Мошенники перезвонили

Стихшие было после начала военных действий на Украине звонки россиянам от мошенников возобновились и даже активизировались. Если в феврале их доля была на уровне 9,5% от общего количества, то к маю достигла 12,5%. По мнению экспертов, росту мошенничеств способствует социальное напряжение из-за сложной экономической ситуации, а злоумышленники нашли новые юрисдикции и финансовые схемы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

С середины марта доля мобильных пользователей в России, которым поступали звонки мошенников с неизвестных номеров, начала расти и достигла к концу мая 12,5% от общего числа, рассказали “Ъ” в «Лаборатории Касперского». То есть каждый восьмой сталкивался с телефонным мошенничеством по меньшей мере раз в неделю. С декабря 2021 по февраль 2022 года показатель составлял 9,5%. В целом доля пользователей, столкнувшихся весной с различными нежелательными звонками, включая спам, превышает 70%.

После начала военных действий РФ на Украине многие эксперты и граждане отмечали снижение числа мошеннических звонков. Но уже в апреле и мае объем мошенничества существенно увеличился, выйдя на уровень 2021 года, отмечает главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. Причем, по его словам, злоумышленники включали в свои легенды новостную повестку, например, упоминали отключение финансовых организаций от SWIFT.

Количество опасных звонков выросло и год к году: в мае 2022 года их было на 32% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, рассказали “Ъ” в «Яндексе». По данным ЦБ, за первый квартал 2022 года мошенники, в первую очередь телефонные, похитили у клиентов банков РФ 3,3 млрд руб., что почти на 14% больше, чем годом ранее.

Каждый восьмой входящий звонок является нежелательным, а количество методов мошенничества с применением социального инжиниринга, к сожалению, не уменьшается, подтвердили “Ъ” в «Вымпелкоме»: «Мы внедряем технологии искусственного интеллекта, чтобы процесс идентификации потенциального мошенника был быстрее». В МТС тоже действует автоматизированная антифродовая система, которая пресекает подобные звонки, отметили в компании. Tele2 сотрудничает с Тинькофф-банком и Сбербанком, чтобы отличать звонки из служб банка от звонков мошенников, говорят в операторе. Там также подтверждают негативную тенденцию: «Если в марте мы фиксировали спад фрод-звонков, то в последние два месяца активность мошенников вернулась к прежнему уровню».

В апреле эксперты по информбезопасности надеялись, что фрод пойдет на спад из-за сложностей с переводом денег за границу, где базировались мошенники, и приостановки работы в РФ Visa и MasterCard (см. “Ъ” от 18 апреля). Но в итоге мошенники адаптируются, меняя пути вывода денег, объясняет директор центра противодействию мошенничеству «Информзащиты» Павел Коваленко: «С российских кошельков и карт сделать это сейчас непросто, перестали работать и сервисы по переводу денег на кошельки без имени, например moneygram. Это усложняет схему, но не делает ее невозможной». Есть ряд стран, которые открывают карты и разрешают переводы через кошельки, добавляет эксперт.

Рост мошенничества связан с простотой использования широкого диапазона номеров и возможностью их быстрой замены, не говоря уже о технологиях подмены номера, считает старший юрист Digital Rights Center Владимир Ожерельев. Другим фактором, по его мнению, остается расположение исполнителей на территории других государств, что значительно усложняет работу правоохранительных органов. По данным Павла Коваленко, многие мошеннические колл-центры переместились в Прибалтику.

Директор технического департамента «ХайТэк-Интеграции» Дмитрий Ласьков считает всплеск мошенничества следствием социальной напряженности и неопределенности из-за сложной экономической ситуации: «Появились новые поводы для обмана, например, из-за удаления из магазинов приложений Google Play и App Store приложения Сбербанка».

Татьяна Исакова