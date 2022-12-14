Что происходит после ввода войск России на Украину. День 294-й

США обвинили пятерых россиян в содействии обходу санкций для закупок передовой западной электроники и оборудования для военно-промышленного комплекса России. Евросоюз планирует назначить еврокомиссара по санкциям, рассказали в МИД Венгрии. В МИД Эстонии заявили о недостаточной изоляции России. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:43. Пушилин оценил нанесенный Украиной ущерб в 1,3 трлн рублей.

9:25. Врио глав ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей приедут 20 декабря в Москву на первую встречу с президентом России в качестве руководителей субъектов страны, пишут «Ведомости».

9:16. Два административных здания повреждены в Шевченковском районе Киева из-за попадания обломков сбитого беспилотника, сообщили в пресс-службе городской администрации.

9:02. Новая Зеландия выделит $2 млн на гуманитарную помощь Украине.

8:52. Взрывы слышны в одном из центральных районов Киева — Шевченковском, сообщил мэр города Кличко. В Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога, работают системы ПВО.