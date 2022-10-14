Россияне не долетают до Египта

Восстановление объема авиаперевозок в Египет на фоне ограниченного спроса со стороны россиян привело к снижению цен на организованные туры в эту страну. В некоторых случаях отдых на египетских курортах за месяц подешевел в полтора раза. Это объясняется появлением «горящих» предложений, реализовать которые операторам удается лишь за несколько дней до вылета. Вернувшись на российский туррынок после длительного отсутствия, Египет пока не оправдал ожидания россиян. Они предпочитают покупать туры в ОАЭ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Стоимость туров в Египет резко снизилась: некоторые предложения подешевели на 50%, до 50 тыс. руб. за недельный отдых двух человек, хотя в сентябре их стоимость достигала 100–110 тыс. руб. На тенденцию обратили внимания в Travelata.ru. Там отмечают, что речь идет не о сезонном спаде, поскольку для Египта в октябре—ноябре традиционно, напротив, наступает активный период. Аналитики Travelata.ru связывают снижение цен с расширением туроператорами полетной программы и общим спадом активности туристов на фоне частичной мобилизации.

Снижение цен на Египет сейчас более выраженно, чем на других направлениях, подтверждает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. «Продажи туров в целом по всем туристическим направлениям после 21 сентября снизились, но динамика пока волнообразная. В определенные дни спрос падает в два-три раза, а потом восстанавливается»,— поясняет она. Ранее участники рынка говорили о спаде продаж в 30% по всем направлениям.

По оценкам Fun&Sun, средний чек на туры в Египет в конце сентября действительно снизился по сравнению с показателями июля. Но сокращения спроса в компании не отмечают. В Tez Tour также говорят о заметном снижении цен, указывая, что тур на неделю с проживанием в отеле уровня четыре звезды сейчас можно забронировать за 33,6 тыс. руб. на человека. В компании эту динамику связывают с низкой глубиной бронирования: вылеты выполняются с полной загрузкой, но основная масса запросов приходит за три—семь дней до отправления.

Представитель «Интуриста» Дарья Домостроева поясняет, что снижение цен наблюдается за счет предложений операторов, уже запустивших в Египет чартерные программы: сейчас у них много «горящих туров». Она связывает это с тем, что направление пока частично не оправдало направления российских туристов, вернувшись на рынок после длительного отсутствия. Проблем добавляет упавшее в разгар пандемии качество египетских отелей, отсутствие в стране возможности расплатиться российскими картами, добавляет госпожа Домостроева. По ее словам, сейчас спрос на Египет остается скорее нестабильным: туристы предпочитают ему ОАЭ.

Авиасообщение с Египтом было существенно ограничено после того, как основной причиной крушения самолета с российскими туристами над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года стал теракт. Впоследствии было возобновлено регулярное сообщение с Каиром, чартерные программы долго откладывались и в полной мере стартовали лишь в ноябре 2021 года. Но весной 2022 года частота полетов снова резко снизилась уже на фоне западных санкций, с которыми столкнулись российские перевозчики. К осени крупным туроператорам и перевозчикам удалось снова нарастить частоту рейсов.

В октябре средний чек при бронировании туров в Египет составляет 120 тыс. руб., сократившись относительно сентября на 22%, отмечают в Travelata.ru. Наиболее востребованный у российских туристов курорт Шарм-эш-Шейх формирует 49% продаж туров в страну. Средняя цена тура на этот курорт за месяц сократился на 21%, до 125 тыс. руб. Аналогичная динамика наблюдается в Хургаде, на которую приходится 41% продаж. Здесь средняя стоимость бронирования за месяц сократилась на 23%, до 115 тыс. руб. В случае с менее популярными Макади и Сахль-Хашиш туры подешевели на 26%, до 122 тыс. руб., и на 16%, до 138 тыс. руб., соответственно.

Александра Мерцалова