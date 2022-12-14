Песков назвал ненадежными сообщения о поставках Украине ЗРК Patriot

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что сообщения СМИ о поставках США Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot не являются надежными. В Кремле ждут официального подтверждения информации. При этом господин Песков заявил, что, если поставки Киеву состоятся, ЗРК станут законной целью для ВС РФ.

«Но я не стал бы пока все-таки это комментировать, потому что это все сообщения СМИ. В наше время сообщения СМИ — вещь ненадежная, поэтому дождемся какой-то официальной информации»,— сказал господин Песков в ходе пресс-колла.

О том, что Белый дом завершает работу над передачей Украине ЗРК Patriot накануне, 13 декабря, сообщил CNN. Даты поставок и количество установок не уточняется. По данным телеканала, Вашингтон передаст Киеву ЗРК на этой неделе.

О том, что происходит на 294-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева