефонные вызовы, осуществляемые без договора об оказании услуг связи с оператором связи или не предусмотренные договором».

Блокировка коснется именно автообзвона — его оператор связи может определить при помощи специального софта, пояснили в Минцифры: «Автообзвон стал распространенным инструментом продвижения услуг. Отклика у абонентов он не находит, поэтому запрещен ст. 18 закона "О рекламе"». В министерстве отметили, что инициатива уже обсуждалась с операторами и, по их мнению, нововведение может стать не только препятствием для спама, но и помехой для мошенников.

Также предлагается сделать бесплатной и встроенной по умолчанию услугу по оповещению абонента об отрасли спам-звонка. Например, при звонке из медицинского учреждения на экране смартфона будет отображаться «медцентр», из финансовой сферы — «банк» и так далее.

«Рекламных звонков станет меньше, и абонент будет понимать, кто звонит и стоит ли поднимать трубку»,— отмечает Минцифры.

К середине лета доля абонентов, столкнувшихся со спам-звонками и мошенниками, достигла 70% (см. «Ъ» от 22 июня). Тогда эксперты объясняли ситуацию «социальным напряжением».

У операторов связи уже есть услуги по блокировке спам-звонков. Так, на сайте «МегаФона» говорится, что определитель номера спам-звонка предоставляется бесплатно, у Tele2 услуга стоит 3 руб. в день. На сайте МТС блокировка спам-звонков также стоит 3 руб. в сутки после первого бесплатного месяца, а определение номера — 1 руб. в сутки.

В Tele2 поддерживают инициативу Минцифры, так как число нежелательных вызовов растет: «В целом возможность для реализации есть, для легальных организаций, которые информируют клиентов с его согласия, инициатива не несет рисков». В компании отказались оценить финансовые потери от отключения платы за услугу блокировки спам-звонков.

Директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов «МегаФона» Сергей Хренов считает, что инициатива Минцифры поможет более эффективно бороться со спам-звонками. В «Вымпелкоме» (бренд «Билайн») «Ъ» говорят, что подобная система уже тестируется в одном из регионов РФ. На сайте оператора информации об услуге блокировки спам-звонков нет. В МТС отказались от комментариев.

Стремление Минцифры ограничить абонентов от спама должно поддерживаться операторами, но за многие годы существования этой рекламной модели сформировался обширный пул бизнесов, который понесет от ее реализации потери, считает аналитик MForum Analytics Алексей Бойко. «Среди них, например, рекламные агентства, которые продают эту услугу, разработчики софта спам-обзвона, разработчики сторонних приложений по определению спама, а также сами операторы, поскольку они предоставляли услугу блокировки спам-звонков за деньги»,— говорит Алексей Бойко. Кроме того, добавляет он, на 3–5% сократится голосовой трафик, что косвенно также может сказаться на финансовых показателях операторов.

Тимофей Корнев