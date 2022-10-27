ЧОП на связи

Операторы связи раскритиковали инициативу Минцифры, по которой требования антитеррористической защиты могут распространяться не только на подведомственные ему организации, но и на все объекты связи. В частности, на ряде узлов связи потребуется вооруженная охрана, которая обойдется в 5 млн руб. в год, утверждают в компаниях. В Минцифры обещают учесть замечания, а некоторые юристы вообще считают опасения операторов необоснованными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с отзывами МТС и «Вымпелкома» на проект постановления правительства, разработанный Минцифры, который вводит требования по антитеррористической защите объектов, относящихся к сфере деятельности министерства. В их числе охранные мероприятия, внедрение пропускной системы, системы видеонаблюдения, тревожной сигнализации, упорядочение внутренних правил по реагированию на поступившие угрозы и др. Проект был опубликован для общественного обсуждения 3 октября. В нем обновляются требования аналогичного постановления от 2014 года.

Проект распространяет требования не только на Минцифры, Роскомнадзор и подведомственные им организации, но и на все объекты, «относящиеся к сфере их деятельности», то есть на сети связи операторов, считают в МТС и «Вымпелкоме». По мнению операторов, такое расширение необоснованно и должно касаться только тех объектов, которые могут использоваться Минцифры для государственных нужд. Компании уточняют, что в проекте объекты, подлежащие защите, разделяются на категории в зависимости от степени угрозы террористических актов и их возможных последствий. Это, опасаются компании, приведет к новым расходам.

Так, если объект в соответствии с новой системой отнесен к первой категории, для обеспечения его защиты нужно организовать вооруженную охрану. Она стоит около 5 млн руб. в год при привлечении ЧОПа, отмечают в «Вымпелкоме». Если объект требует охранников, но без оружия, это потребует 1 млн руб. в год, если речь идет о пультовой охране — 84 тыс. руб. в год, отмечают в компании: «Сети операторов состоят из тысяч объектов, и затраты будут существенными, что нецелесообразно ни с точки зрения эффекта, ни с точки зрения ситуации, связанной с удорожанием стоимости оборудования и работ из-за санкций».

По новым требованиям объекты, относящиеся к сфере деятельности Минцифры, должны также информировать охранную организацию и уполномоченные органы об обнаружении подозрительных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), транспортных средств, предметов, почтовой корреспонденции и других угрозах совершения на объекте террористического акта. Но операторы связи не располагают средствами и компетенциями для обнаружения БПЛА, подчеркивают в МТС и «Вымпелкоме». Они предлагают передавать информацию «без конкретизации».

От дополнительных комментариев в МТС и «Вымпелкоме», а также в «МегаФоне» и Tele2 отказались. Если предложенные требования действительно будут распространяться на операторов связи, то им могут потребоваться дополнительные вложения, подтверждает управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин: «Потребуется расширять сферу ответственности уже действующих специалистов в конкретных подразделениях компаний или же нанимать дополнительный персонал, что в сложившихся условиях на рынке труда будет проблематично».

Однако некоторые юристы сомневаются в адекватности беспокойства компаний, полагая, что на самом деле в документе ничего по сути не поменяется. Действующее постановление уже и так позволяет распространять его требования на организации, не подведомственные Минцифры, но относящиеся к сфере деятельности министерства, считает партнер Orchards Алексей Станкевич. По его мнению, инициатива не несет «инновационных положений, которые могут критически повлиять на отрасль связи».

В Минцифры между тем заверили “Ъ”, что предложения операторов «частично учтены», а скорректированная редакция проекта будет направлена на согласование в ФСБ, Росгвардию, Национальный антитеррористический комитет и Минэкономики.

Анастасия Гаврилюк, Екатерина Волкова